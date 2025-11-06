Google invierte millones en salvar la selva amazónica con tecnología de punta en Brasil

El desafío de los riesgos naturales

Sin embargo, la captura de carbono mediante reforestación enfrenta obstáculos significativos. Incendios forestales, sequías extremas y otros desastres naturales ponen en riesgo la viabilidad a largo plazo de estos proyectos. Por eso, la tecnología de monitoreo constante resulta clave para garantizar el éxito.

image

Este acuerdo de Google se suma a una tendencia creciente entre empresas tecnológicas. Microsoft, Meta y otras compañías realizaron compras similares en Brasil durante 2024, apostando a la conservación como estrategia climática.

La Amazonía, que alberga la mayor selva tropical del planeta, se consolida como el escenario central de esta batalla contra el cambio climático.

