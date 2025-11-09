River cayó 2 a 0 con Boca en una nueva edición del Superclásico. En la Bombonera, el Xeneize fue ampliamente superior y pasó por encima a un Millonario que sufrió sus propias limitaciones y profundizó su crisis. Ante el llamativo silencio de Marcelo Gallardo tras la derrota, varios referentes del equipo hablaron con la prensa.
SUPERCLÁSICO FATÍDICO
Durísima autocrítica de jugadores de River con "tocamos fondo" y "fue una mierda"
River perdió con Boca y dejó una pálida imagen, sin fútbol ni carácter. Lucas Martínez Quarta, Franco Armani y Juanfer Quintero dejaron duras declaraciones.
Franco Armani, Lucas Martínez Quarta y Juanfer Quintero fueron los futbolistas de River que asumieron ser la cara visible de una derrota muy dolorosa para el Millonario. Es que Boca ganó de forma muy contundente, sin brillar pero mostrando mucha personalidad y temperamento para jugar el Superclásico. Tanto, que desde las tribunas de la Bombonera bajó un canto poco usual: "Ole, ole", gritaban los hinchas Xeneizes con el equipo ganando 2-0 y floreándose con pases.
Además de la dura derrota por el peso propio que tiene el Superclásico, lo de River es la profundización de una herida que no proyecta sutura cercana. Una herida que, más allá de la deuda futbolística, ha traído consecuencias preocupantes. De los últimos 11 partidos, el Millonario solo ha ganado 2. El resto han sido todas derrotas.
No solo eso, sino que ahora peligra seriamente su clasificación a la Copa Libertadores 2026: ya no llega a sacar boleto por la Tabla Anual y actualmente está en zona de repechaje.
Franco Armani: "Hay que aprender de estas cosas"
En ese panorama, los referentes del equipo no escondieron nada y fueron brutalmente honestos. Tras la victoria de Boca, el primero en hablar fue Franco Armani.
"Hay que levantar la cabeza. Con trabajo, día a día, es la única manera. Fue un primer tiempo parejo hasta el primer gol de ellos. Arrancando el segundo tiempo nos convierten, después empezaron a manejar la pelota. Nosotros no tuvimos el control, cada vez que la agarrábamos la perdíamos muy rápido".
También sostuvo: "El primer gol fue una desatención, ya terminando el primer tiempo... Pero son cosas que nos sirven. Hay que aprender de estas cosas. Apenas arrancando nos convierten de vuelta... se hace un poco cuesta arriba", analizó el arquero, que ante la pregunta de la actuación del árbitro, Nicolás Ramírez, no consideró que haya sido una mala actuación: "No influyó para nada".
"Estar unidos como lo estamos. Es la única manera. Seguir trabajando, el sacrificio del día a día es lo que lleva a salir. Unión, compañerismo, estar juntos y como lo hacemos siempre", señaló el guardameta ante la pregunta sobre cómo revertir este durísimo momento.
Lucas Martínez Quarta: "Fue una mierda"
El defensor Millonario Martínez Quarta fue en esa misma línea pero no escatimó en sinceridad: "Fue una mierda".
"No estuvimos a la altura de este partido. Hay que hacerse cargo, levantar la mano y ser responsable. Estamos metidos en un pozo del que no podemos salir, pero acá estamos para dar la cara y pedirle perdón a la gente porque estamos más que en deuda. Somos conscientes de eso", añadió.
"El domingo tenemos otro partido con Vélez para poder ganar y clasificarnos a la próxima Libertadores, que es lo que queremos. Hay que levantarse dar la cara", dijo el defensor de River.
Martínez Quarta consideró que no jugaron como lo amerita un partido ante Boca. "Lo que no puede pasar en un clásico. Somos conscientes de los errores que tuvimos y ahora hay que trabajar, poner los huevos sobre la mesa y saber que estamos en un club muy exigente como River".
"Fue un golpe muy duro. Estamos recibiendo uno tras otro entonces hay que ser fuertes". Y cerró: "Hay que salir campeón".
Juanfer Quintero: "Tocamos fondo"
El último en hablar fue Juanfer Quintero, que también pidió disculpas al hincha de River y confesó ser "consciente" de la situación.
Luego habló de la necesidad de autocrítica: "Tenemos que interiorizar y ver qué errores estamos cometiendo". Y fue tajante: "Tocamos fondo".
"Nosotros obviamente también tenemos que hacer una autocrítica", señaló, ante las consultas sobre las decisiones del entrenador.
"Nunca viví esta situación en este club, después de todo lo que hemos ganado. Es bueno para ver la rebeldía, quién se hace consciente de esta situación", expresó el colombiano.
