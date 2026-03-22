Jubilaciones en abril: suben los haberes, pero el alivio no alcanza

Aun con el ajuste mensual, la jubilación mínima con bono ($450.319,31) no llega a cubrir la canasta básica total de un adulto equivalente (hombre de 30 a 60 años), que en febrero fue de $452.321, según datos del INDEC. Se estima que para una persona mayor a sesenta años, según la metodología estadística, la jubilación mínima con el bono incluido alcanzaría para consumir esta canasta. Pero, lejos está de la posibilidad de pagar un alquiler o agregar medicamentos al gasto básico mensual.

Otras pensiones que se ajustan

El aumento de abril no solo impacta en jubilaciones, sino también en otras prestaciones. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en torno a los $304.255,44 sin bono, mientras que las pensiones no contributivas ascenderán a $266.223,52, también con posibilidad de refuerzos adicionales.

En cuanto al calendario de pagos, ANSES informó que comenzará el 10 de abril y se organizará según la terminación del DNI de los beneficiarios, como es habitual en el sistema previsional.

Así, el aumento de abril refleja una mejora nominal en los ingresos previsionales, pero también expone los límites del sistema en un contexto donde la inflación sigue siendo el principal condicionante del poder de compra.

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