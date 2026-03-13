River pisó fuerte en Parque Patricios en el inicio del ciclo de Eduardo Coudet como entrenador y se quedó con la victoria por 2-1. Uno de los que fue titular fue Ian Subiabre, por quien llegó una oferta inesperada de Europa y el que dio precisiones sobre su futuro fue Claudio Caniggia, su representante.
¿SE VA?
Revuelo en River: Oferta millonaria por Ian Subiabre y Caniggia confirmó su futuro
En las últimas horas se supo que llegó una oferta millonaria desde Turquía por Ian Subiabre y se reveló cuál será su futuro.
Subiabre viene teniendo bastante participación en este 2026 tanto con Marcelo Gallardo como ahora con Coudet, quien incluso lo puso como titular en el inicio de ciclo como entrenador de River. Si bien el zurdo todavía no terminó de explotar sí que demuestra tener un enorme potencial y es por eso que el Trabzonspor de Turquía quiso llevárselo.
Gustavo Yarroch afirmó en su cuenta de X que el conjunto turco ofreció 10 millones de euros para llevarse a Subiabre pero la dirigencia de River encabezada por Stéfano Di Carlo la rechazó. Acto seguido el que habló con el cronista para Radio La Red fue Claudio Caniggia, agente del atacante, quien dejó declaraciones más que llamativas sobre el futuro de la joyita del Millonario.
Ian Subiabre se queda en River, por ahora...
“Llamaron de club a club, eso es lo que sé. Me acabo de enterar hoy en realidad. Yo creo que está bien que se quede estos meses. Recién está empezando en Primera, tiene que jugar, sumar minutos y afianzarse”, comentó Caniggia en primer lugar, explicando el plan que se diagramó con el jugador. No obstante, el Pájaro dejó una frase inquietante ya que marcó que la salida del juvenil puede darse en un puñado de meses.
“La idea es que se quede un tiempo más y después ver que pasa a mitad de año. Es un chico de 19 años que ya mostró cualidades, pero todavía tiene que crecer físicamente y seguir sumando experiencia. No es fácil jugar en River y ser titular a esta edad. Los equipos europeos ya lo tienen en sus listas. Subiabre estuvo y está en varias listas de clubes importantes. Lo vienen siguiendo hace tiempo”, sentenció,
De esta manera queda abierta la posibilidad a que Subiabre se termine marchando de River a mitad de año si es que aparece una oferta que le interese tanto al club como al jugador. Mientras tanto, Coudet seguirá buscando la mejor versión del joven atacante para que se convierta en una pieza importante para el equipo y luego sí protagonice una transferencia.
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