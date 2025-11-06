Elon Musk se salió con la suya: Los inversores aprobaron una impresionante compensación

Mi consejo es simple: conserven sus acciones de Tesla. Mi consejo es simple: conserven sus acciones de Tesla.

La votación no solo fue sobre el salario de Musk

El acuerdo impone metas ambiciosas: sextuplicar la valuación de Tesla hasta los US$ 8,5 billones, multiplicar por 24 las ganancias anuales y vender millones de robots humanoides y suscripciones al sistema de conducción autónoma. Si se cumplen esos hitos, Musk podría desbloquear la totalidad del paquete.

No todos los inversores estuvieron de acuerdo. Las firmas de asesoría ISS y Glass Lewis recomendaron votar en contra, calificando la compensación de “desmesurada” y señalando la falta de mecanismos que garanticen que Musk priorice Tesla sobre sus otros proyectos, como SpaceX o xAI.

El fondo soberano noruego, séptimo mayor accionista de la compañía, también rechazó la propuesta por “riesgos asociados a la dependencia de una sola figura”, tal como informó Urgente24 ayer.

Aun así, la junta directiva —liderada por Robyn Denholm— defendió el paquete como “una inversión para asegurar el futuro de Tesla”. Denholm advirtió a los grandes fondos que sin Musk al mando, las acciones podrían desplomarse, y subrayó que solo un incentivo extraordinario puede motivar al magnate a alcanzar “cosas imposibles”.

El salario de Elon Musk

Musk, con una fortuna estimada en US$ 460.000 millones, ya ha sido objeto de polémicas por su compensación. En 2018, un tribunal de Delaware anuló un acuerdo anterior por US$ 56.000 millones al considerar que la junta era demasiado complaciente. La empresa apeló el fallo ante la Corte Suprema estatal.

Durante su discurso, Musk volvió a insistir en su visión de “abundancia sostenible mediante IA y robótica”. Aseguró que el robotaxi “Cybercab” comenzará a producirse en 2026, y que los avances en conducción autónoma permitirán que los vehículos Tesla “manejen solos” en los próximos meses.

Pese al ruido, los mercados recibieron la decisión con calma. Las acciones de Tesla cerraron estables tras el anuncio. Con una capitalización de US$ 1,4 billones, la compañía apuesta por que su líder más controvertido también sea el más motivado.

