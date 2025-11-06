Los inversores de Tesla respaldaron de forma abrumadora el paquete salarial de US$ 1 billón para Elon Musk, en lo que representa el mayor acuerdo de compensación en la historia empresarial. El empresario obtuvo un 75% de los votos a favor.
Elon Musk se salió con la suya: Los inversores aprobaron una impresionante compensación
La junta anual see celebró en la gigafábrica de Texas, los accionistas mostraron que quieren mantener a Musk al frente del fabricante de vehículos eléctricos, pese a las controversias sobre su liderazgo y las críticas a su nivel de compensación.
Los accionistas quieren a Elon Musk al frente de Tesla
El paquete, que podría aumentar hasta un 12% la participación accionaria de Musk mediante premios en acciones, busca garantizar su permanencia en Tesla y su compromiso con los ambiciosos objetivos tecnológicos de la empresa.
La votación se dio en un contexto marcado por la advertencia del propio Musk. Si la propuesta era rechazada, podía abandonar su cargo de director ejecutivo.
La noticia fue celebrada con euforia. Musk subió al escenario, acompañado por dos robots humanoides “Optimus”, y pronunció un discurso cargado de optimismo sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA) y la robótica. “Con la IA y la robótica, podemos multiplicar la economía global por 10 o incluso 100”, afirmó. Y agregó:
La votación no solo fue sobre el salario de Musk
El acuerdo impone metas ambiciosas: sextuplicar la valuación de Tesla hasta los US$ 8,5 billones, multiplicar por 24 las ganancias anuales y vender millones de robots humanoides y suscripciones al sistema de conducción autónoma. Si se cumplen esos hitos, Musk podría desbloquear la totalidad del paquete.
No todos los inversores estuvieron de acuerdo. Las firmas de asesoría ISS y Glass Lewis recomendaron votar en contra, calificando la compensación de “desmesurada” y señalando la falta de mecanismos que garanticen que Musk priorice Tesla sobre sus otros proyectos, como SpaceX o xAI.
El fondo soberano noruego, séptimo mayor accionista de la compañía, también rechazó la propuesta por “riesgos asociados a la dependencia de una sola figura”, tal como informó Urgente24 ayer.
Aun así, la junta directiva —liderada por Robyn Denholm— defendió el paquete como “una inversión para asegurar el futuro de Tesla”. Denholm advirtió a los grandes fondos que sin Musk al mando, las acciones podrían desplomarse, y subrayó que solo un incentivo extraordinario puede motivar al magnate a alcanzar “cosas imposibles”.
El salario de Elon Musk
Musk, con una fortuna estimada en US$ 460.000 millones, ya ha sido objeto de polémicas por su compensación. En 2018, un tribunal de Delaware anuló un acuerdo anterior por US$ 56.000 millones al considerar que la junta era demasiado complaciente. La empresa apeló el fallo ante la Corte Suprema estatal.
Durante su discurso, Musk volvió a insistir en su visión de “abundancia sostenible mediante IA y robótica”. Aseguró que el robotaxi “Cybercab” comenzará a producirse en 2026, y que los avances en conducción autónoma permitirán que los vehículos Tesla “manejen solos” en los próximos meses.
Pese al ruido, los mercados recibieron la decisión con calma. Las acciones de Tesla cerraron estables tras el anuncio. Con una capitalización de US$ 1,4 billones, la compañía apuesta por que su líder más controvertido también sea el más motivado.
