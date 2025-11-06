Google invierte millones en salvar la selva amazónica con tecnología de punta en Brasil

Google dio un paso contundente en su estrategia ambiental al anunciar la compra de 200.000 toneladas métricas de captura de carbono a Mombak, una empresa de Brasil especializada en restauración forestal. El proyecto es ambicioso: comprar tierras agrícolas degradadas en la Amazonía para reconvertirlas en bosques nativos.
Inteligencia artificial para medir el impacto desde Google
Según TechCrunch,La operación se concretó a través de Symbiosis Coalition, una alianza respaldada por gigantes como Meta, Microsoft, McKinsey y Salesforce. Esta coalición busca desarrollar un mercado sólido para proyectos de captura de carbono basados en la naturaleza, alejándose de soluciones artificiales como la captura directa de aire.
Lo que distingue esta iniciativa de otras es el uso de DeepMind PerchAI, el sistema de inteligencia artificial de Google, para cuantificar los beneficios del proyecto en biodiversidad. No se trata solo de plantar árboles: el objetivo es crear ecosistemas completos que recarguen acuíferos y protejan especies en peligro.
Los bosques restaurados ofrecen ventajas que ninguna tecnología de captura artificial puede igualar.
El desafío de los riesgos naturales
Sin embargo, la captura de carbono mediante reforestación enfrenta obstáculos significativos. Incendios forestales, sequías extremas y otros desastres naturales ponen en riesgo la viabilidad a largo plazo de estos proyectos. Por eso, la tecnología de monitoreo constante resulta clave para garantizar el éxito.
Este acuerdo de Google se suma a una tendencia creciente entre empresas tecnológicas. Microsoft, Meta y otras compañías realizaron compras similares en Brasil durante 2024, apostando a la conservación como estrategia climática.
La Amazonía, que alberga la mayor selva tropical del planeta, se consolida como el escenario central de esta batalla contra el cambio climático.
