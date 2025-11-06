La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) suspendió la licencia de conducir de la joven que fue noticia tras ser agredida por un vecino en el barrio porteño de Villa del Parque.
AGREDIDA EN VILLA DEL PARQUE
Cambio sorpresivo: Licencia suspendida por "conducta peligrosa al volante"
Seguridad vial suspendió la licencia de la conductora agredida en Villa del Parque. Se grabó a 150 km. El auto no tenía patente trasera.
La decisión se tomó tras la viralización del caso. eEl organismo recibió denuncias ciudadanas que mostraban a la conductora en otra faceta: manejando a más de 150 km/h mientras se filmaba a sí misma.Código
La ANSV aclaró que la medida "no tiene relación con el hecho de violencia que sufrió", sino que se basa en las imágenes que "exhiben su conducta peligrosa al volante".
El organismo identificó a la conductora a través de las imágenes y solicitó su inhabilitación por "conducta temeraria" y "poner en riesgo a terceros".
Además de la alta velocidad, la ANSV detectó otra infracción grave: "en las distintas notas de los medios también se percibió un detalle no menor: su vehículo no tiene patente trasera".
La conductora ahora deberá ser notificada por la jurisdicción que emitió su licencia y "posteriormente evaluada para demostrar que puede conducir sin representar un peligro en las calles".
Aclaración
La ANSV aclaró que la medida "no tiene relación con el hecho de violencia que sufrió", sino que se basa en las imágenes que "exhiben su conducta peligrosa al volante".
El organismo identificó a la conductora a través de las imágenes y solicitó su inhabilitación por "conducta temeraria" y "poner en riesgo a terceros".
Alta velocidad
Además de alta velocidad, la ANSV detectó otra infracción grave:
La conductora ahora deberá ser notificada por la jurisdicción que emitió su licencia y "posteriormente evaluada para demostrar que puede conducir sin representar un peligro en las calles".
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 3 capítulos ideal llegar al final del día
Independiente Rivadavia es campeón de Copa Argentina luego de una final para el infarto
Sistema colapsado: En Tucumán se avecina un paro de transporte
Donald Trump y el anuncio sobre Ozempic que nadie vio venir
La inflación de octubre sería peor de lo que se esperaba