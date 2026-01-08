Las petroleras le dicen que sí a Trump, pero no les convence el plan Venezuela

El encuentro se produce apenas una semana después de que el ejército estadounidense retirara del poder al líder venezolano Nicolás Maduro.

Pese a la presión pública de Trump, los gigantes petroleros mantienen dudas profundas sobre la viabilidad y conveniencia de reinvertir en Venezuela.

Ejecutivos y cabilderos del sector, citados bajo condición de anonimato por el mismo medio, señalan que persisten interrogantes sobre la estabilidad política, la seguridad jurídica y la posibilidad de que la política estadounidense cambie abruptamente.

Y algunos incluso admiten que frente a Trump, los empresarios le dan la razón y le dicen que sí a sus propuestas, pero en la intimidad, las cosas cambian.

A la reunión también asistirían los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum, así como representantes de Shell, Repsol y Eni. Estas empresas, junto con casas comerciales como Vitol y Trafigura, ya operaron en Venezuela antes de que el expresidente Hugo Chávez nacionalizara activos extranjeros y fusionara operaciones con la estatal Petróleos de Venezuela (PdVSA).

Según exfuncionarios del sector energético, las petroleras están dispuestas a colaborar, pero exigen certezas. “Harán lo patriótico, ayudarán, pero quieren garantías de que la política estadounidense no cambiará en 24 horas”, explicó Dan Brouillette, exsecretario de Energía durante el primer mandato de Trump, a Politico.com.

El interés por invertir en Venezuela

El interés por Venezuela también se despertó entre empresas de capital privado y firmas dedicadas a infraestructura, telecomunicaciones y minería, atraídas por la posibilidad de obtener altos retornos en un escenario de alto riesgo.

Sin embargo, expertos advierten que los más entusiastas suelen ser los menos preparados. “Cualquiera con experiencia internacional adopta un enfoque mucho más mesurado”, afirmó un funcionario del sector.

Venezuela posee más de 300.000 millones de barriles de reservas probadas, las mayores del mundo, pero su industria petrolera enfrenta corrupción, infraestructura colapsada y un mercado global adverso. El precio del crudo en Estados Unidos, WTI, ronda los US$ 57 por barril, cerca de mínimos de cinco años, lo que reduce el atractivo de inversiones multimillonarias.

La administración Trump mantiene su optimismo y no descarta ofrecer garantías financieras o seguros contra riesgos políticos. Mientras tanto, el futuro de la reapertura petrolera venezolana sigue marcado por la cautela de los grandes actores y el entusiasmo de quienes buscan una apuesta audaz en uno de los mercados más inciertos del mundo.

