El ministro de Economía, Luis Caputo, consiguió los dólares para pagar el primer gran vencimiento de deuda del año este 9/1 por US$ 4.200 millones. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este miércoles 7/1 un REPO por US$ 3.000 millones con 6 bancos internacionales.
Vencimiento del 9/1: Al final hubo REPO y Luis Caputo consiguió US$3.000 millones
Como se esperaba, el BCRA confirmó este miércoles (7/1) que cerró un REPO por US$3.000 millones con los bancos para pagar el vencimiento de deuda del 9/1.
El BCRA llegó a un pacto de un año con los prestamistas, que no nombró, a una tasa del 7,4%, dijo en un comunicado el miércoles temprano.
El comunicado del Banco Central
"La transacción se realizó a un plazo de 372 días, a una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual", precisó el BCRA en un comunicado publicado en su sitio web oficial este miércoles.
El texto explica que "en esta ocasión, el BCRA recibió ofertas por USD 4.400 millones, superando en aproximadamente 50% el monto licitado. A pesar del elevado nivel de demanda y considerando las proyecciones de fortalecimiento de las reservas internacionales, el BCRA decidió no ampliar el monto adjudicado".
"El fuerte interés demostrado por los principales bancos internacionales afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país que acompaña el ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible", añadió la entidad monetaria.
"Esta nueva operación de REPO ratifica la capacidad del BCRA para acceder a instrumentos de financiamiento en condiciones de mercado y gestionar de manera eficiente su liquidez en moneda extranjera, reforzando la solidez de su balance y la posición de reservas internacionales del país", concluyó el Banco Central.
Sumando dólares
Los bonos soberanos argentinos subieron en toda la curva. Los bonos con vencimiento en 2035, algunos de los más líquidos, subieron US$ 0,04, cotizando justo por debajo de los US$ 0,75 por dólar.
La mayoría de los billetes líquidos se negocian ahora justo por debajo de US$ 0,75 por dólar.
El lunes, el Tesoro argentino adquirió más de la mitad de los fondos provenientes de la privatización de centrales hidroeléctricas por valor de 700 millones de dólares, según una persona familiarizada con el asunto. El Banco Central, por su parte, realizó su primera compra de dólares en nueve meses, con 21 millones de dólares en el mercado cambiario, según un comunicado oficial. El martes, adquirió otros US$ 83 millones.
“El gobierno no solo busca cubrir los próximos vencimientos, sino también reforzar las reservas y construir un puente de aproximadamente $1.500 millones para superar los meses de menor cosecha”, dijo Ramiro Blázquez, estratega para América Latina de StoneX. “Esto tiene sentido porque, hasta que llegue la cosecha, será difícil comprar muchos dólares en el mercado al contado, especialmente con la inflación aún alta y las autoridades buscando evitar que la aviven con un peso más débil”, agregó.
El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo hace semanas que los bancos habían ofrecido hasta US$ 7.000 millones en financiación repo, entre otras opciones sobre la mesa.
Como parte de los preparativos, el Ministerio de Economía realizó la semana pasada un canje de deuda con el banco central. La transacción facilita la obtención de garantías en bonos soberanos denominados en dólares que pueden pignorarse en una estructura de repo, en consonancia con operaciones previas con el banco central.
La atención se centrará pronto en el posible regreso de Argentina a los mercados internacionales. Las autoridades habían señalado que la liquidación de los vencimientos de enero era un paso clave para reducir aún más el riesgo país, que ya se encuentra en su nivel más bajo en varios años, y allanar el camino para una financiación más económica en el futuro.
