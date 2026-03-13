Revuelo en River: Oferta millonaria por Ian Subiabre y Caniggia confirmó su futuro

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Ian Subiabre se queda en River, por ahora...

“Llamaron de club a club, eso es lo que sé. Me acabo de enterar hoy en realidad. Yo creo que está bien que se quede estos meses. Recién está empezando en Primera, tiene que jugar, sumar minutos y afianzarse”, comentó Caniggia en primer lugar, explicando el plan que se diagramó con el jugador. No obstante, el Pájaro dejó una frase inquietante ya que marcó que la salida del juvenil puede darse en un puñado de meses.