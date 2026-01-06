Luzu TV en el centro de la polémica por Ignacio Arce de Deportivo Riestra

Ayer 5 de enero se dio una particularidad que es que Ignacio Arce, arquero del equipo que hace de local en Bajo Flores, apareció en Nadie Dice Nada, programa de Nicolás Occhiato, número uno de Luzu.

Algo característico que pasa en dicho ciclo, es que "shippean" diferentes parejas. Un ejemplo claro es el de Marcos Giles y Ángela Torres, dupla a la que durante meses se le dio manija en el canal de streaming.

A Arce lo quisieron shippear con la Productora Ejecutiva del programa y se generó revuelo en redes sociales.

En 2023, el futbolista fue denunciado por violencia de género y es algo que en redes sociales no dejaron pasar. En aquel entonces, Platense acordó la rescisión del contrato de Ignacio Arce tras ser denunciado.

En su momento fue liberado por falta de pruebas y fuentes aseguraron: “El magistrado le prohibió al arquero acercarse a la víctima en cualquier lugar y también entablar contacto con ella. No puede estar a menos de 300 metros

Deportivo Riestra tuvo un buen 2025 que lo catapultó a jugar la Copa Sudamericana en 2026.

En el Torneo Apertura, el Malevo finalizó quinto en la zona B, lo que le permitió jugar los octavos de final, instancia en donde fue eliminado por Huracán tras perder 2-3.

En el Clausura, finalizó tercero en su zona y fue eliminado en la misma instancia luego de perder ante Barracas Central en condición de local.

De igual manera, el equipo que hace de local en Bajo Flores, jugará competencia internacional por primera vez en su historia en este 2026 y buscará sostener el nivel en los torneos locales.

Hasta el momento, sus refuerzos son:

Gastón Gómez : el arquero arribó a préstamo desde Racing por un año, con opcion de compra.

: el arquero arribó a préstamo desde Racing por un año, con opcion de compra. José Ingratti : delantero de 25 años que viene de jugar en la UAI Urquiza

: delantero de 25 años que viene de jugar en la UAI Urquiza Nicolás Watson : de último paso por San Martín de San Juan.

: de último paso por San Martín de San Juan. Alejo Dramisino: llegó a préstamo desde Atlanta por un año.

