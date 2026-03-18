Al participar del evento Vaca Muerta Insights, el CEO de la empresa transportadora de gas TGS, Oscar Sardi, confirmó que la licitación de open season para el Gasoducto Perito Moreno triplicó la oferta con pedidos por 32 MMm3/d por parte de los cargadores que buscan asegurarse parte de la capacidad incremental de las obras de ampliación del Gasoducto Perito Moreno, con lo cual casi triplicó la disponibilidad de este primer tramo de apertura.
"ÉXITO ROTUNDO"
Vaca Muerta: Buscando garantizar la evacuación récord, TGS y Oldelval tienen mucho para festejar
TGS abrió la licitación de capacidad de transporte para el Gasoducto Perito Moreno y las propuestas triplicaron la oferta. Mientras, Oldelval refuerza su sistema hacia el Atlántico para estirar la capacidad antes de que VMOS esté operativo.
De esta puja podían participar productores, comercializadores, industrias, generadores o distribuidoras.
Este proceso de open season forma parte del proyecto de ampliación del sistema que la empresa se adjudicó en noviembre pasado y que debe estar operativo para el invierno de 2027.
TGS fue, en efecto, la única empresa oferente para la ampliación del gasoducto, y su propuesta fue considerada técnicamente solvente y económicamente conveniente.
Con estas obras, la intención del Gobierno es eliminar las restricciones logísticas que hoy condicionan el crecimiento de la cuenca neuquina y generaron el interés de los productores.
La compañía ya avanzó en una preselección técnica: "Se hizo una preselección en función de un pronóstico de todos aquellos que tienen las mejores condiciones de oferta, y ahora esto tiene que ir a Enargas y a Secretaría de Energía para reafirmar que lo que está proponiendo TGS es correcto", dijo según publicó el sitio 'EconoJournal'.
Primera etapa
El ejecutivo aclaró que este esquema es apenas el inicio de una estrategia de expansión más amplia:
Según la hoja de ruta de la transportadora, esta fase de ampliación del GPM contempla 14 MMm3/d adicionales, de los cuales 12 MMm3/d tienen como destino el área del Gran Buenos Aires y los 2 MMm3/d restantes se orientan al polo de Bahía Blanca. Las obras están demandando una inversión de US$700 millones y se divide en dos etapas.
Nuevas obras del petróleo
Ricardo Hösel, CEO de Oldelval, por su parte, se refirió a los avances de la infraestructura de transporte de petróleo desde la Cuenca Neuquina que "atraviesa un momento de máxima exigencia, con el proyecto Duplicar Plus operando ya por encima del 90% de su capacidad".
Según el mencionado sitio, explicó que el sistema actual permite evacuar unos 500.000 barriles diarios hacia el Atlántico, pero las proyecciones indican que el límite técnico de 540.000 barriles se alcanzará de forma inminente:
El directivo señaló que la producción actual obliga a acelerar las obras de contingencia para no frenar la actividad en los yacimientos. Para evitar un cuello de botella antes de que el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) entre en funciones, Oldelval inició la repotenciación de cuatro estaciones de bombeo entre Allen y el puerto de exportación.
Esta obra, aunque menor en términos de inversión comparada con los grandes ductos, resulta estratégica para la industria.
Esta mejora permitirá "agregar 200.000 barriles más para que el Vaca Muerta Sur, que probablemente esté listo para fin de año o principios del año que viene, pueda llegar con tranquilidad y que los productores no bajen el pie del acelerador".
El proyecto Duplicar Norte ya se construye
Por otro lado, la compañía avanza en el desarrollo del proyecto Duplicar Norte:
Según el sitio '+Energía', Hösel dijo que " diseñamos un ducto más grande. Ya para marzo del próximo año ya estará conectada".
Más allá de las nuevas trazas, el plan de inversión incluye un fuerte componente de mantenimiento sobre la red histórica de 1.700 kilómetros, que promedia los 60 años de antigüedad. Hösel señaló que la compañía deberá invertir más de US$1.000 millones adicionales para que ese sistema "esté a tono con los ductos nuevos", elevando la inversión total de la transportadora a unos US$2.000 millones al finalizar las actual obras.
Hacia el final de la década, con la combinación de las obras de la compañía y la puesta en marcha del sistema Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) "la cuenca va a tener una capacidad de evacuación de un millón y medio de barriles, con lo cual yo creo que a nivel de infraestructura central o core de petróleo, vamos a tener hasta el 2030 o 2031 resuelto".
Asimismo, anticipó: "Vamos a pedir el RIGI. Hicimos las presentaciones, falta que lo aprueben".
La secretaria de Energía, María Tettamanti, también participó del evento Vaca Muerta Insights en el cual remarcó la necesidad de atraer nuevas inversiones y justificó la extensión del RIGI, esta vez, en el upstream.
Neuquén recibió, en efecto, a gran parte de los principales ejecutivos y decisores de la industria energética para debatir el presente y el futuro del shale argentino y también a funcionarios.
El encuentro se llevó a cabo en el Casino Magic, allí estuvieron empresarios, funcionarios, economistas y firmas de servicios para analizar la dinámica de inversiones, los desafíos de infraestructura y el potencial exportador del sector.
A comienzos de 2026, la producción neuquina superó por primera vez los 600.000 barriles diarios de petróleo, mientras que el no convencional ya explica el 70% del crudo neuquino y más de la mitad del gas producido en el país. El desempeño del sector también se refleja en el comercio exterior: sólo en enero el complejo energético generó un superávit de US$678 millones, con exportaciones que crecieron cerca de 24% interanual.
En ese contexto, el encuentro busco poner sobre la mesa los próximos pasos para sostener el crecimiento del play, desde nuevas áreas en desarrollo hasta los proyectos de infraestructura que permitirán evacuar una producción cada vez mayor.
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