Real Madrid y Barcelona jugarán la final de la Supercopa de España 2026. El equipo de la ciudad capital confirmó su presencia en el duelo definitorio este jueves, tras vencer al Atlético de Madrid por 2-1 en la semifinal. Los blaugranas, que ya habían ganado su partido, esperaban rival.
EL MERENGUE QUIERE REVANCHA DE 2025
Final de la Supercopa de España 2026: cuándo juegan Barcelona vs. Real Madrid
Real Madrid eliminó al Aleti y habrá duelo frente al Barcelona por el título en Arabia Saudita. Día, Horario, sede y cómo está la tabla histórica de campeones.
El Merengue se impuso ante el Colchonero gracias a los goles de Valverde y Rodrygo. Sorloth había logrado descontar, pero no fue suficiente.
En el Aleti, Julián Álvarez y Giuliano Simeone fueron titulares. Nahuel Molina y Thiago Almada ingresaron en el complemento.
En el Real Madrid, Franco Mastantuono también ingresó en la segunda mitad.
Barcelona, por su parte, esperaba por el ganador del derby madrileño. El conjunto blaugrana había despachado este miércoles y con mucha superioridad al Athletic Club por 5-0. Con un gol de Torres, otro de Fermín, otro de Bardghji y dos de Raphina para cerrar la cuenta, los dirigidos por Hansi Flick arrollaron a su rival.
Así, Barcelona alcanzó una nueva final de la Supercopa de España, que buscará coronar por vez número 16. Por ahora, El club catalán ostenta 15 títulos en esta competencia y es el equipo que lidera ese ranking. Lo sigue Real Madrid, con 13 títulos.
Cuándo es la final de la Supercopa de España entre Barcelona vs. Real Madrid
El partido se disputará este domingo 11-01 a las 16 hs. de Argentina. Será en el Estadio King Abdullah Sport City, un imponente recinto ubicado en la ciudad costera de Yeda, en Arabia Saudita, con capacidad para poco más de 60.000 espectadores.
El Merengue buscará revancha de la edición de 2025, cuando el Culé ganó contundentemente por 5-2.
Todos los ganadores de la Supercopa de España
En la vitrina del Palmarés, el Barcelona lidera. Lo escolta, claro, el Real Madrid. Así está la tabla completa:
- Barcelona: 15
- Real Madrid: 13
- Athletic Bilbao: 3
- Deportivo La Coruña: 3
- Atlético de Madrid: 2
- Valencia, Zaragoza, Mallorca, Real Sociedad y Sevilla: 1
