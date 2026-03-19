Fin del misterio: Se conoció quién pagó el vuelo de Manuel Adorni a Punta del Este

Por el paquete en el que está incluido el vuelo de vuelta quedó registrado que se desembolsaron algo más de US$40.000.

Fin del misterio y las versiones que generaron dudas

El caso tomó mayor relevancia pública a partir de las declaraciones del propio Grandio, quien brindó explicaciones contradictorias sobre el financiamiento del viaje.

En un primer momento, aseguró: “Pagó con su plata, no con plata del Estado”. Sin embargo, luego afirmó:

“Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo”.

Posteriormente, intentó aclarar la situación en otra entrevista: “Cada uno pagó su parte. Él pagó sus 4 pasajes y pagó 3.600 dólares y yo pagué 800 dólares porque era mi parte”.

Estas inconsistencias motivaron nuevas medidas judiciales para determinar con precisión cómo se realizó el pago y cuál fue el recorrido del dinero.

Qué investiga la Justicia sobre Manuel Adorni

A partir de este escenario, el fiscal Pollicita avanzó con una batería de medidas para reconstruir la operatoria del viaje.

Entre ellas, solicitó citar a Grandio a declaración testimonial y analizar las entrevistas públicas que brindó junto a Adorni en los últimos días. Además, pidió información a la ANAC sobre los planes de vuelo del avión utilizado —un Honda Jet— que partió desde San Fernando hacia el aeropuerto de Laguna del Sauce, en Uruguay.

También se requirió a la Dirección General de Aduanas que informe si se realizaron controles sobre pasajeros, equipaje y posibles declaraciones de dinero o bienes transportados.

En paralelo, la Justicia busca seguir la trazabilidad de los fondos utilizados para pagar el vuelo, incluyendo registros contables y movimientos bancarios de las empresas involucradas.

Un viaje en el centro de la polémica

El traslado se habría dado en el marco de una invitación personal. Grandio explicó que Adorni viajó a su casa en Punta del Este y destacó la relación de amistad que mantienen desde hace más de 15 años.

“Lo invité a mi casa porque hacía dos años no se tomaba vacaciones”, sostuvo el periodista.

También detalló que el vuelo se realizó mediante un servicio de “taxi aéreo”, donde los costos pueden dividirse entre pasajeros o compensarse con el tramo de regreso: “Es como tomarte un taxi a Provincia, que la vuelta la paga otro”.

Un caso abierto

El caso suma elementos que permiten reconstruir parte de lo ocurrido, pero deja abiertas preguntas sobre el vínculo entre funcionarios públicos y actores privados.

Mientras tanto, desde el entorno de Adorni no hubo respuestas oficiales ante las consultas realizadas, en medio de una polémica que continúa escalando y mantiene al funcionario bajo la lupa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2034633809530908793&partner=&hide_thread=false El Presidente de la Nación junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete. Fin. pic.twitter.com/m5GerYW5Cn — Manuel Adorni (@madorni) March 19, 2026

___________________________

Más noticias en Urgente24:

La Libertad Avanza en Diputados: Controla comisiones clave y apunta a la de Juicio Político

El regreso de Macri: Intenta reconstruir el PRO sin confrontar con el Gobierno

Dura advertencia de la Iglesia Católica: "Crece una tendencia al autoritarismo"