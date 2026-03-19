Petróleo a US$200: El conflicto en Medio Oriente hizo posible que entre en escena

Durante los ataques israelíes contra Irán en junio de 2025, que afectaron partes de South Pars, funcionarios declararon a la cadena 'CNN' que la parte qatarí era una "fuente de energía vital para Estados Unidos, Europa y el mundo".

En efecto, los países árabes condenaron los ataques contra South Pars. Emiratos Árabes Unidos lo calificó de "grave escalada" que constituye una amenaza directa no solo para el suministro energético mundial, sino también para la seguridad regional. Qatar calificó los ataques a South Pars como un " paso peligroso e irresponsable".

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Así, mientras el conflicto parece lejos de ceder, el petróleo parece establecer su piso en los US$100 el barril. De hecho, los analistas coinciden en que los precios tienen margen para subir mucho más si el estrecho de Ormuz, vía de paso de aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo en tiempos de paz, permanece prácticamente cerrado en las próximas semanas.

Pero, ¿cuánto es "mucho más"?

"Los crudos de referencia de Oriente Medio, como los de Omán y Dubái, ya han superado el umbral de los US$150, por lo que los US$200 ya están al alcance, aunque no para el Brent y el West Texas Intermediate", declaró a Al Jazeera Vandana Hari, fundadora de Vanda Insights, empresa proveedora de análisis del mercado petrolero.

"El nivel que siga subiendo el crudo a partir de ahora depende casi por completo de cuánto tiempo más permanezca cerrado el estrecho de Ormuz", agregó.

Después de que Irán declarara el estrecho cerrado al comienzo del conflicto, y amenazara con atacar a cualquier barco que intentara pasar, el tráfico prácticamente cesó.

Estrecho de Ormuz Imagen del estrecho de Ormuz.

El estadounidense Donald Trump no logró apoyo internacional para reabrir el estrecho, y en los últimos días, solo se ha permitido el paso a un puñado de barcos, en su mayoría con bandera india, pakistaní, turca y china.

Además, aunque el conflicto termine, estiman que la recuperación será lenta y el alivio temporal no compensará por completo la escasez, lo que mantendrá los precios elevados Además, aunque el conflicto termine, estiman que la recuperación será lenta y el alivio temporal no compensará por completo la escasez, lo que mantendrá los precios elevados

Las exportaciones y la producción de petróleo, en caída

Según la agencia 'Reuters', Kpler calculó para este mes que las exportaciones de petróleo y combustibles de Oriente Medio alcanzaron los 25,13 millones de barriles diarios en febrero, mientras que a mediados de marzo, esta cifra se había desplomado en casi dos tercios, hasta los 9,71 millones de barriles

Para Vortexa el panorama es peor: sitúa el promedio diario de febrero en 26,1 millones de barriles de crudo y combustibles, y el promedio de mediados de marzo en tan solo 7,5 millones de barriles diarios.

Y peor que los envíos diarios es la situación de la producción. Oriente Medio está reduciendo la producción de petróleo por la limitada capacidad de almacenamiento, y la reactivación de esos pozos lleva tiempo.

Así una quinta parte del petróleo mundial se ha visto gravemente afectada, e incluso si cesaran los combates mañana, la situación tardará en normalizarse.

Lo dicen todos los analistas: no hay petróleo físico disponible para satisfacer la demanda, y cuando la oferta física es escasa, los precios se disparan y tardan en bajar si la situación se normaliza, incluso teniendo en cuenta la drástica caída de la demanda que inevitablemente provocarían los altos precios del petróleo.

"Estamos muy cerca de los 150 dólares, pero no creo que sea descabellado sugerir US$200. Sería muy justo, dado que básicamente estamos viviendo una crisis diaria equivalente a interrupciones en el suministro", dijo Greg Newman, CEO de Onyx Capital Group, recordando también que el precio de referencia del petróleo de Oriente Medio ya había alcanzado los US$150 por barril en medio de la escasez de suministro.

" No me sorprendería que el petróleo llegara a los US$200, o incluso a los US$250, porque los precios de las materias primas se disparan cuando hay escasez de suministro", dijo Chris Watling, estratega jefe de mercado de 'Longview Economics''.

En conclusión, un escenario que hace apenas un mes parecía una locura, ahora es una posibilidad real. Solo queda que prime la sensatez, ante el impacto negativo que un precio del Brent de US$200 causaría en todas las economías del mundo... En conclusión, un escenario que hace apenas un mes parecía una locura, ahora es una posibilidad real. Solo queda que prime la sensatez, ante el impacto negativo que un precio del Brent de US$200 causaría en todas las economías del mundo...

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