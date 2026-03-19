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La lucha continúa: Los supermercados recibieron listas de precios con subas de casi 10%

La inflación sigue aumentando, y los supermercados, con las ventas por el piso, afirman que recibieron listas del precios con subas de casi 10%.

19 de marzo de 2026 - 13:05
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Mientras el combustible sube, los supermercados y mayoristas, con las ventas por el piso, reciben listas de precios con remarcaciones de hasta casi 10% que, afirman, no tiene nada que ver con el impacto del conflicto en Medio Oriente, sino con que los proveedores no actualizaban las listas desde hace mucho tiempo:

No obedece al aumento de la nafta, sino a proveedores que llevaban tres o cuatro meses sin pasar aumentos No obedece al aumento de la nafta, sino a proveedores que llevaban tres o cuatro meses sin pasar aumentos

En concreto, los ajustes van del 2% al 9% dependiendo de la marca y se reflejarán en las góndolas entre marzo y abril.

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Los aumentos se ubican dentro de ese rango y su impacto se verá de manera escalonada en los próximos meses. Los ajustes en alimentos se mantienen en línea con la inflación promedio, aunque algunas empresas aplicaron subas superiores para recomponer márgenes que venían rezagados.

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Los supermercados y mayoristas reciben listas con aumentos de hasta casi 10%.

Los supermercados y mayoristas reciben listas con aumentos de hasta casi 10%.

Aumentos de precio por la guerra

Sin embargo, no dijo lo mismo la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), que sostiene que los incrementos responden principalmente al encarecimiento de los costos logísticos tras la suba de los combustibles.

Los rubros más afectados hasta ahora son productos de limpieza, lácteos como quesos, bebidas alcohólicas, yerba mate y aderezos.

En tanto, la Confederación General Almacenera emitió un comunicado que refleja distancia con los proveedores:

"Desde nuestra organización gremial dejamos aclarado a la opinión pública, nuestro malestar con los formadores de precios, ya sean fabricantes o distribuidores, por los pretendidos aumentos en los productos, y en especial alimentos de la canasta básica".

"Entendemos que no se justifican, por el aumento del combustible ya que éste no incide en gran porcentaje al costo del producto. A nuestros representados, a lo largo y ancho del país, los instamos a que no convaliden nuevas listas de precios aumentados con exageración o abusivos. Si es necesario, recomendamos sustituir productos por otras marcas, sobre todo marcas Pymes regionales que respeten la situación que atraviesa la economía del país y sean más sensibles al bolsillo de los Argentinos", sentenciaron.

Vale remarcar que según los últimos datos del Indec, la inflación de febrero fue del 2,9% y acumuló 5,9% en el primer bimestre del año, mientras que en los últimos 12 meses el índice llegó al 33,1% Vale remarcar que según los últimos datos del Indec, la inflación de febrero fue del 2,9% y acumuló 5,9% en el primer bimestre del año, mientras que en los últimos 12 meses el índice llegó al 33,1%

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