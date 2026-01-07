urgente24
Donald Trump aseguró que "Venezuela comprará solo productos de USA"

Donald Trump remarcó que "Venezuela comprará con el dinero del petróleo solo productos de Estados Unidos". Es decir, el dinero quedará en USA.

07 de enero de 2026 - 20:59
Con las ventas de petróleo Venezuela comprará solo en USA.&nbsp;

Con las ventas de petróleo Venezuela comprará solo en USA. 

FOTO: ALEJANDRO PAREDES / AFP

Donald Trump aseguró que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos. A través de su red social Truth Social, el presidente anunció que Venezuela se comprometió a comprar productos agrícolas, medicamentos y equipos fabricados en Estados Unidos.

image
Otro mensaje de Donald Trump por su red social (Foto Evan Vucci, AP)

Otro mensaje de Donald Trump por su red social (Foto Evan Vucci, AP)

El mensaje del mandatario señala

Me acaban de informar que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero. Las compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela. En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio: una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para Estados Unidos.

