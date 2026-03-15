Belgrano 0-0 Talleres: Como marca la historia, el clásico cordobés terminó empatado

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Resúmen del primer tiempo

Tanto Belgrano como Talleres pusieron en cancha jugadores de buen pie, lo que invitaba a pensar un duelo disputado pero bien jugado por parte de ambos. La realidad es que lo que sobraron fueron faltas, acciones de lucha, discusión entre rivales y prácticamente no hubo situaciones claras de gol por parte de ninguno.

El que estuvo un poco más cerca fue Belgrano, que por momentos logró desbordar por la banda derecha para centrar a un Passerini que tuvo alguna chance para cabecear pero siempre estorbado por los centrales. Por su parte Talleres apostó a alguna contra que prácticamente nunca llegó a inquietar el arco defendido por Cardozo. En 45 minutos, no hay ni jugadas de peligro ni goles en el clásico codobés.