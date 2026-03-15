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Belgrano 0-0 Talleres: Como marca la historia, el clásico cordobés terminó empatado

Belgrano y Talleres igualaron sin goles por la fecha 11 del Torneo Apertura. FOTO: BELGRANO.&nbsp;

Belgrano y Talleres igualaron sin goles por la fecha 11 del Torneo Apertura. FOTO: BELGRANO. 

Belgrano y Talleres igualaron sin goles por la fecha 11 del Torneo Apertura. FOTO: BELGRANO.&nbsp;

Belgrano y Talleres igualaron sin goles por la fecha 11 del Torneo Apertura. FOTO: BELGRANO. 

Belgrano y Talleres no pasaron del empate cero a cero en un partido muy deslucido y con pocas situaciones de gol.

15 de marzo de 2026 - 16:01
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El clásico cordobés entre Belgrano y Talleres, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura, terminó igualado sin goles en Alberdi en un choque donde los dos tuvieron problemas para generar acciones claras de gol y finalmente terminaron repartiendo puntos. Este resultado le privó al Pirata seguir en la punta de la Zona B.

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Resúmen del partido entre Belgrano y Talleres

Tanto Belgrano como Talleres pusieron en cancha jugadores de buen pie, lo que invitaba a pensar un duelo disputado pero bien jugado por parte de ambos. La realidad es que lo que sobraron fueron faltas, acciones de lucha, discusión entre rivales y prácticamente no hubo situaciones claras de gol por parte de ninguno sobre todo en el primer tiempo.

Luego de 45 minutos más que disputados, llegó un segundo tiempo donde los equipos se soltaron más y comenzaron a tener más acciones claras para anotar. Lo que en un momento era falta de juego comenzó a ser falta de efectividad tanto por parte de Belgrano como de Talleres. Los minutos pasaban y empezó a tomar protagonismo el cansancio pero también la entrega.

Hasta lo último el Pirata y la T buscaron el gol centros, disparos de media distancia y algunas jugadas elaboradas, pero finalmente llegó el pitazo final donde todo quedó igualado y ni siquiera se pudo romper el cero. Por cómo fue el trámite del partido se puede decir que fue un resultado justo por cómo se dio el choque y por lo que generó cada uno.

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Increíblemente el empate era el resultado más previsible teniendo en cuenta los antecedentes entre Belgrano y Talleres ya que hace ocho años que no se vencen de manera oficial. Con esta igualdad el Pirata quedó en la tercera posición de la Zona B, mientras que la T quedó quinto en la Zona A.

Minuto a minuto

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Terminó el partido: Belgrano y Talleres igualaron sin goles

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¡Se lo perdió Zelarayán!

El capitán de Belgrano probó de larga distancia y pasó pegado al palo

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A falta de 15 minutos para el final, sigue sin moverse el marcador

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¡Se lo perdió Belgrano!

Por poquito Guitiérrez no concectó de cabeza

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Elevó su nivel Talleres y está mejor que Belgrano

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¡Lo tuvo Talleres!

Otra vez lo tuvo la T pero se salvó Belgrano

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¡Se lo perdió Talleres!

El equipo de Tevez hizo la mejor jugada colectiva en todo el partido y Gio Baroni le pegó a colocar contra el palo pero no le acertó al arco

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Avisó Talleres

Baroni probó de tiro libre y se fue por encima del travesaño

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¡Se lo perdió Rigoni!

Belgrano generó la jugada más clara de gol pero Rigoni pateó bien y la pelota se fue por encima del travesaño

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Empezó el segundo tiempo

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Resúmen del primer tiempo

Tanto Belgrano como Talleres pusieron en cancha jugadores de buen pie, lo que invitaba a pensar un duelo disputado pero bien jugado por parte de ambos. La realidad es que lo que sobraron fueron faltas, acciones de lucha, discusión entre rivales y prácticamente no hubo situaciones claras de gol por parte de ninguno.

El que estuvo un poco más cerca fue Belgrano, que por momentos logró desbordar por la banda derecha para centrar a un Passerini que tuvo alguna chance para cabecear pero siempre estorbado por los centrales. Por su parte Talleres apostó a alguna contra que prácticamente nunca llegó a inquietar el arco defendido por Cardozo. En 45 minutos, no hay ni jugadas de peligro ni goles en el clásico codobés.

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Terminó el primer tiempo

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El clásico, sin goles y pocas situaciones

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Gran Salvada de Cardozo

Talleres contragolpeó y Cardozo tuvo una gran atajada para Belgrano

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Avisó Belgrano con Passerini

El Pirata generó una buena jugada por derecha y tras un centro Passerini pudo cabecear aunque la pelota pasó por arriba del travesaño

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Nadie se hace cargo del partido

Ni Begrano ni Talleres encuentran los caminos para lastimar y generar chances de gol

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Se discute mucho, se juega poco

En 20 minutos no se cuentan situaciones de gol

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Partido sumamente trabado en 10 minutos

Muchas faltas y fricción en un choque que está lejos de jugarse

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EMPEZÓ EL PARTIDO

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Belgrano y Talleres con formaciones confirmadas

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Probable formación de Talleres

Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Juan Sforza, Matías Galarza, Ulises Ortegoza; Franco Cristaldo; Valentín Davila y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.
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Probable formación de Belgrano

Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Álvaro Ocampo; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
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TV: Dónde ver Belgrano vs Talleres

El encuentro se televisará por la pantalla de TNT Sports

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