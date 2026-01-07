Juan Cortese rompió todo con lo que dijo sobre River y Sebastián Villa

Joaquín Tabares, en cambio, fue tajante y aseguró: “Se terminaron las charlas. No hubo ofertas formales y la diferencia económica es insalvable. River no negocia, por el momento, por Sebastián Villa”.

Juan Cortese, uno de los periodistas de TyC Sports que sigue el día a día de River, se alineó con la postura de Tabares. “Desde River me confirman que Sebastián Villa no será jugador de la institución. Tema terminado”, sentenció el periodista, dándole cierre a una novela que parece todavía algo lejos de resolverse.

Mientras tanto son todas malas para River

Más allá de la situación de Sebastián Villa, River Plate continúa en la búsqueda de futbolistas para reforzar, especialmente, la zona ofensiva.

Tadeo Allende y Santino Andino eran dos de los nombres que el Millonario tenía en carpeta. Sin embargo, en las últimas horas surgieron novedades poco alentadoras para el club de Núñez.

En el caso de Allende, César Luis Merlo confirmó: “Tadeo Allende seguirá jugando en Inter Miami. El club acordó con Celta de Vigo la compra de su pase y firmará un contrato a largo plazo”.

El mismo periodista también se refirió a la situación de Andino y aseguró: “Hay un club de Grecia que avanzó mucho y, salvo un vuelco radical, se lo quedará. River no va a contar con Santino Andino. El jugador quiere continuar su carrera en Europa”.

La caída de estas dos alternativas ofensivas abre nuevamente el interrogante sobre la posibilidad de que el nombre de Villa no esté definitivamente descartado, más allá de la postura oficial del club.

Por el momento, las incorporaciones para el equipo de Marcelo Gallardo son Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, y resta saber si se sumarán más futbolistas para vestir la Banda en este mercado de pases.

