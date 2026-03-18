Sacudón en Boca por lo que reveló Gastón Edul e impacta a Leandro Paredes

Esta situación impacta de manera indirecta en Boca Juniors, particularmente por Leandro Paredes. Todo indica que el próximo compromiso del seleccionado sería ante Selección de Guatemala, en La Bombonera, lo que evitaría traslados largos para el mediocampista.

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De cara al calendario, vale recordar que el Xeneize debutará en la Copa Libertadores durante la semana del martes 7 de abril. La cercanía con la fecha FIFA generaba preocupación, pero el hecho de que Paredes no tenga que viajar al exterior supone un alivio, ya que llegaría en mejores condiciones físicas y con menor desgaste.

Continuidad de Boca Juniors

Más allá de la importancia de los partidos del Torneo Apertura de la Liga Profesional, este jueves 19 de marzo también será un día clave para Boca Juniors.

En esa jornada se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde quedarán definidos los rivales del Xeneize en su camino hacia una eventual clasificación a los octavos de final.

El conjunto de la Ribera integra el bombo 1, por lo que, en los papeles, debería enfrentar adversarios accesibles. Sin embargo, teniendo en cuenta antecedentes recientes como el de Alianza Lima, en Boca saben que no pueden subestimar la fase de grupos.

En cuanto al torneo local, el próximo compromiso para los dirigidos por Claudio Úbeda será el domingo 22 de marzo desde las 20 horas frente a Instituto de Córdoba.

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Si bien en la opinión pública Úbeda parece estar en la cuerda floja, desde la dirigencia no tendrían intenciones de removerlo en lo inmediato. De hecho, el periodista Ezequiel Sosa aseguró en Picado TV que “Sifón” será el entrenador del Xeneize durante la Copa Libertadores.

Su contrato se extiende hasta junio de 2026 y todo indica que continuará en el cargo al menos hasta ese momento, salvo que surja algún imponderable.

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