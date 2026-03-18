Vaca Muerta: Buscando garantizar la evacuación récord, TGS y Oldelval tienen mucho para festejar

Vaca Muerta Vaca Muerta acelera su infraestructura para evitar cuellos de botella.

La apertura de las ofertas por la parte correspondiente a prepagos fue muy exitosa La apertura de las ofertas por la parte correspondiente a prepagos fue muy exitosa

La compañía ya avanzó en una preselección técnica: "Se hizo una preselección en función de un pronóstico de todos aquellos que tienen las mejores condiciones de oferta, y ahora esto tiene que ir a Enargas y a Secretaría de Energía para reafirmar que lo que está proponiendo TGS es correcto", dijo según publicó el sitio 'EconoJournal'.

Primera etapa

El ejecutivo aclaró que este esquema es apenas el inicio de una estrategia de expansión más amplia:

Nos queda la segunda etapa. Vamos a esperar que ocurra este open season que va a organizar la Secretaría de Energía en conjunto con Enargas (una vez que se defina la transferencia de contratos de Cammesa y Enarsa hacia las distribuidoras), y a partir de ese momento vamos a sacar open season por la segunda parte de lo que corresponde a la iniciativa privada Nos queda la segunda etapa. Vamos a esperar que ocurra este open season que va a organizar la Secretaría de Energía en conjunto con Enargas (una vez que se defina la transferencia de contratos de Cammesa y Enarsa hacia las distribuidoras), y a partir de ese momento vamos a sacar open season por la segunda parte de lo que corresponde a la iniciativa privada

Según la hoja de ruta de la transportadora, esta fase de ampliación del GPM contempla 14 MMm3/d adicionales, de los cuales 12 MMm3/d tienen como destino el área del Gran Buenos Aires y los 2 MMm3/d restantes se orientan al polo de Bahía Blanca. Las obras están demandando una inversión de US$700 millones y se divide en dos etapas.

image Los CEO de TGS y Oldelval, en el Vaca Muerta Insights.

Nuevas obras del petróleo

Ricardo Hösel, CEO de Oldelval, por su parte, se refirió a los avances de la infraestructura de transporte de petróleo desde la Cuenca Neuquina que "atraviesa un momento de máxima exigencia, con el proyecto Duplicar Plus operando ya por encima del 90% de su capacidad".

Según el mencionado sitio, explicó que el sistema actual permite evacuar unos 500.000 barriles diarios hacia el Atlántico, pero las proyecciones indican que el límite técnico de 540.000 barriles se alcanzará de forma inminente:

Creemos que para julio el caño va a estar lleno, va a estar a su máxima capacidad Creemos que para julio el caño va a estar lleno, va a estar a su máxima capacidad

El directivo señaló que la producción actual obliga a acelerar las obras de contingencia para no frenar la actividad en los yacimientos. Para evitar un cuello de botella antes de que el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) entre en funciones, Oldelval inició la repotenciación de cuatro estaciones de bombeo entre Allen y el puerto de exportación.

Esta obra, aunque menor en términos de inversión comparada con los grandes ductos, resulta estratégica para la industria.

Esta mejora permitirá "agregar 200.000 barriles más para que el Vaca Muerta Sur, que probablemente esté listo para fin de año o principios del año que viene, pueda llegar con tranquilidad y que los productores no bajen el pie del acelerador".

El proyecto Duplicar Norte ya se construye

Por otro lado, la compañía avanza en el desarrollo del proyecto Duplicar Norte:

Es un oleoducto de US$380 millones que viene a conectar lo que es el hub norte de Vaca Muerta con la estación de bombeo Allen. Ya está en plena construcción, tiene una capacidad inicial en esta primera etapa de 220.000 barriles, pero va a ser ampliable hasta 500.000 Es un oleoducto de US$380 millones que viene a conectar lo que es el hub norte de Vaca Muerta con la estación de bombeo Allen. Ya está en plena construcción, tiene una capacidad inicial en esta primera etapa de 220.000 barriles, pero va a ser ampliable hasta 500.000

Según el sitio '+Energía', Hösel dijo que " diseñamos un ducto más grande. Ya para marzo del próximo año ya estará conectada".

Más allá de las nuevas trazas, el plan de inversión incluye un fuerte componente de mantenimiento sobre la red histórica de 1.700 kilómetros, que promedia los 60 años de antigüedad. Hösel señaló que la compañía deberá invertir más de US$1.000 millones adicionales para que ese sistema "esté a tono con los ductos nuevos", elevando la inversión total de la transportadora a unos US$2.000 millones al finalizar las actual obras.

Hacia el final de la década, con la combinación de las obras de la compañía y la puesta en marcha del sistema Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) "la cuenca va a tener una capacidad de evacuación de un millón y medio de barriles, con lo cual yo creo que a nivel de infraestructura central o core de petróleo, vamos a tener hasta el 2030 o 2031 resuelto".

Asimismo, anticipó: "Vamos a pedir el RIGI. Hicimos las presentaciones, falta que lo aprueben".

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La secretaria de Energía, María Tettamanti, también participó del evento Vaca Muerta Insights en el cual remarcó la necesidad de atraer nuevas inversiones y justificó la extensión del RIGI, esta vez, en el upstream.

Neuquén recibió, en efecto, a gran parte de los principales ejecutivos y decisores de la industria energética para debatir el presente y el futuro del shale argentino y también a funcionarios.

El encuentro se llevó a cabo en el Casino Magic, allí estuvieron empresarios, funcionarios, economistas y firmas de servicios para analizar la dinámica de inversiones, los desafíos de infraestructura y el potencial exportador del sector.

A comienzos de 2026, la producción neuquina superó por primera vez los 600.000 barriles diarios de petróleo, mientras que el no convencional ya explica el 70% del crudo neuquino y más de la mitad del gas producido en el país. El desempeño del sector también se refleja en el comercio exterior: sólo en enero el complejo energético generó un superávit de US$678 millones, con exportaciones que crecieron cerca de 24% interanual.

En ese contexto, el encuentro busco poner sobre la mesa los próximos pasos para sostener el crecimiento del play, desde nuevas áreas en desarrollo hasta los proyectos de infraestructura que permitirán evacuar una producción cada vez mayor.

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