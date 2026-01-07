River Plate ya incorporó a tres futbolistas pensando en la temporada 2026 y todavía podría continuar reforzando el plantel. Así como hay jugadores que llegan, también aparecen ofertas por otros, y en ese contexto tiembla Marcelo Gallardo, ya que desde Europa posan los ojos sobre un futbolista considerado titular.
Alerta máxima para Gallardo: Preocupación en River por una posible baja clave
El Muñeco ya realizó la “limpieza” que consideraba necesaria y, por este motivo, los jugadores que hoy integran el plantel solo saldrían en caso de que llegue una propuesta que resulte satisfactoria para la economía del Millonario.
Marcelo Gallardo en alerta: vienen por un titular
El martes 6 de enero se dio a conocer una noticia que sorprendió al mundo River.
El Millonario continúa activo en el mercado de pases, tanto en la búsqueda de refuerzos como ante el interés que despiertan algunos futbolistas del plantel, por quienes ya comenzaron a llegar ofertas.
En ese contexto, el periodista Germán García Grova reveló: “Genoa abrió conversaciones por Lucas Martínez Quarta. El conjunto italiano pretende llevarse al marcador central de River en condición de cedido”.
Sin embargo, La Página Millonaria fue contundente respecto a la postura que habría adoptado el club de Núñez: “La decisión de River es rechazar la propuesta. Bajo ningún punto de vista el ‘Chino’ se marchará a préstamo, principalmente porque en 2025 se invirtió una suma importante para repatriarlo y tiene contrato hasta diciembre de 2028”.
Además, el medio partidario adelantó el rol que Marcelo Gallardo le asignará al defensor en 2026: “El Muñeco cuenta con Martínez Quarta para la próxima temporada y se espera que conforme la zaga central titular junto a Lautaro Rivero”.
Más allá de esta posible salida —que por el momento parece poco probable—, River Plate continúa enfocado en el mercado de incorporaciones.
Marcelo Gallardo ya cuenta con tres refuerzos confirmados: Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, aunque la intención del cuerpo técnico es seguir sumando variantes.
Uno de los nombres que quedó definitivamente descartado es Tadeo Allende, quien continuará su carrera en Inter Miami, luego de que el club estadounidense acordara con Celta de Vigo la compra de su pase y le ofreciera un contrato a largo plazo.
En cuanto a Santino Andino, todo indica que un club griego avanzó de manera considerable por el futbolista de Godoy Cruz. Si bien no está completamente descartado, en caso de que el jugador opte por continuar su carrera en Europa, River quedará sin chances.
Por otro lado, Sebastián Villa y Jhohan Romaña se han convertido en las grandes novelas del verano para el club de Núñez.
En relación con el defensor colombiano, Romaña se presentó a la pretemporada de San Lorenzo y, hasta el momento, su posible llegada a River se encuentra en stand by. No obstante, el periodista Germán García Grova aseguró en TyC Sports que “está cada vez más cerca”.
Respecto a Sebastián Villa, todo indica que, si Independiente Rivadavia no baja sus pretensiones económicas, el ex Boca Juniors no llegará al Millonario.
Mientras tanto, River ya tiene confirmados sus primeros tres compromisos oficiales en el Torneo Apertura:
- Fecha 1: sábado 24/1, 17:00 hs – vs. Barracas Central (V)
- Fecha 2: miércoles 28/1, 20:00 hs – vs. Gimnasia (L)
- Fecha 3: domingo 1/2, 21:30 hs – vs. Rosario Central (V)
