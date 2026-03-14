Los últimos días fueron de un fuego cruzado importante entre dos frentes: Argentina y Conmebol vs España y UEFA por la Finalissima 2026. Lo que parecía ser uno de los eventos deportivos más importantes del año ahora se convirtió en una lucha de escritorios donde todo apunta a un final sumamente bochornoso.
TRISTE FINAL
Finalissima 2026: Fuego cruzado entre Argentina y España lleva a un desenlace bochornoso
Luego de varias horas de negociación entre AFA, Conmebol, RFEF y UEFA todo apunta a una resolución negativa para la Finalissima.
La Finalissima 2026 estaba pautada para el 27 de marzo con el Estadio Lusail de Qatar como la sede designada para que Argentina como campeón de América y España como campeón de Europa se vean frente a frente. Todo quedó desdibujado por el conflicto bélico en Medio Oriente y rápidamente desde ambas federaciones tomaron la postura de no jugar en Doha.
Cabe destacar que el encargado de organizar esta edición de la Finalissima es UEFA, algo que se acordó por contrato, y es por eso que luego de caerse la chance de Qatar rápidamente pusieron al Santiago Bernabéu de Madrid como la sede sustituta, algo definido de manera unilateral vulnerando además la neutralidad del encuentro. Lógicamente en AFA se negaron rotundamente y a causa de esto Chiqui Tapia respondió de forma picante: juguemos en el Monumental.
Los últimos días fueron de negociaciones constantes donde AFA, avalado por Conmebol, dejó en claro su postura: jugar la Finalissima, no importa si es dentro del suelo europeo, pero de ningún modo se presentará la Selección Argentina en la casa de España. En caso de que UEFA indique que se juega en el Santiago Bernabéu o no se juega, desde este lado del Atlántico de opta por la cancelación.
La Finalissima a punto de ser suspendida
Si bien aparecieron algunas ciudades posibles como Roma o Lisboa, a esta hora tanto del lado de Argentina como del lado de España aseguran que todo apunta a la cancelación de la Finalissima por falta de acuerdo entre las partes y por falta de tiempo para reorganizar todo a solo 13 días de la fecha pautada. El que ya se agarra la cabeza es Lionel Scaloni por el bochornoso final que puede tener esto para la Albiceleste.
Si finalmente se suspende la Finalissima, como todo apunta a que sucederá, todo indica que la Selección Argentina no jugará ningún tipo de amistoso en la Fecha FIFA y todo terminará con un grupo numeroso de jugadores concentrados en el predio de Ezeiza por 10 días solo para entrenar y ensayar pero sin la chance de llevarlo a cabo contra un rival y todo a menos de 100 días para el inicio de la Copa del Mundo.
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