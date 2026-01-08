El mercado de pases se sigue moviendo en el fútbol argentino a muy pocos días de que comience de manera oficial el Torneo Clausura. River es hasta el momento el grande que más refuerzos sumó y justamente en las últimas horas se reveló que el Millonario aceleró tanto que terminó tumbando la llegada de un jugador a Boca.
ARDE EL MERCADO
River se movió rápido y tumbó la llegada de un refuerzo a Boca
River está a punto de cerrar un refuerzo y en consecuencia le complica la vida a Boca con un nombre puntual
Luego de lo que fue un 2025 para el olvido, Marcelo Gallardo buscó refundar el plantel con la llegada de varias caras nuevas para este mercado de pases. Si bien parecía que no era una prioridad, el Muñeco le pidió a Stéfano Di Carlo que le traiga a un marcador central y el nombre que eligió para reforzar ese sector del campo es Jhohan Romaña, una de las piezas más importantes de San Lorenzo.
En las últimas horas se reactivaron las negociaciones entre River, San Lorenzo y el grupo inversor que acercó a Romaña al Ciclón y todo apunta a que en las próximas horas se cerraría el acuerdo en un monto cercano a los 3 millones de dólares para el club de Boedo. El colombiano ya se plantó y dejó en claro que su deseo es ponerse la camiseta de La Banda.
River le complica la vida a Boca
¿Cómo afecta todo esto a Boca? Juan Román Riquelme, al igual que Gallardo, también posó sus ojos en algunos jugadores de San Lorenzo y el que parecía estar prácticamente listo para ponerse la camiseta azul y oro era Gastón Hernández, el otro marcador central titular del Ciclón. Las negociaciones se empantanaron por el cambio dirigencial en el club de Boedo y finalmente desde el Xeneize esperaron a que la situación se calme.
Ahora la decisión de San Lorenzo, con Sergio Costantino como nuevo presidente, es no desmantelar el equipo y solamente vender a uno de los marcadores centrales. “Esto lo puedo confirmar, a Damián Ayude le aseguraron que de Gastón Hernández y Jhohan Romaña se va solamente uno. La llegada de Romaña a River hace que se caiga la llegada de Hernández a Boca”, afirmó Germán García Grova en TyC Sports.
De esta manera, la acelerada final de River por Romaña hace que Boca no pueda negociar por Gastón Hernández que era el gran apuntado de Juan Román Riquelme para reforzar la zaga central. Más allá de esto el Xeneize está en charlas para quedarse con Alexis Cuello, delantero de San Lorenzo, por lo que finalmente sí podría llegar un hombre del Ciclón al club de La Ribera.
Más en GOLAZO 24
Tras las ofertas de River y Panathinaikos, confirmaron dónde jugará Santino Andino: "Todo acordado"
Finalmente Boca se decidió a sacudir el mercado de pases: "Va a ser refuerzo"
River y San Lorenzo en shock por lo último sobre Jhohan Romaña: "Está decidido"
Mira de reojo Morena Beltrán: Este podría ser el futuro de Lucas Blondel