Sorteo Copa Libertadores: Día, hora, TV y formato.

CONMEBOL Libertadores – FASE DE GRUPOS:

Los 32 equipos (siendo 28 equipos clasificados directamente, más los 4 equipos clasificados de la Fase 3), que se dividirán en 8 grupos de 4 clubes cada uno, disputarán la Fase de Grupos.

La composición de los grupos se establecerá el día del Sorteo de acuerdo con los campeones de la CONMEBOL Libertadores 2025, CONMEBOL Sudamericana 2025 y el Ranking de CLUBES CONMEBOL de 15 de diciembre de 2025:

a) El equipo Campeón de la CONMEBOL LIBERTADORES 2025, será colocado directamente como cabeza de serie del Grupo A.

b) A fin de establecer las cabezas de serie de los 7 Grupos restantes (B al H), se utilizará el Ranking de CLUBES CONMEBOL de 15 de diciembre de 2025. Los 7 clubes cabezas de serie de los Grupos B al H, serán los equipos posicionados en las primeras 7 ubicaciones según el referido Ranking, excluyendo la posición del equipo Campeón de la CONMEBOL Libertadores 2025.

c) La segunda línea estará compuesta por el último Campeón de la CONMEBOL Sudamericana 2025, más los 7 equipos subsecuentes del Ranking de CLUBES CONMEBOL del 15 de diciembre de 2025.

d) La tercera línea se formará por los 8 equipos subsecuentes del Ranking de CLUBES CONMEBOL del 15 de diciembre de 2025.

e) La cuarta línea se conformará de 4 equipos provenientes de la Fase 3 (G1, G2, G3 y G4) más los 4 equipos subsecuentes del Ranking de CLUBES CONMEBOL del 15 de diciembre de 2025.

f) En la Fase de Grupos cada equipo jugará un partido en condición de local y un partido en condición de visitante contra cada uno de los otros equipos del mismo grupo. Los equipos ubicados en primer y segundo lugar de cada grupo se clasificarán para la Fase de Octavos de Final.

h) Los 8 equipos ubicados en la tercera posición en sus respectivos grupos clasificarán a la Fase de Playoffs de Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2026.

Nota: En caso de que el Campeón de la CONMEBOL Sudamericana 2025 por su ubicación en el ranking de Clubes de la CONMEBOL al 15 de diciembre de 2025 le correspondiere ser cabeza de serie, prevalecerá dicha posición y privilegio otorgado por Ranking ante su condición de campeón de CONMEBOL Sudamericana, ubicándose dentro de los clubes de 1ª línea.

Metodología del Sorteo:

Se procederá a sortear el bolillero 1 con los equipos que pasarán a ocupar la posición 1 de los grupos B al H quienes serán los cabezas de serie en cada uno de los grupos.

Luego se proseguirá con el bolillero 2 (posición 2) que por orden de aparición irán completando los grupos del A al H respectivamente.

A continuación, se extraerán los equipos del bolillero 3, que completarán la posición 3 de cada grupo por orden de aparición.

Por último, se procederá a sortear el bolillero 4 (posición 4), cuyos equipos ocuparán la última línea en cada uno de los grupos del A al H respectivamente.

Se deja constancia de que dentro de un mismo grupo no podrá haber dos equipos de un mismo país, por lo tanto, si resultaren sorteados, pasarán a ocupar el siguiente grupo y se sorteará nuevamente otro equipo para dicho grupo.

Nota: EXCEPCION A LA REGLA: Se aceptarán 2 clubes de un mismo país en el grupo, únicamente si uno de los clubes es proveniente de la Fase 3 de la competición.

Con estas pautas se llevará a cabo el sorteo de la Copa Libertadores 2026 y estará la suerte echada para Boca, Lanús, Estudiantes, Platense, Independiente Rivadavia, y Rosario Central.

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