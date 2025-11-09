Durísima autocrítica de jugadores de River con "tocamos fondo" y "fue una mierda"

"Hay que levantar la cabeza. Con trabajo, día a día, es la única manera. Fue un primer tiempo parejo hasta el primer gol de ellos. Arrancando el segundo tiempo nos convierten, después empezaron a manejar la pelota. Nosotros no tuvimos el control, cada vez que la agarrábamos la perdíamos muy rápido".

2025_11_251109804 Zeballos fue la figura del Superclásico FOTO NA: DAMIAN DOPACIO

También sostuvo: "El primer gol fue una desatención, ya terminando el primer tiempo... Pero son cosas que nos sirven. Hay que aprender de estas cosas. Apenas arrancando nos convierten de vuelta... se hace un poco cuesta arriba", analizó el arquero, que ante la pregunta de la actuación del árbitro, Nicolás Ramírez, no consideró que haya sido una mala actuación: "No influyó para nada".

"Estar unidos como lo estamos. Es la única manera. Seguir trabajando, el sacrificio del día a día es lo que lleva a salir. Unión, compañerismo, estar juntos y como lo hacemos siempre", señaló el guardameta ante la pregunta sobre cómo revertir este durísimo momento.

Lucas Martínez Quarta: "Fue una mierda"

El defensor Millonario Martínez Quarta fue en esa misma línea pero no escatimó en sinceridad: "Fue una mierda".

"No estuvimos a la altura de este partido. Hay que hacerse cargo, levantar la mano y ser responsable. Estamos metidos en un pozo del que no podemos salir, pero acá estamos para dar la cara y pedirle perdón a la gente porque estamos más que en deuda. Somos conscientes de eso", añadió.

2025_11_251109809-scaled Gallardo y Martínez Quarta, desahuciados FOTO NA:Damian Dopacio

"El domingo tenemos otro partido con Vélez para poder ganar y clasificarnos a la próxima Libertadores, que es lo que queremos. Hay que levantarse dar la cara", dijo el defensor de River.

Martínez Quarta consideró que no jugaron como lo amerita un partido ante Boca. "Lo que no puede pasar en un clásico. Somos conscientes de los errores que tuvimos y ahora hay que trabajar, poner los huevos sobre la mesa y saber que estamos en un club muy exigente como River".

"Fue un golpe muy duro. Estamos recibiendo uno tras otro entonces hay que ser fuertes". Y cerró: "Hay que salir campeón".

Juanfer Quintero: "Tocamos fondo"

El último en hablar fue Juanfer Quintero, que también pidió disculpas al hincha de River y confesó ser "consciente" de la situación.

Luego habló de la necesidad de autocrítica: "Tenemos que interiorizar y ver qué errores estamos cometiendo". Y fue tajante: "Tocamos fondo".

"Nosotros obviamente también tenemos que hacer una autocrítica", señaló, ante las consultas sobre las decisiones del entrenador.

"Nunca viví esta situación en este club, después de todo lo que hemos ganado. Es bueno para ver la rebeldía, quién se hace consciente de esta situación", expresó el colombiano.

