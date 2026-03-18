El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 3, Secretaría Nro. 5, de la Ciudad de Buenos Aires decretó la quiebra del aristocrático restaurante The New Brighton, un ícono de la city porteña que no logró sobrevivir a la caída del consumo y al deterioro de la actividad en la zona.
DECLARADO DE INTERÉS CULTURAL
Tristeza aristocrática: Quiebra un notable restaurante porteño con orígenes en 1908
La Justicia decretó la quiebra de uno de los bares emblemáticos de la city porteña, ícono que sobrevivió a la caída del consumo y al deterioro de la actividad.
En efecto, la fecha de la decisión es del 27 de febrero, pero recién se conoce ahora con la publicación de un edicto en el 'Boletín Oficial' informando sobre el triste final de uno de los 88 bares notables que existen en la Ciudad y que funcionaba en el microcentro porteño.
La nota judicial también informa sobre la designación de la contadora Nancy Edith Contreras como síndico de la causa y dispone fijar hasta el próximo 24 de abril, para que los acreedores formulen el pedido de verificación de sus créditos de manera presencial o remota.
Además, que el 9 de junio próximo se presentará el informe individual de créditos, mientras que el 7 de agosto se dará a publicidad el informe general.
No es el único
Más allá de la información concreta, la quiebra revela la crisis que también atraviesa la mayoría de los bares notables porteños, al punto que ya varios debieron cerrar sus puertas como La Paz, en la Avenida Corrientes.
Mientras, otros resisten como Café Petit Colón, que se encuentra en alerta financiera, o La Giralda, que fue rescatado por nuevos accionistas.
El caso de The New Brighton es más dramático. En sus salones, donde se funde la herencia de la sastrería real británica con la leyenda gastronómica del Gato Dumas, que gerenció Clark's en el mismo lugar, se resumían un siglo de recuerdos, crisis y resurgimientos.
The New Brighton funcionó siempre como el gran bistró de la City porteña y se caracterizó por su barra de madera tallada y sus mesas con mantel por la que pasaron empresarios, deportistas, legisladores y turistas.
Su origen explica su nombre: de 1908 a 1976, en el local funcionó The Brighton, la sastrería preferida de la alcurnia angloporteña.
Dumas transformó la sastrería en Clark's en 1978, pero con la crisis de 2001 y tras la muerte de Dumas, el restaurante cerró sus puertas en 2002, permaneciendo ciego durante cinco años.
En 2007, el empresario español Fermín González (el mismo que rescató el Café Paulín) reabrió el lugar bajo su nombre actual, buscando recuperar el brillo de la sastrería original.
Pero luego fue uno de los más golpeados por la cuarentena, permaneciendo cerrado casi dos años hasta que reabrió en noviembre de 2021, con una estrategia de precios más accesibles para atraer a un público joven y local, bajo la gestión de Sebastián Di Costa.
Cierre y reapertura del restaurant
Pero la estrategia de "democratizar" la carta y bajar los costos operativos para atraer a una clientela más joven no fue suficiente para compensar la caída del flujo corporativo en la City, que aún no recupera su pulso pre pandemia.
Fuentes del sector indican que la estructura de costos fijos de un local de 450 metros cuadrados, con 150 cubiertos y una dotación de personal con alta antigüedad, se volvió una carga insostenible.
El destino de Sarmiento 645 ahora queda en manos de los liquidadores o de un posible nuevo inversor que quiera rescatar, una vez más, un lugar que ya resucitado varias veces a lo largo de un siglo...
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