Reforma de la Ley de Glaciares: Encienden el caso Pachón (de Glencore) y su rol oculto como reserva de agua

Según Milana, "el problema se inició en Pachón. En la zona del proyecto minero hay un glaciar de roca que estaba inventariado. Teóricamente no lo podían tocar, pero se realizaron perforaciones porque se consideraba que era un cuerpo de escombro, sin actividad y sin hielo", explicó.

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El propio CEO de Glencore en Argentina, Martín Pérez de Solay, admitió en una entrevista con el local 'Tiempo de San Juan' que " tenemos un glaciar en Pachón".

Pero también minimizó la importancia del glaciar, un llamado "glaciar de escombros que tiene unos 36.000 metros cuadrados y que está en el open pit o tajo" que generaría la explotación del yacimiento.

Según el geólogo, durante las exploraciones se detectó hielo en el interior de la formación, lo que abrió hace unos años un debate sobre su verdadera naturaleza y su rol como reserva hídrica.

"Se metieron a perforar y ahí se encontraron con el hielo", dijo. A partir de ese momento, explicó, comenzó una discusión técnica sobre el volumen de hielo y su valor dentro del sistema hídrico de la cordillera.

Para el especialista, los llamados glaciares de roca —que prefiere no llamar 'glaciares de escombro'— pueden tener distintos orígenes, glaciar o periglacial, pero cumplen un papel clave como reservas de agua en ambientes de alta montaña.

El Río Turquesa vuela en cobre pero su agua sirve

Mencionó como ejemplo el caso del río Turquesa, en Calingasta, "uno de los paisajes más visitados de San Juan", ese curso de agua nace justamente de un glaciar de roca, y señaló:

El río es turquesa porque vuela en (contenido de) cobre, pero eso no significa que el agua no sirva. Después se diluye con otras corrientes y termina integrándose al sistema del río San Juan El río es turquesa porque vuela en (contenido de) cobre, pero eso no significa que el agua no sirva. Después se diluye con otras corrientes y termina integrándose al sistema del río San Juan

Pero advirtió que en el caso de Pachón se armó una discusión hace unos años, y la formación finalmente fue retirada del inventario provincial de glaciares. Según Milana, esa decisión se apoyó en interpretaciones sobre qué cuerpos de hielo pueden considerarse estratégicos:

Ese glaciar se desclasificó y ya no figura en el inventario, pero no porque no cumpliera un rol hídrico Ese glaciar se desclasificó y ya no figura en el inventario, pero no porque no cumpliera un rol hídrico

En efecto, en el año 2022 un informe de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan indicó que esta masa de hielo de suelo ha contribuido a los ciclos hídricos históricos de la cuenca al menos en los últimos 3.765 años.

El geólogo también recordó que en torno a ese proceso se generó un intenso debate técnico y académico, con distintas posiciones sobre la relación entre la explotación de recursos minerales y la protección de reservas de agua en la cordillera.

Ley de glaciares

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El tema vuelve a escena cuando el Congreso de la Nación discute cambios en la ley de glaciares. La reforma ya obtuvo media sanción en el Senado y en los próximos días se realizarán audiencias públicas (el 25 y 26 de marzo) antes de que el proyecto avance hacia su debate en la Cámara de Diputados.

Por eso, voces de San Juan, Catamarca, La Rioja y Mendoza reiteran el rechazo el extractivismo, defienden las fuentes de agua y denuncian la complicidad de gobernadores. "Está en juego la vida de nuestros pueblos", manifiestan mientras tanto Glencore, como BHP, Lundin, McEwen Cooper, Río Tinto y Barrick Gold, entre otras, impulsan proyectos mineros en áreas protegidas por la Ley de Glaciares.

La conferencia abierta de Milana, titulada "Por qué son fundamentales los glaciares para San Juan", de esta tarde a las 17.30 en la Iglesia Catedral San Juan Bautista, planteará la importancia de estos cuerpos de hielo que sigue siendo central en provincias cordilleranas como San Juan, donde la disponibilidad de agua depende en gran medida de los sistemas glaciares y periglaciares de alta montaña.

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