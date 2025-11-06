Cambio sorpresivo: Licencia suspendida por "conducta peligrosa al volante"

La conductora ahora deberá ser notificada por la jurisdicción que emitió su licencia y "posteriormente evaluada para demostrar que puede conducir sin representar un peligro en las calles".

Aclaración

La ANSV aclaró que la medida "no tiene relación con el hecho de violencia que sufrió", sino que se basa en las imágenes que "exhiben su conducta peligrosa al volante".

El organismo identificó a la conductora a través de las imágenes y solicitó su inhabilitación por "conducta temeraria" y "poner en riesgo a terceros".

Alta velocidad

Además de alta velocidad, la ANSV detectó otra infracción grave:

En las distintas notas de los medios también se percibió un detalle no menor: su vehículo no tiene patente trasera En las distintas notas de los medios también se percibió un detalle no menor: su vehículo no tiene patente trasera

