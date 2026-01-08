Final de la Supercopa de España 2026: cuándo juegan Barcelona vs. Real Madrid

Barcelona Athletic Club Supercopa de España (1) Barcelona ganó su partido ante el Athletic Club

Así, Barcelona alcanzó una nueva final de la Supercopa de España, que buscará coronar por vez número 16. Por ahora, El club catalán ostenta 15 títulos en esta competencia y es el equipo que lidera ese ranking. Lo sigue Real Madrid, con 13 títulos.

Cuándo es la final de la Supercopa de España entre Barcelona vs. Real Madrid

El partido se disputará este domingo 11-01 a las 16 hs. de Argentina. Será en el Estadio King Abdullah Sport City, un imponente recinto ubicado en la ciudad costera de Yeda, en Arabia Saudita, con capacidad para poco más de 60.000 espectadores.

El Merengue buscará revancha de la edición de 2025, cuando el Culé ganó contundentemente por 5-2.

image El Barsa arrolló a la Casablanca en la edición del año pasado

Todos los ganadores de la Supercopa de España

En la vitrina del Palmarés, el Barcelona lidera. Lo escolta, claro, el Real Madrid. Así está la tabla completa:

Barcelona: 15

Real Madrid: 13

Athletic Bilbao: 3

Deportivo La Coruña: 3

Atlético de Madrid: 2

Valencia, Zaragoza, Mallorca, Real Sociedad y Sevilla: 1

+ de Golazo24

Gallardo confirmó quién será el nuevo arquero titular de River tras la lesión de Armani

River se movió rápido y tumbó la llegada de un refuerzo a Boca

Tras las ofertas de River y Panathinaikos, confirmaron dónde jugará Santino Andino: "Todo acordado"

Mira de reojo Morena Beltrán: Este podría ser el futuro de Lucas Blondel