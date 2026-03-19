Inflación: Luis Caputo le pinchó el globo a Javier Milei

"Mientras hagas las cosas bien, más temprano que tarde la inflación va a converger a los guarismos que todos queremos ver. Ahora, el timing para predecir eso es más difícil. ¿Por qué? Pueden pasar en 3 meses, 6, 9 meses. Lo que seguro va a pasar si hacés las cosas bien es que el proceso de desinflación va a continuar", dijo el ministro, marcando una distancia con el pronóstico presidencial.

Milei se había hecho eco de un tuit de Felipe Núñez, director del BICE y uno de los comunicadores económicos del Gobierno (en redes y en el streaming Carajo), que había afirmado: "Siendo mas precisos, la inflación mayorista mensual dió 0,979%. Asi que la inflación arrancó con 0, antes de agosto. El Presidente nuevamente tuvo razón" .

El Presidente compartió ese mensaje. "Tsunami de chanes", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2033989395494150414&partner=&hide_thread=false TSUNAMI DE CHANES https://t.co/NqWgAcpNEl — Javier Milei (@JMilei) March 17, 2026

Luego, hizo su propio análisis. "Inflación mayorista de los últimos 12 meses viaja al 26% anual. A su vez, la del bimestre anualizada viaja al 17% mientras que la del mes de febrero anualizada lo hace al 13%. Podrán ponerlo como quieran pero la inflación está bajando y los Precios Mayoristas anticipan lo que viene a futuro en Minoristas", sostuvo, a la vez que aclaró que estos últimos "aún debe purgar el ajuste de tarifas y desequilibrios monetarios que tardan más que el IPM".

Milei había reiterado el pronóstico de que el IPC comenzaría con 0 en agosto en su discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba el lunes. Con el tuit de Núñez no sólo vio validada su hipótesis, sino que además se envalentonó con que ese resultado pueda llegar incluso antes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2034042493382389787&partner=&hide_thread=false ARITMÉTICA INFLACIONARIA

A continuación presentaré cálculos que no son proyecciones pero que sirven para ver como en dinámica la inflación está cayendo...

Inflación mayorista de los últimos doce meses viaja al 26% anual. A su vez, la del bimestre anualizada viaja al 17% mientras… https://t.co/0p24KIxiSI — Javier Milei (@JMilei) March 17, 2026

Pero Caputo se encargó este jueves de enfriar esa expectativa.

El ministro reconoció que luego de junio "sufrimos un retroceso" en lo que respecta a la inflación. Expuso como motivo no un aumento de la oferta de pesos (emisión) sino una caída de la demanda producto de una erosión de la "confianza" como consecuencia de un ataque especulativo.

"Uno como policy maker lo que puede controla es la oferta, que es lo que hacemos. Ahora, no podemos controlar la demanda, no podemos forzarlos a ustedes a tener pesos si no quieren", dijo.

"Entonces, la demanda de dinero viene más por la confianza, y la realidad es que lo que pasó el año pasado fue un ataque especulativo que minó la confianza de la mayoría de los argentinos", agregó.

Y estimó que "esa caída lleva su tiempo en volver a recomponerse".

Embed "La carne no va a seguir subiendo 8% todos los meses"



El aviso de Luis Caputo sobre la inflación en el 21° Simposio del Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas. pic.twitter.com/LggC6HL3BM — El Destape (@eldestapeweb) March 19, 2026

Caputo sostuvo que en ese escenario lo que hay que hacer es "lo que seguimos haciendo". "Equilibrio fiscal, una política monetaria prudente y generar condiciones para que la gente vuelva a recomponer la confianza y vuelva a demandar pesos y en la medida que eso pase la desinflación se va a retomar", dijo ratificando el programa.

El ministro no le puso fecha a la recuperación de la desinflación, pero estimó que "deberíamos empezar a verlo pronto". Mencionó como condicionantes el "shock externo" que significa la guerra en Irán y la recomposición de precios relativos, como las tarifas.

Dijo además que el aumento de la carne, de fuerte incidencia en el índice, "es puntual". "No va a subir 8% todos los meses", dijo.

"Me parece que a partir de ahora debiéramos volver a ver una proceso en desinflación. Y en cuánto tiempo se llegará a los umbrales de que empecemos con 0, esperemos que sea pronto", concluyó Caputo, sin validar el pronóstico presidencial.

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