El REPO no funciona para el Merval: Acciones y bonos caen

El mercado separa

Sin embargo, la reacción de los precios dejó un mensaje contundente y el Merval cayó 3,6% en pesos y 3,1% en dólares, profundizando una corrección que ya acumula bajas en el mes y en el año. Las pantallas mostraron predominio absoluto del rojo, con castigos especialmente fuertes en energía, bancos y real estate.

Entre los principales retrocesos del día se destacaron YPF, Galicia, Pampa Energía, IRSA, Edenor y Banco Macro, mientras que solo un puñado de papeles logró escapar parcialmente de la tendencia negativa. El panel líder reflejó ventas sostenidas, con flujos claramente defensivos y sin señales de recomposición de posiciones.

El REPO mejora el perfil de liquidez y rollover de la deuda, pero no cambia los drivers de valuación de las acciones, que siguen atados a la dinámica de actividad, resultados empresariales y expectativas de crecimiento real. El REPO mejora el perfil de liquidez y rollover de la deuda, pero no cambia los drivers de valuación de las acciones, que siguen atados a la dinámica de actividad, resultados empresariales y expectativas de crecimiento real.

Bonos estables

En el mercado de renta fija, el impacto también fue limitado. Los bonos en dólares mostraron variaciones marginales, con subas y bajas leves según el tramo de la curva, mientras que los Globales y Bonares continúan operando en un rango estrecho, sin una compresión significativa de spreads en el corto plazo.

El riesgo país, si bien se mantiene contenido, todavía no perfora niveles que habiliten un rally sostenido de bonos, y el mercado parece exigir algo más que una operación puntual para revalorizar la deuda soberana.

La consistencia del programa macro y la acumulación genuina de reservas siguen siendo las variables clave. La consistencia del programa macro y la acumulación genuina de reservas siguen siendo las variables clave.

El dólar acompaña la calma

En el frente cambiario, la jornada fue de movimientos acotados, con el dólar blue, el MEP y el CCL operando con leves bajas, mientras que el oficial y el mayorista se mantuvieron prácticamente estables. La ausencia de tensión cambiaria ayudó a evitar un escenario de stress mayor, pero tampoco funcionó como catalizador positivo para los activos financieros.

La estabilidad del dólar, en este contexto, se interpreta más como una pausa táctica que como una señal de cambio estructural en las expectativas del mercado.

