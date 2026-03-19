Luis Caputo le pinchó a Javier Milei el globo que había inflado apenas horas antes. El Presidente venía de celebrar el resultado de la inflación mayorista de febrero, que tomó para sostener su hipótesis de que para agosto el índice minorista empezará con 0.
0 EN AGOSTO
Inflación: Luis Caputo le pinchó el globo a Javier Milei
El Presidente vio la validación de su teoría de inflación 0 en agosto en el último índice de precios mayoristas. El ministro de Economía enfrió esa expectativa.
Pero el ministro de Economía se mostró mucho más cauto y evitó precisar cuándo el índice de precios al consumidor (IPC) podría ubicarse en los valores que anticipa el jefe de Estado. Hasta habló de un período de entre 3 a 9 meses para lograr la convergencia "con los guarismos que todos queremos ver".
De hecho, Caputo ni siquiera pudo pronosticar cuándo será que se retome el proceso de desinflación, que se detuvo hace 9 meses.
El ministro participó este jueves de una charla en el 21° Simposio del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas.
Allí fue consultado sobre la evolución del IPC -que fue del 2,9% tanto en enero como en febrero- y cuáles son las expectativas del Gobierno en esa materia, dada la promesa del Presidente de un índice que "empiece con 0".
"Mientras hagas las cosas bien, más temprano que tarde la inflación va a converger a los guarismos que todos queremos ver. Ahora, el timing para predecir eso es más difícil. ¿Por qué? Pueden pasar en 3 meses, 6, 9 meses. Lo que seguro va a pasar si hacés las cosas bien es que el proceso de desinflación va a continuar", dijo el ministro, marcando una distancia con el pronóstico presidencial.
Milei se había hecho eco de un tuit de Felipe Núñez, director del BICE y uno de los comunicadores económicos del Gobierno (en redes y en el streaming Carajo), que había afirmado: "Siendo mas precisos, la inflación mayorista mensual dió 0,979%. Asi que la inflación arrancó con 0, antes de agosto. El Presidente nuevamente tuvo razón" .
El Presidente compartió ese mensaje. "Tsunami de chanes", agregó.
Luego, hizo su propio análisis. "Inflación mayorista de los últimos 12 meses viaja al 26% anual. A su vez, la del bimestre anualizada viaja al 17% mientras que la del mes de febrero anualizada lo hace al 13%. Podrán ponerlo como quieran pero la inflación está bajando y los Precios Mayoristas anticipan lo que viene a futuro en Minoristas", sostuvo, a la vez que aclaró que estos últimos "aún debe purgar el ajuste de tarifas y desequilibrios monetarios que tardan más que el IPM".
Milei había reiterado el pronóstico de que el IPC comenzaría con 0 en agosto en su discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba el lunes. Con el tuit de Núñez no sólo vio validada su hipótesis, sino que además se envalentonó con que ese resultado pueda llegar incluso antes.
Pero Caputo se encargó este jueves de enfriar esa expectativa.
El ministro reconoció que luego de junio "sufrimos un retroceso" en lo que respecta a la inflación. Expuso como motivo no un aumento de la oferta de pesos (emisión) sino una caída de la demanda producto de una erosión de la "confianza" como consecuencia de un ataque especulativo.
"Uno como policy maker lo que puede controla es la oferta, que es lo que hacemos. Ahora, no podemos controlar la demanda, no podemos forzarlos a ustedes a tener pesos si no quieren", dijo.
"Entonces, la demanda de dinero viene más por la confianza, y la realidad es que lo que pasó el año pasado fue un ataque especulativo que minó la confianza de la mayoría de los argentinos", agregó.
Y estimó que "esa caída lleva su tiempo en volver a recomponerse".
Caputo sostuvo que en ese escenario lo que hay que hacer es "lo que seguimos haciendo". "Equilibrio fiscal, una política monetaria prudente y generar condiciones para que la gente vuelva a recomponer la confianza y vuelva a demandar pesos y en la medida que eso pase la desinflación se va a retomar", dijo ratificando el programa.
El ministro no le puso fecha a la recuperación de la desinflación, pero estimó que "deberíamos empezar a verlo pronto". Mencionó como condicionantes el "shock externo" que significa la guerra en Irán y la recomposición de precios relativos, como las tarifas.
Dijo además que el aumento de la carne, de fuerte incidencia en el índice, "es puntual". "No va a subir 8% todos los meses", dijo.
"Me parece que a partir de ahora debiéramos volver a ver una proceso en desinflación. Y en cuánto tiempo se llegará a los umbrales de que empecemos con 0, esperemos que sea pronto", concluyó Caputo, sin validar el pronóstico presidencial.
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