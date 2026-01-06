Racing aceleró y va por un peso pesado del plantel de River

La realidad es que más allá del fuerte interés de Racing hay un problema fundamental y es el altísimo salario que Paulo Díaz percibe en River, un dinero que no está dispuesto a resignar. De hecho ya son varios los clubes que levantan el teléfono preguntando por el marcador central y a pesar de que el Millonario da ciertas facilidades en la venta del jugador, la máxima complicación es lo que pide el trasandino de sueldo.