La lucha continúa: Los supermercados recibieron listas de precios con subas de casi 10%

Los rubros más afectados hasta ahora son productos de limpieza, lácteos como quesos, bebidas alcohólicas, yerba mate y aderezos.

En tanto, la Confederación General Almacenera emitió un comunicado que refleja distancia con los proveedores:

"Desde nuestra organización gremial dejamos aclarado a la opinión pública, nuestro malestar con los formadores de precios, ya sean fabricantes o distribuidores, por los pretendidos aumentos en los productos, y en especial alimentos de la canasta básica".

"Entendemos que no se justifican, por el aumento del combustible ya que éste no incide en gran porcentaje al costo del producto. A nuestros representados, a lo largo y ancho del país, los instamos a que no convaliden nuevas listas de precios aumentados con exageración o abusivos. Si es necesario, recomendamos sustituir productos por otras marcas, sobre todo marcas Pymes regionales que respeten la situación que atraviesa la economía del país y sean más sensibles al bolsillo de los Argentinos", sentenciaron.

Vale remarcar que según los últimos datos del Indec, la inflación de febrero fue del 2,9% y acumuló 5,9% en el primer bimestre del año, mientras que en los últimos 12 meses el índice llegó al 33,1% Vale remarcar que según los últimos datos del Indec, la inflación de febrero fue del 2,9% y acumuló 5,9% en el primer bimestre del año, mientras que en los últimos 12 meses el índice llegó al 33,1%

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