Boca Juniors tiene en Leandro Paredes a uno de sus futbolistas más importantes. En las últimas horas, el periodista Gastón Edul brindó una información que impacta de lleno en el volante central del club de la Ribera y que mantiene en alerta a muchos hinchas del Xeneize.
¿QUÉ DIJO?
Sacudón en Boca por lo que reveló Gastón Edul e impacta a Leandro Paredes
Gastón Edul dio una información que impacta de lleno a Boca Juniors y Leandro Paredes. ¿Qué dijo el periodista?
Si bien en los últimos partidos no fue tan determinante —especialmente con la pelota parada, una de sus principales virtudes durante gran parte del segundo semestre de 2025—, el campeón del mundo continúa siendo una pieza clave en la estructura de Claudio Úbeda.
Gastón Edul y Leandro Paredes
Tras varios idas y vueltas, el pasado sábado 14 de marzo se confirmó que no se disputará la Finalissima entre Selección Argentina y Selección de España.
Hubo comunicados de ambas federaciones y, en el medio, quedaron los futbolistas convocados, envueltos en un escenario de incertidumbre.
En ese contexto, el periodista Gastón Edul informó que los dirigidos por Lionel Scaloni se entrenarán en el país y no viajarán al exterior para la preparación.
Esta situación impacta de manera indirecta en Boca Juniors, particularmente por Leandro Paredes. Todo indica que el próximo compromiso del seleccionado sería ante Selección de Guatemala, en La Bombonera, lo que evitaría traslados largos para el mediocampista.
De cara al calendario, vale recordar que el Xeneize debutará en la Copa Libertadores durante la semana del martes 7 de abril. La cercanía con la fecha FIFA generaba preocupación, pero el hecho de que Paredes no tenga que viajar al exterior supone un alivio, ya que llegaría en mejores condiciones físicas y con menor desgaste.
Continuidad de Boca Juniors
Más allá de la importancia de los partidos del Torneo Apertura de la Liga Profesional, este jueves 19 de marzo también será un día clave para Boca Juniors.
En esa jornada se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde quedarán definidos los rivales del Xeneize en su camino hacia una eventual clasificación a los octavos de final.
El conjunto de la Ribera integra el bombo 1, por lo que, en los papeles, debería enfrentar adversarios accesibles. Sin embargo, teniendo en cuenta antecedentes recientes como el de Alianza Lima, en Boca saben que no pueden subestimar la fase de grupos.
En cuanto al torneo local, el próximo compromiso para los dirigidos por Claudio Úbeda será el domingo 22 de marzo desde las 20 horas frente a Instituto de Córdoba.
Si bien en la opinión pública Úbeda parece estar en la cuerda floja, desde la dirigencia no tendrían intenciones de removerlo en lo inmediato. De hecho, el periodista Ezequiel Sosa aseguró en Picado TV que “Sifón” será el entrenador del Xeneize durante la Copa Libertadores.
Su contrato se extiende hasta junio de 2026 y todo indica que continuará en el cargo al menos hasta ese momento, salvo que surja algún imponderable.
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