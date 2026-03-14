Finalissima 2026: Fuego cruzado entre Argentina y España lleva a un desenlace bochornoso

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La Finalissima a punto de ser suspendida

Si bien aparecieron algunas ciudades posibles como Roma o Lisboa, a esta hora tanto del lado de Argentina como del lado de España aseguran que todo apunta a la cancelación de la Finalissima por falta de acuerdo entre las partes y por falta de tiempo para reorganizar todo a solo 13 días de la fecha pautada. El que ya se agarra la cabeza es Lionel Scaloni por el bochornoso final que puede tener esto para la Albiceleste.