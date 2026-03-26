Caso Noelia Castillo: 1ra eutanasia cuestionada en España y 'suicidio legal' a una depresiva

Sufrí una agresión sexual de tres chicos. Nunca lo denuncié porque fue días antes de tirarme por el balcón Sufrí una agresión sexual de tres chicos. Nunca lo denuncié porque fue días antes de tirarme por el balcón

Embed - Noelia Castillo, la joven parapléjica de Barcelona, anuncia que recibirá la eutanasia | EL PAÍS

Los padres de Noelia se separaron cuando ella tenía 13 años. Durante su adolescencia hasta la actualidad, pasó por internaciones debido a problemas de salud mental. El 4 de octubre de 2022, se arrojó desde un quinto piso para quitarse la vida, luego de haber sido abusada por tres personas. Por el impacto ,sufrió una grave e irreversible lesión medular completa que le provocó una paraplejia que le impide moverse de cintura para abajo y le provoca fuertes dolores neuropáticos.

“Ninguno de mi familia está a favor, pero la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija o de la vida de una hija: Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir”, concluyó Noelia sobre la negativa de su padre y de otro familiares a su suicidio asistido, en la última entrevista pública concedida a la televisión española.

En esa entrevista, marcó que un punto de inflexión en su vida ocurrió en su adolescencia cuando embargaron su casa "y nos tuvimos que ir a casa de mi padre”, explicó. "Íbamos fines de semana alternos y no iban bien las cosas cuando íbamos allí”, recordó. En ese periodo situó algunas de las experiencias que contribuyeron a su deterioro emocional, como largas esperas en bares hasta altas horas de la madrugada mientras su padre consumía alcohol. “Teníamos que estar esperando hasta las tres o cuatro de la mañana”, relató.

image Noelia Castillo antes de su intento de suicidio de 2022 que la dejó parapléjica.

Su padre encabezó todo este tiempo un batalla judicial para impedir la eutanasia de este jueves, sin lograrlo. Según relató a la televisión española, este se ha negado a acompañarla tanto el día de la eutanasia como en su entierro. Noelia rememoró también cómo reaccionó su padre cuando le comunicó su decisión. “No ha querido escucharme”, señaló. “Mi padre reaccionó con gritos”, comentó.

Gerónimo Castillo presenció el momento en que se lanzó de un quinto piso, en 2022, para suicidarse. “Mi padre me vio caer y no pudo hacer nada, pero después de todo lo que ha hecho, no me siento mal”, aseguró.

Una joven suicida recibe la eutanasia legal y abre el debate

Noelia Castillo, una joven española de 25 años, que enfrenta síntomas depresivos crónicos y quedó parapléjica tras lanzarse de un quinto piso después de haber sufrido un abuso sexual en manada, comunicó al canal de noticias Antena 3 que recibirá este jueves el suicidio asistido en un establecimiento equipado, bajo la garantía de su derecho a muerte digna en base a la ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE).

"Yo, antes de pedir la eutanasia, veía mi mundo muy oscuro, no tenía ni metas, ni objetivos ni nada", relató ante las cámaras.

Explicó que había intentado quitarse la vida múltiples veces. "[Tuve] dos intentos de suicidio con pastillas hasta que me ingresó mi madre en el primer psiquiátrico", narró. Allí se lesionó con cortes y se bebió un producto tóxico.

"En el segundo psiquiátrico me lesioné como dos o tres veces y me intenté suicidar dos", relató.

También rememoró que sufrió varios abusos, entre ellos una agresión sexual múltiple a manos de tres chicos, que la llevó el 4 de octubre de 2022 a arrojarse desde un quinto piso. La caída no la mató, pero la dejó parapléjica y con graves secuelas.

Embed - Eutanasia en España: caso de Noelia Castillo reabre debate tras agresión y lesión

La muerte programada para este jueves tuvo el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que finalmente, tras dos años, rechazó las medidas cautelares solicitadas por la asociación Abogados Cristianos, que representaba a su padre, Gerónimo Castillo, que intentaba impedir el suicidio asistido de Noelia.

