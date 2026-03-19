Se terminó el misterio. La investigación judicial sobre el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este sumó un dato clave en las últimas horas: se identificó quién pagó el vuelo en avión privado que utilizó el funcionario junto a su familia durante el último feriado de Carnaval.
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Fin del misterio: Se conoció quién pagó el vuelo de Manuel Adorni a Punta del Este
Hasta hoy era un misterio respecto de dónde salió la plata para que Manuel Adorni se fuera de vacaciones en jet privado a Uruguay. La justicia lo filtró.
Según consta en el expediente que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, el traslado de ida fue pagado por la productora Imhouse SA, vinculada al periodista Marcelo Grandio, amigo personal de Adorni.
La información surge de documentación incorporada a la causa, donde se detalla que “el vuelo de ida lo pagó Imhouse SA a la empresa Alpha Centauri”, encargada de proveer el servicio aéreo.
El pago se realizó mediante una transferencia bancaria por $6.984.180, monto equivalente a unos 4.800 dólares al momento de la operación, de acuerdo con las facturas analizadas por la Justicia.
Respecto del regreso hacia el aereopuerto de San Fernando, lanación.com cita fuentes judiciales que afirman que el mismo formó parte de un paquete de 10 viajes que abonó otra persona, cuyo nombre no trascendió pero que "no sería una figura pública".
Por el paquete en el que está incluido el vuelo de vuelta quedó registrado que se desembolsaron algo más de US$40.000.
Fin del misterio y las versiones que generaron dudas
El caso tomó mayor relevancia pública a partir de las declaraciones del propio Grandio, quien brindó explicaciones contradictorias sobre el financiamiento del viaje.
En un primer momento, aseguró: “Pagó con su plata, no con plata del Estado”. Sin embargo, luego afirmó:
“Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo”.
Posteriormente, intentó aclarar la situación en otra entrevista: “Cada uno pagó su parte. Él pagó sus 4 pasajes y pagó 3.600 dólares y yo pagué 800 dólares porque era mi parte”.
Estas inconsistencias motivaron nuevas medidas judiciales para determinar con precisión cómo se realizó el pago y cuál fue el recorrido del dinero.
Qué investiga la Justicia sobre Manuel Adorni
A partir de este escenario, el fiscal Pollicita avanzó con una batería de medidas para reconstruir la operatoria del viaje.
Entre ellas, solicitó citar a Grandio a declaración testimonial y analizar las entrevistas públicas que brindó junto a Adorni en los últimos días. Además, pidió información a la ANAC sobre los planes de vuelo del avión utilizado —un Honda Jet— que partió desde San Fernando hacia el aeropuerto de Laguna del Sauce, en Uruguay.
También se requirió a la Dirección General de Aduanas que informe si se realizaron controles sobre pasajeros, equipaje y posibles declaraciones de dinero o bienes transportados.
En paralelo, la Justicia busca seguir la trazabilidad de los fondos utilizados para pagar el vuelo, incluyendo registros contables y movimientos bancarios de las empresas involucradas.
Un viaje en el centro de la polémica
El traslado se habría dado en el marco de una invitación personal. Grandio explicó que Adorni viajó a su casa en Punta del Este y destacó la relación de amistad que mantienen desde hace más de 15 años.
“Lo invité a mi casa porque hacía dos años no se tomaba vacaciones”, sostuvo el periodista.
También detalló que el vuelo se realizó mediante un servicio de “taxi aéreo”, donde los costos pueden dividirse entre pasajeros o compensarse con el tramo de regreso: “Es como tomarte un taxi a Provincia, que la vuelta la paga otro”.
Un caso abierto
El caso suma elementos que permiten reconstruir parte de lo ocurrido, pero deja abiertas preguntas sobre el vínculo entre funcionarios públicos y actores privados.
Mientras tanto, desde el entorno de Adorni no hubo respuestas oficiales ante las consultas realizadas, en medio de una polémica que continúa escalando y mantiene al funcionario bajo la lupa.
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