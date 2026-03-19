El regreso de Macri: Intenta reconstruir el PRO sin confrontar con el Gobierno

“Somos muchos más de los que todo el mundo imagina y todos están pensando en que hay un futuro mejor”.

La vuelta de Mauricio Macri y un PRO en reconstrucción

La prioridad del macrismo hoy no pasa por la pelea presidencial, sino por volver a consolidar su estructura territorial. La estrategia apunta a reconstruir el partido “de abajo hacia arriba”, con la mira puesta en recuperar presencia en municipios y fortalecer su representación legislativa.

En ese esquema, cerca de Macri aseguran que el objetivo es competir con fuerza en todos los niveles en 2027, pero sin apurar definiciones. La idea es evitar tensiones innecesarias con el oficialismo y preservar la gobernabilidad.

Internas y diferencias de estrategia

Puertas adentro, sin embargo, el debate está lejos de estar saldado. Conviven dos posturas claras: quienes creen que el PRO debe volver a competir por la presidencia y quienes prefieren sostener una alianza firme con Milei.

Las tensiones quedaron expuestas en reuniones recientes de la mesa chica. Algunos dirigentes advirtieron que adelantar una candidatura sería un error político. “Si anuncian un candidato en Parque Norte, hacen la de Carrió: agarran la carterita y se van”, deslizaron desde el sector más acuerdista.

En ese grupo también ponen en duda la competitividad actual del espacio. “¿Qué vamos a lanzar en Parque Norte? ¿Un candidato a presidente que no tenemos? Es una locura”, lanzó uno de los referentes.

Distancia con el discurso económico de Milei

Más allá del equilibrio político, Macri también marcó diferencias en el plano económico, especialmente frente a las críticas del Presidente hacia empresarios.

“Tenemos que cuidar a aquel que invierte, no tenemos que robarlo, porque si lo robás, los tipos no vienen”, afirmó durante la convención.

El mensaje apuntó directamente a los cuestionamientos recientes de Milei, quien había calificado a algunos empresarios como “sátrapas, parásitos prebendarios”. Frente a ese tono, Macri propuso una mirada más orientada a generar confianza: “Hay que hablar, ponerse de acuerdo, respetar las reglas de juego. Ser confiables, predecibles”.

Una relación con matices

El expresidente también reveló detalles de sus conversaciones con Milei, en encuentros informales en Olivos. “Yo a Javier le explicaba... ‘Cuidado que en este lugar, en esta caja de oro que es Olivos, uno empieza adquirir una dinámica que de golpe estás en una nube’”, contó.

La frase refleja el vínculo actual: diálogo, pero con advertencias.

Un relanzamiento sin definiciones

El acto en Parque Norte, que reunió a cientos de dirigentes, funcionó como una señal política hacia adentro y hacia afuera. El PRO busca volver a posicionarse como una fuerza con identidad propia, pero sin romper con el Gobierno.

Por ahora, Macri elige la cautela. No define candidaturas, no rompe alianzas y evita confrontaciones directas. Pero deja claro que el partido quiere volver a jugar fuerte.

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