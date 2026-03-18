Las provincias cordilleranas depende en gran medida de los glaciares de roca. Estos cumplen un papel clave como reservas de agua. Por eso, mientras en el Congreso discuten la reforma de la ley nacional, en San Juan se intensifican las advertencias y se reabre el debate por el caso de El Pachón, que está en manos de Glencore.
PELIGRO
Reforma de la Ley de Glaciares: Encienden el caso Pachón (de Glencore) y su rol oculto como reserva de agua
En las provincias cordilleranas, los glaciares de roca cumplen un papel clave como reservas de agua. Por eso, mientras discuten la reforma de la ley, en San Juan intensifican las advertencias. Y se reabre el caso Pachón, en manos de Glencore.
Así, mientras la multinacional anglosuiza vuelve a la carga para fusionarse con la australiana Rio Tinto tras el repunte del precio internacional del carbón que fortaleció la posición de Glencore y reavivó las posibilidades de la mega fusión que daría origen a la minera más grande del mundo -la mejora en su valorización accionaria acerca a Glencore al 40% que reclama en un eventual acuerdo-, en la Argentina dan una conferencia para alertar sobre casos como el de su yacimiento de cobre y molibdeno, uno de los más grandes sin explotar del planeta.
La sensible polémica para la cordillera la reabrió el investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de San Juan, el geólogo Juan Pablo Milana, quien afirmó que en el área del proyecto minero El Pachón, existe una formación que funcionaría como reserva hídrica.
Al respecto, esta voz conocida del ámbito científico sanjuanino dará esta tarde (18/03) una conferencia sobre glaciares, y la presencia de un glaciar de roca en la zona del proyecto de cobre Pachón.
En diálogo con radio Universidad, adelantó el tema de su conferencia abierta, y mencionó el caso de Pachón como ejemplo de las discusiones técnicas y legales que existen en torno a estas formaciones de alta montaña.
Según Milana, "el problema se inició en Pachón. En la zona del proyecto minero hay un glaciar de roca que estaba inventariado. Teóricamente no lo podían tocar, pero se realizaron perforaciones porque se consideraba que era un cuerpo de escombro, sin actividad y sin hielo", explicó.
El propio CEO de Glencore en Argentina, Martín Pérez de Solay, admitió en una entrevista con el local 'Tiempo de San Juan' que " tenemos un glaciar en Pachón".
Pero también minimizó la importancia del glaciar, un llamado "glaciar de escombros que tiene unos 36.000 metros cuadrados y que está en el open pit o tajo" que generaría la explotación del yacimiento.
Según el geólogo, durante las exploraciones se detectó hielo en el interior de la formación, lo que abrió hace unos años un debate sobre su verdadera naturaleza y su rol como reserva hídrica.
"Se metieron a perforar y ahí se encontraron con el hielo", dijo. A partir de ese momento, explicó, comenzó una discusión técnica sobre el volumen de hielo y su valor dentro del sistema hídrico de la cordillera.
Para el especialista, los llamados glaciares de roca —que prefiere no llamar 'glaciares de escombro'— pueden tener distintos orígenes, glaciar o periglacial, pero cumplen un papel clave como reservas de agua en ambientes de alta montaña.
El Río Turquesa vuela en cobre pero su agua sirve
Mencionó como ejemplo el caso del río Turquesa, en Calingasta, "uno de los paisajes más visitados de San Juan", ese curso de agua nace justamente de un glaciar de roca, y señaló:
Pero advirtió que en el caso de Pachón se armó una discusión hace unos años, y la formación finalmente fue retirada del inventario provincial de glaciares. Según Milana, esa decisión se apoyó en interpretaciones sobre qué cuerpos de hielo pueden considerarse estratégicos:
En efecto, en el año 2022 un informe de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan indicó que esta masa de hielo de suelo ha contribuido a los ciclos hídricos históricos de la cuenca al menos en los últimos 3.765 años.
El geólogo también recordó que en torno a ese proceso se generó un intenso debate técnico y académico, con distintas posiciones sobre la relación entre la explotación de recursos minerales y la protección de reservas de agua en la cordillera.
Ley de glaciares
El tema vuelve a escena cuando el Congreso de la Nación discute cambios en la ley de glaciares. La reforma ya obtuvo media sanción en el Senado y en los próximos días se realizarán audiencias públicas (el 25 y 26 de marzo) antes de que el proyecto avance hacia su debate en la Cámara de Diputados.
Por eso, voces de San Juan, Catamarca, La Rioja y Mendoza reiteran el rechazo el extractivismo, defienden las fuentes de agua y denuncian la complicidad de gobernadores. "Está en juego la vida de nuestros pueblos", manifiestan mientras tanto Glencore, como BHP, Lundin, McEwen Cooper, Río Tinto y Barrick Gold, entre otras, impulsan proyectos mineros en áreas protegidas por la Ley de Glaciares.
La conferencia abierta de Milana, titulada "Por qué son fundamentales los glaciares para San Juan", de esta tarde a las 17.30 en la Iglesia Catedral San Juan Bautista, planteará la importancia de estos cuerpos de hielo que sigue siendo central en provincias cordilleranas como San Juan, donde la disponibilidad de agua depende en gran medida de los sistemas glaciares y periglaciares de alta montaña.
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