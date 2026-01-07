Alerta máxima para Gallardo: Preocupación en River por una posible baja clave

Sin embargo, La Página Millonaria fue contundente respecto a la postura que habría adoptado el club de Núñez: “La decisión de River es rechazar la propuesta. Bajo ningún punto de vista el ‘Chino’ se marchará a préstamo, principalmente porque en 2025 se invirtió una suma importante para repatriarlo y tiene contrato hasta diciembre de 2028”.

Además, el medio partidario adelantó el rol que Marcelo Gallardo le asignará al defensor en 2026: “El Muñeco cuenta con Martínez Quarta para la próxima temporada y se espera que conforme la zaga central titular junto a Lautaro Rivero”.

Más allá de esta posible salida —que por el momento parece poco probable—, River Plate continúa enfocado en el mercado de incorporaciones.

Marcelo Gallardo ya cuenta con tres refuerzos confirmados: Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, aunque la intención del cuerpo técnico es seguir sumando variantes.

Uno de los nombres que quedó definitivamente descartado es Tadeo Allende, quien continuará su carrera en Inter Miami, luego de que el club estadounidense acordara con Celta de Vigo la compra de su pase y le ofreciera un contrato a largo plazo.

En cuanto a Santino Andino, todo indica que un club griego avanzó de manera considerable por el futbolista de Godoy Cruz. Si bien no está completamente descartado, en caso de que el jugador opte por continuar su carrera en Europa, River quedará sin chances.

Por otro lado, Sebastián Villa y Jhohan Romaña se han convertido en las grandes novelas del verano para el club de Núñez.

En relación con el defensor colombiano, Romaña se presentó a la pretemporada de San Lorenzo y, hasta el momento, su posible llegada a River se encuentra en stand by. No obstante, el periodista Germán García Grova aseguró en TyC Sports que “está cada vez más cerca”.

Respecto a Sebastián Villa, todo indica que, si Independiente Rivadavia no baja sus pretensiones económicas, el ex Boca Juniors no llegará al Millonario.

Mientras tanto, River ya tiene confirmados sus primeros tres compromisos oficiales en el Torneo Apertura:

Fecha 1 : sábado 24/1, 17:00 hs – vs. Barracas Central (V)

: sábado 24/1, 17:00 hs – vs. Barracas Central (V) Fecha 2 : miércoles 28/1, 20:00 hs – vs. Gimnasia (L)

: miércoles 28/1, 20:00 hs – vs. Gimnasia (L) Fecha 3: domingo 1/2, 21:30 hs – vs. Rosario Central (V)

