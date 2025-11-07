urgente24
Boca-River: Los partidos más importantes en la historia del Superclásico

Boca y River han tenido infinidad de clásicos importantes, Golazo24 eligió los 4 más trascendentales según nuestro punto de vista.

07 de noviembre de 2025 - 17:30
River y Boca y los partidos más importantes de la historia del Superclásico.

Los 4 Superclásicos más importantes de la historia

Si bien cada persona puede tener un punto de vista distinto ya que este tipo de ranking es muy subjetivo, decidimos hacer el top-4 de los Superclásicos más importantes de la historia, algunos coincidirán y otros no con nuestra selección.

Allí jugaron como si fuera una final única, por más que el “Millonario” era local, la cancha del Real Madrid resultaba neutral. Boca comenzó ganando con gol de Darío Benedetto, y parecía que se lo llevaría, pero River lo empató en los 90 reglamentarios y lo dio vuelta en el suplementario para ser campeón de América ante su eterno rival, al cual venció 3 a 1.

El arco de Martín Palermo

El 15 de mayo de 2011 era un día especial para todo Boca, Martín Palermo se despedía de los Superclásicos en la Bombonera, y River llegaba entre los últimos equipos de la tabla de promedios, lleno de dudas.

El 1 a 0 en favor de Boca lo hizo el arquero “Millonario” en contra, Juan Pablo Carrizo, y Boca era una fiesta, ya que quería despedir al “Titán” de la mejor forma, y todo se encaminaba a eso.

El segundo gol llegó de la mano, o mejor dicho de la cabeza del gran goleador, que luego de una mala salida, otra vez, de Carrizo mandó de una “testazo” la pelota a la red. Boca ganaba 2 a 0 con gol de Martín Palermo. Boca terminó ganando 2 a 0 y el dato de la importancia es otro, uno inesperado.

Ese día Boca mandó a la promoción a River con su triunfo 2 a 0, luego de eso el “Millonario” no saldría más de esa posición, jugaría la promoción con Belgrano y se iría a la “B” Nacional, siendo Boca partícipe directo de esta desgracia “Millonaria”.

Ese día en forma de despedida, Boca le regaló uno de los arcos a Martín Palermo.

image
Boca en los diarios de la &eacute;poca luego del triunfo en la final del Nacional 76 ante River.

Boca en los diarios de la época luego del triunfo en la final del Nacional 76 ante River.

La final del Nacional del 76

La final de 1976 entra dentro del podio de los partidos más importantes, ya que esta fue la primera de las tres finales que disputaron Boca y River, fue por el Nacional del año 1976, la cual se disputó a partido único en el Cilindro de Avellaneda.

El partido terminó 1 a 0 en favor de Boca, y se transformaba en el partido más importante de la historia de los Superclásicos (hasta Madrid), el gol lo anotó Rubén Suñé a los 72 minutos de juego para que se dé la primera vuelta olímpica en una final superclásica.

La final del 2018

En el año 2018 hubo dos finales en 9 meses, y ambas ganadas por River. La de Madrid ya la comentamos, y ahora viene la de la Supercopa Argentina, disputada en Mendoza el 18 de marzo de ese año, pero pertenecía al 2017 por los títulos obtenidos de cada uno.

Este encuentro fue victoria de River por 2 a 0 con goles de Gonzalo Martínez e Ignacio Sccoco, y de esta forma el “Millonario” emparejaba las cosas en cuanto a finales, pero no se esperaba semejante victoria que llegaría en diciembre de ese año.

