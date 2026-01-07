Vencimiento del 9/1: Al final hubo REPO y Luis Caputo consiguió US$3.000 millones

Embargos y cierres: Lo que el Banco Central no quiere que ignores sobre tus cuentas El Banco Central pactó una asa equivalente al 7,4% anual.

"Esta nueva operación de REPO ratifica la capacidad del BCRA para acceder a instrumentos de financiamiento en condiciones de mercado y gestionar de manera eficiente su liquidez en moneda extranjera, reforzando la solidez de su balance y la posición de reservas internacionales del país", concluyó el Banco Central.

Sumando dólares

Los bonos soberanos argentinos subieron en toda la curva. Los bonos con vencimiento en 2035, algunos de los más líquidos, subieron US$ 0,04, cotizando justo por debajo de los US$ 0,75 por dólar.

La mayoría de los billetes líquidos se negocian ahora justo por debajo de US$ 0,75 por dólar.

El lunes, el Tesoro argentino adquirió más de la mitad de los fondos provenientes de la privatización de centrales hidroeléctricas por valor de 700 millones de dólares, según una persona familiarizada con el asunto. El Banco Central, por su parte, realizó su primera compra de dólares en nueve meses, con 21 millones de dólares en el mercado cambiario, según un comunicado oficial. El martes, adquirió otros US$ 83 millones.

caputo y milei Luis Caputo debe seguir sumando dólares hasta que llegue la parte fuerte de la cosecha

“El gobierno no solo busca cubrir los próximos vencimientos, sino también reforzar las reservas y construir un puente de aproximadamente $1.500 millones para superar los meses de menor cosecha”, dijo Ramiro Blázquez, estratega para América Latina de StoneX. “Esto tiene sentido porque, hasta que llegue la cosecha, será difícil comprar muchos dólares en el mercado al contado, especialmente con la inflación aún alta y las autoridades buscando evitar que la aviven con un peso más débil”, agregó.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo hace semanas que los bancos habían ofrecido hasta US$ 7.000 millones en financiación repo, entre otras opciones sobre la mesa.

Como parte de los preparativos, el Ministerio de Economía realizó la semana pasada un canje de deuda con el banco central. La transacción facilita la obtención de garantías en bonos soberanos denominados en dólares que pueden pignorarse en una estructura de repo, en consonancia con operaciones previas con el banco central.

La atención se centrará pronto en el posible regreso de Argentina a los mercados internacionales. Las autoridades habían señalado que la liquidación de los vencimientos de enero era un paso clave para reducir aún más el riesgo país, que ya se encuentra en su nivel más bajo en varios años, y allanar el camino para una financiación más económica en el futuro.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Tic tac: Luis Caputo apura el jueves el cambio de manos de las hidroeléctricas para hacerse de dólares

Catherine Fulop y Delcy Rodríguez parejas de Fernando Carrillo; 60 % de ocupación en Mar del Plata

Con aval de Trump, Chevron y Quantum Capital ofertarán US$ 22.000M por activos de Lukoil

Juan Cortese rompió todo con lo que dijo sobre River y Sebastián Villa