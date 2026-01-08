River se movió rápido y tumbó la llegada de un refuerzo a Boca

Luego de lo que fue un 2025 para el olvido, Marcelo Gallardo buscó refundar el plantel con la llegada de varias caras nuevas para este mercado de pases. Si bien parecía que no era una prioridad, el Muñeco le pidió a Stéfano Di Carlo que le traiga a un marcador central y el nombre que eligió para reforzar ese sector del campo es Jhohan Romaña, una de las piezas más importantes de San Lorenzo.