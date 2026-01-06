Racing comenzó el mercado de pases cerrando la contratación de Valentín Carboni, una de las grandes joyas del Inter de Milán y la Selección Argentina. Diego Milito sigue trabajando en la contratación de Matko Miljevic, el 10 de Huracán, y ahora pretende sumar a uno de los nombres más pesados del plantel de River.
Racing aceleró y va por un peso pesado del plantel de River
Gustavo Costas quiere reforzar a Racing con uno de los jugadores de mayor renombre del plantel de River.
Para este mercado de pases lo que se planteó Racing fue dar un salto de calidad en la conformación de plantel luego de un 2025 donde quedó la sensación de que el plantel quedó corto por la falta de respuestas positivas de las últimas incorporaciones. Es por eso que ahora lo que pretenden Milito y Gustavo Costas es sumar nombres de peso.
En las últimas horas surgió la información que River consultó condiciones por Marco Di Césare, marcador central de Racing que también tiene sondeos para salir al exterior. Al mismo tiempo otro de los que puede terminar marchándose a pocos meses de haber llegado es Marcos Rojo. Por este motivo Gustavo Costas quiere un central y el nombre que le gusta es Paulo Díaz.
Racing quiere a Paulo Díaz, relegado en River
Desde hace varias semanas se sabe que Paulo Díaz no es una prioridad para Marcelo Gallardo en River y de hecho el Muñeco marginó al chileno en las últimas dos jornadas del Torneo Clausura 2025. El defensor comenzó a recibir un sinfín de propuestas y uno de los que levantó el teléfono y consultó condiciones fue Racing por pedido de Gustavo Costas.
La realidad es que más allá del fuerte interés de Racing hay un problema fundamental y es el altísimo salario que Paulo Díaz percibe en River, un dinero que no está dispuesto a resignar. De hecho ya son varios los clubes que levantan el teléfono preguntando por el marcador central y a pesar de que el Millonario da ciertas facilidades en la venta del jugador, la máxima complicación es lo que pide el trasandino de sueldo.
Por el momento la posibilidad de que Paulo Díaz pase a Racing quedó solo en una simple consulta, una situación que puede cambiar solamente si el chileno da un guiño y baja sus pretensiones. Mientras tanto el ex San Lorenzo se sigue entrenando bajo el mando de Gallardo, sabiendo que no será prioridad y que tiene contrato firmado hasta diciembre del 2027.
