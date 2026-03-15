El clásico cordobés entre Belgrano y Talleres, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura, terminó igualado sin goles en Alberdi en un choque donde los dos tuvieron problemas para generar acciones claras de gol y finalmente terminaron repartiendo puntos. Este resultado le privó al Pirata seguir en la punta de la Zona B.
Belgrano 0-0 Talleres: Como marca la historia, el clásico cordobés terminó empatado
Belgrano y Talleres no pasaron del empate cero a cero en un partido muy deslucido y con pocas situaciones de gol.
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19:33
Terminó el partido: Belgrano y Talleres igualaron sin goles
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19:18
¡Se lo perdió Zelarayán!
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19:15
A falta de 15 minutos para el final, sigue sin moverse el marcador
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19:07
¡Se lo perdió Belgrano!
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Elevó su nivel Talleres y está mejor que Belgrano
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¡Lo tuvo Talleres!
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18:56
¡Se lo perdió Talleres!
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Avisó Talleres
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¡Se lo perdió Rigoni!
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Empezó el segundo tiempo
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18:26
Resúmen del primer tiempo
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18:22
Terminó el primer tiempo
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18:21
El clásico, sin goles y pocas situaciones
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18:12
Gran Salvada de Cardozo
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18:10
Avisó Belgrano con Passerini
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18:05
Nadie se hace cargo del partido
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17:55
Se discute mucho, se juega poco
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17:44
Partido sumamente trabado en 10 minutos
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17:35
EMPEZÓ EL PARTIDO
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16:55
Belgrano y Talleres con formaciones confirmadas
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16:04
Probable formación de Talleres
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16:03
Probable formación de Belgrano
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16:02
TV: Dónde ver Belgrano vs Talleres
Resúmen del partido entre Belgrano y Talleres
Tanto Belgrano como Talleres pusieron en cancha jugadores de buen pie, lo que invitaba a pensar un duelo disputado pero bien jugado por parte de ambos. La realidad es que lo que sobraron fueron faltas, acciones de lucha, discusión entre rivales y prácticamente no hubo situaciones claras de gol por parte de ninguno sobre todo en el primer tiempo.
Luego de 45 minutos más que disputados, llegó un segundo tiempo donde los equipos se soltaron más y comenzaron a tener más acciones claras para anotar. Lo que en un momento era falta de juego comenzó a ser falta de efectividad tanto por parte de Belgrano como de Talleres. Los minutos pasaban y empezó a tomar protagonismo el cansancio pero también la entrega.
Hasta lo último el Pirata y la T buscaron el gol centros, disparos de media distancia y algunas jugadas elaboradas, pero finalmente llegó el pitazo final donde todo quedó igualado y ni siquiera se pudo romper el cero. Por cómo fue el trámite del partido se puede decir que fue un resultado justo por cómo se dio el choque y por lo que generó cada uno.
Increíblemente el empate era el resultado más previsible teniendo en cuenta los antecedentes entre Belgrano y Talleres ya que hace ocho años que no se vencen de manera oficial. Con esta igualdad el Pirata quedó en la tercera posición de la Zona B, mientras que la T quedó quinto en la Zona A.
Minuto a minuto
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