En ese sentido, el fallo judicial consideró pertinente tomar en cuenta la postura científica unánime de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, el comité de profesionales independientes dedicado a evaluar estos casos en la región. Este comité consideró que, a pesar de que Noelia no sufre de una enfermedad grave, incurable o un padecimiento crónico insoportable, sí su caso cumple con los requisitos porque enfrenta "una situación clínica no recuperable".

Esto le producía, según el comité compuesto por médicos y juristas, "una dependencia grave, dolor y sufrimiento crónico e imposibilitante", lo que repercutía en su autonomía y sus actividades diarias.

No obstante, todas las resoluciones judiciales hasta la fecha habían dictaminado que Noelia conservaba intactas sus facultades mentales, algo imprescindible para que la decisión de pedir la eutanasia sea "libre, consciente e informada", como exige la ley.

Sin embargo, según los informes de psiquiatría de su historia clínica, Noelia presenta “síntomas depresivos de forma crónica”, así como un “trastorno de adaptación con síntomas de ansiedad y de depresión”.

La propia Noelia contó hace poco ante la prensa española que toda su vida se ha sentido “sola”, que antes de arrojarse por el balcón ya se había intentado suicidar, que había estado alojada en psiquiátricos y que tenía visiones sombrías sobre la vida (“no me gusta donde va el mundo”). También admitió abiertamente que sufre transtorno obsesivo compulsivo (TOC) y transtorno límite de la personalidad (TLP)

A pesar de ello, el comité de expertos no ve en ella una condición de salud mental que merme su capacidad para decidir, haciendo caso omiso a otras posturas por fuera del fallo que dan cuenta de que el TLP es la afección de salud mental con más alta tasa de suicidio. Del mismo modo, el padre de la joven, quien antepuso varios obstáculos judiciales a través del grupo de abogados católicos, ha argumentado que su hija está incapacitada para decidir.

Pero, según el criterio clínico de los especialistas en psiquiatría que la han atendido, “puede entender la gravedad de la medida que solicita y, por tanto, actuar en cuenta propia”. Sus patologías “no condicionan su capacidad de tomar decisiones”, avalaron los psiquiatras, neuropsicólogos y psicólogos que la atendieron. Y así lo han ratificado también las distintas sentencias, desde la primera que dictó un juzgado contencioso de Barcelona: “La capacidad [de Noelia] para tomar la decisión ha quedado acreditada”.

Obispos españoles: “Un médico no puede ser brazo ejecutor de una sentencia de muerte”

Finalmente, Noelia Castillo, con un largo historial de intentos de suicidios y lesiones autoinfligidas, recibirá este jueves la eutanasia en la residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes (Barcelona), donde ha solicitado fallecer sola, sin sus familiares. “No quiero a nadie dentro, no quiero que me vean cerrando los ojos”, dijo a Cadena3.

El procedimiento, según reveló el diario El País, consistiría en la administración de un fármaco anestésico, llamado propofol, que induce un coma profundo. Tras comprobar que el paciente está en un coma profundo, se administra el medicamento bloqueante neuromuscular, ya sea el atracurio, cisatracurio o rocuroni, que acaba causando la muerte clínica.

“Oremos por Noelia, su sufrimiento estremece, pero su verdadero alivio no es el suicidio”, expresó el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello. El religioso además advirtió de las consecuencias de normalizar este tipo de prácticas.

"Si la muerte provocada es la solución a los problemas, todo está permitido”, siendo especialmente crítico con el personal sanitario que se presta a ello: “Un médico no puede ser brazo ejecutor de una sentencia de muerte por muy legal, empoderada y compasiva que parezca”.

"La dignidad de la persona no depende de su estado de salud, no de su percepción subjetiva de la vida, ni de su grado de autonomía”, planteó también la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida de la CEE. Frente al sufrimiento, a través de un comunicado oficial, defendieron que: “ La respuesta verdaderamente humana no puede ser provocar la muerte, sino ofrecer cercanía, acompañamiento, cuidados adecuados y apoyo integral”.

“Cuando la vida duele, la respuesta no puede ser acortar el camino, sino recorrerlo juntos”, concluyó eñ comunicado de la subcomisión, firmado por José Mazuelos, junto a los obispos Ángel Pérez Pueyo, Santos Montoya, Antonio Prieto y el obispo emérito Gerardo Melgar.

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