RESUMEN AUDIOVISUAL 6/11

¿"Last dance" de Di María?; Sheinbaum denunció a su acosador; ¿Trump evitó a Milei?

Angel Di María sería convocado al mundial USA 2026; La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum denunció a su acosador ¿Trump evitó el contacto con Milei en Miami?

06 de noviembre de 2025 - 19:27
Ángel Di María

1- Argentina gastará cientos de millones de dólares en aviones F-16

Tendremos naves súper sónicas pero el país no cuenta con radarización 3D integral en sus fronteras y no está en condiciones de frenar los vuelos narcos.

Las aeronaves TUCAN son claves para detectar y detener trazas ilegales, pero en 10 años solo llegaron cuatro, y todas fueron destinadas a entrenamiento de la Fuerza Aérea, nunca a las fronteras.

2- ¿Donald Trump evitó a Javier Milei?

Cuando todos esperaban una foto entre ambos mandatarios para celebrar el triunfo argentino, nada de eso ocurrió.

Los republicanos fueron barridos en Nueva York, Nueva Jersey y Virginia, y muchos creen que el salvataje de Washington a Buenos Aires cayó muy mal entre los votantes estadounidenses, en un país cuyo gobierno sigue cerrado por falta de fondos desde hace más de un mes.

3- Claudia Sheinbaum presidenta de México, denunció a su acosador

Fue manoseada en plena vía pública por un hombre que intentó besar y manosearla, ante la mirada atónita de su custodia.

El hecho reaviva el debate sobre el machismo y la violencia de género, un problema grave y persistente en todo México.

La presidenta mexicana aún no hizo declaraciones públicas sobre el episodio.

4- Ángel Di María podría ser convocado al Mundial de EE.UU

Pese a haber anunciado su retiro de la Selección Argentina y a 8 meses del torneo, Fideo atraviesa un momento brillante: es uno de los goleadores del fútbol argentino, su equipo nunca perdió desde su llegada y logró la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Además, marcó goles en cuatro finales históricas con la celeste y blanca: JJ.OO. Pekín 2008 Copa América 2021 Finalissima 2022 Mundial de Qatar 2022

