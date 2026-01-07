El REPO no funciona para el Merval: Acciones y bonos caen

A pesar de la operación de REPO por US$3.000 millones que cerró el Banco Central con bancos internacionales, el mercado accionario argentino volvió a mostrar debilidad y dejó en claro que el alivio por el frente de deuda no se traduce, al menos por ahora, en una mejora del apetito por riesgo local.
La rueda estuvo marcada por caídas generalizadas en acciones, presión sobre los bonos soberanos y un Merval que volvió a retroceder tanto en pesos como en dólares, en una jornada donde el mercado leyó el REPO como una señal positiva para el perfil crediticio, pero insuficiente para reactivar valuaciones.
Una operación financiera sólida
El BCRA tomó un REPO por US$3.000 millones, con vencimiento en enero de 2027 y una tasa del 7,4% anual, equivalente a SOFR + 400 puntos básicos, utilizando Bonares como garantía. La operación fue bien recibida en términos técnicos y financieros, ya que logró mejorar condiciones respecto de repos previos, tanto en tasa como en monto adjudicado, y permitió refinanciar completamente los vencimientos en moneda extranjera del mercado.
Según detalló Facimex Valores, el Central recibió ofertas por US$4.400 millones, casi un 50% por encima del monto finalmente tomado, y logró cubrir los vencimientos de capital e intereses por US$4.500 millones, combinando el REPO con los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA.
Desde el punto de vista financiero, Argentina logró volver a financiarse, indirectamente, a tasas de un dígito, algo que no ocurría desde 2018, y dejó el terreno más despejado para una eventual vuelta del soberano al mercado internacional.
El mercado separa
Sin embargo, la reacción de los precios dejó un mensaje contundente y el Merval cayó 3,6% en pesos y 3,1% en dólares, profundizando una corrección que ya acumula bajas en el mes y en el año. Las pantallas mostraron predominio absoluto del rojo, con castigos especialmente fuertes en energía, bancos y real estate.
Entre los principales retrocesos del día se destacaron YPF, Galicia, Pampa Energía, IRSA, Edenor y Banco Macro, mientras que solo un puñado de papeles logró escapar parcialmente de la tendencia negativa. El panel líder reflejó ventas sostenidas, con flujos claramente defensivos y sin señales de recomposición de posiciones.
Bonos estables
En el mercado de renta fija, el impacto también fue limitado. Los bonos en dólares mostraron variaciones marginales, con subas y bajas leves según el tramo de la curva, mientras que los Globales y Bonares continúan operando en un rango estrecho, sin una compresión significativa de spreads en el corto plazo.
El riesgo país, si bien se mantiene contenido, todavía no perfora niveles que habiliten un rally sostenido de bonos, y el mercado parece exigir algo más que una operación puntual para revalorizar la deuda soberana.
El dólar acompaña la calma
En el frente cambiario, la jornada fue de movimientos acotados, con el dólar blue, el MEP y el CCL operando con leves bajas, mientras que el oficial y el mayorista se mantuvieron prácticamente estables. La ausencia de tensión cambiaria ayudó a evitar un escenario de stress mayor, pero tampoco funcionó como catalizador positivo para los activos financieros.
La estabilidad del dólar, en este contexto, se interpreta más como una pausa táctica que como una señal de cambio estructural en las expectativas del mercado.
