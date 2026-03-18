Tristeza aristocrática: Quiebra un notable restaurante porteño con orígenes en 1908

Mientras, otros resisten como Café Petit Colón, que se encuentra en alerta financiera, o La Giralda, que fue rescatado por nuevos accionistas.

El caso de The New Brighton es más dramático. En sus salones, donde se funde la herencia de la sastrería real británica con la leyenda gastronómica del Gato Dumas, que gerenció Clark's en el mismo lugar, se resumían un siglo de recuerdos, crisis y resurgimientos.

De hecho, reconocido por su antigüedad (1908) y diseño, fue declarado Sitio de Interés Cultural por la Legislatura, lo que garantiza la preservación de su mobiliario y estética original, donde destaca hasta las insignias del Príncipe de Gales De hecho, reconocido por su antigüedad (1908) y diseño, fue declarado Sitio de Interés Cultural por la Legislatura, lo que garantiza la preservación de su mobiliario y estética original, donde destaca hasta las insignias del Príncipe de Gales

The New Brighton funcionó siempre como el gran bistró de la City porteña y se caracterizó por su barra de madera tallada y sus mesas con mantel por la que pasaron empresarios, deportistas, legisladores y turistas.

Su origen explica su nombre: de 1908 a 1976, en el local funcionó The Brighton, la sastrería preferida de la alcurnia angloporteña.

Dumas transformó la sastrería en Clark's en 1978, pero con la crisis de 2001 y tras la muerte de Dumas, el restaurante cerró sus puertas en 2002, permaneciendo ciego durante cinco años.

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En 2007, el empresario español Fermín González (el mismo que rescató el Café Paulín) reabrió el lugar bajo su nombre actual, buscando recuperar el brillo de la sastrería original.

Pero luego fue uno de los más golpeados por la cuarentena, permaneciendo cerrado casi dos años hasta que reabrió en noviembre de 2021, con una estrategia de precios más accesibles para atraer a un público joven y local, bajo la gestión de Sebastián Di Costa.

Cierre y reapertura del restaurant

Pero la estrategia de "democratizar" la carta y bajar los costos operativos para atraer a una clientela más joven no fue suficiente para compensar la caída del flujo corporativo en la City, que aún no recupera su pulso pre pandemia.

Fuentes del sector indican que la estructura de costos fijos de un local de 450 metros cuadrados, con 150 cubiertos y una dotación de personal con alta antigüedad, se volvió una carga insostenible.

El destino de Sarmiento 645 ahora queda en manos de los liquidadores o de un posible nuevo inversor que quiera rescatar, una vez más, un lugar que ya resucitado varias veces a lo largo de un siglo...

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