¿"Last dance" de Di María?; Sheinbaum denunció a su acosador; ¿Trump evitó a Milei?

El hecho reaviva el debate sobre el machismo y la violencia de género, un problema grave y persistente en todo México.

La presidenta mexicana aún no hizo declaraciones públicas sobre el episodio.

Embed - Presidenta Sheinbaum lleva a la justicia a su acosador

4- Ángel Di María podría ser convocado al Mundial de EE.UU

Pese a haber anunciado su retiro de la Selección Argentina y a 8 meses del torneo, Fideo atraviesa un momento brillante: es uno de los goleadores del fútbol argentino, su equipo nunca perdió desde su llegada y logró la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Además, marcó goles en cuatro finales históricas con la celeste y blanca: JJ.OO. Pekín 2008 Copa América 2021 Finalissima 2022 Mundial de Qatar 2022