El Gobierno nacional confirmó los nuevos valores de las jubilaciones y pensiones que pagará la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a partir de abril de 2026, en el marco del esquema de actualización mensual por inflación. El ajuste, que será del 2,9%, refleja la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero.
AJUSTE INSUFICIENTE
Jubilaciones en abril: suben los haberes, pero el alivio no alcanza
El aumento de las jubilaciones es de 2,9%, pero el bono sigue congelado. El poder de compra vuelve a quedar en duda.
Con este incremento, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $380.319,31, mientras que, con el refuerzo adicional de $70.000, el ingreso total alcanzará los $450.319,31 mensuales para quienes perciben el haber más bajo. En paralelo, la jubilación máxima se actualizará hasta los $2.559.188,80, consolidando la escala del sistema previsional.
El esquema vigente responde a la nueva fórmula de movilidad, que establece ajustes mensuales en base a la inflación. Este mecanismo busca evitar el rezago de los haberes frente al aumento de precios, una de las principales críticas al sistema anterior, que aplicaba actualizaciones trimestrales.
El ajuste de las jubilaciones no alcanza
Sin embargo, el impacto real de estos incrementos es motivo de discusión. Si bien el ajuste nominal sigue la dinámica inflacionaria, el bono de $70.000 —que se mantiene sin cambios desde hace meses— reduce el efecto de mejora en términos reales para los jubilados que cobran la mínima.
La estructura del sistema también muestra fuertes diferencias entre niveles de ingresos. Mientras que el haber máximo supera en casi siete veces al mínimo sin bono, los refuerzos se concentran exclusivamente en los sectores de menores ingresos, reforzando el carácter redistributivo del esquema previsional.
Aun con el ajuste mensual, la jubilación mínima con bono ($450.319,31) no llega a cubrir la canasta básica total de un adulto equivalente (hombre de 30 a 60 años), que en febrero fue de $452.321, según datos del INDEC. Se estima que para una persona mayor a sesenta años, según la metodología estadística, la jubilación mínima con el bono incluido alcanzaría para consumir esta canasta. Pero, lejos está de la posibilidad de pagar un alquiler o agregar medicamentos al gasto básico mensual.
Otras pensiones que se ajustan
El aumento de abril no solo impacta en jubilaciones, sino también en otras prestaciones. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en torno a los $304.255,44 sin bono, mientras que las pensiones no contributivas ascenderán a $266.223,52, también con posibilidad de refuerzos adicionales.
En cuanto al calendario de pagos, ANSES informó que comenzará el 10 de abril y se organizará según la terminación del DNI de los beneficiarios, como es habitual en el sistema previsional.
Así, el aumento de abril refleja una mejora nominal en los ingresos previsionales, pero también expone los límites del sistema en un contexto donde la inflación sigue siendo el principal condicionante del poder de compra.
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