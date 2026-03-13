La relación entre Julián Álvarez y el Atlético Madrid se ha tornado bastante tensa en el último tiempo, algo similar a lo que fue en la previa de su salida de Manchester City, inclusive el único que siempre lo apoyó fue el Cholo Simeone. Debido a todo esto el club tomó una fuerte decisión sobre el futuro del ex River.
BOMBAZO
Atlético Madrid: La decisión sobre Julián Álvarez que deja en shock a los hinchas
Atlético Madrid tomó una decisión sobre el futuro de Julián Álvarez que nadie esperaba, los hinchas del “Colchonero” no pueden creer que sea cierto.
Atlético Madrid deja helados a todos por lo que hará con Julián Álvarez
Antes de ir al grano de la información hay que aclarar un par de puntos. Julián Álvarez no la ha estado pasando bien en el último tiempo en el Atlético Madrid, inclusive se lo ha visto incómodo y con pocas ganas de quedarse. La fuerte crítica de los hinchas, sumadas a las de los periodistas, algunas demasiado fuertes, por su sequía goleadora ha hecho que quiera irse.
Inclusive luego del partido de Champions League (convirtió 2 goles a Tottenham) ante la consulta de una periodista sobre si se quedaría en el Atlético Madrid respondió “puede que sí, puede que no”, dejando la puerta abierta a su salida. Es que según el entorno del jugador todavía está muy molesto por las críticas por su sequía goleadora, la cual rompió ante Barcelona en Copa del Rey y continuó este martes con Tottenham.
Ante estas declaraciones y viendo que “La Araña” volvió a picar en todos los partidos recuperando su nivel, la dirigencia decidió algo que nadie esperaba, blindar al delantero argentino y no dejarlo ir a menos que algún club pague la cláusula de 500 millones de euros, algo totalmente imposible.
Ahora habrá que ver que pasa y que es lo que quiere el jugador, ya que la salida del Cholo Simeone como DT del equipo es inminente (tendría arreglado todo con Inter de Milán para la próxima temporada), y teniendo en cuenta que fue el único que lo banco siempre el jugador podría preguntarse qué pasará si entra en otro bache goleador.
Serán meses para que se enfríe todo un poco y las dos partes puedan pensar en tranquilos lo que quieren. Hay una realidad, el club es el dueño del pase y si dice no lo vendo salvo paguen cláusula de rescisión, así será, pero también hay otra realidad, Julián está molesto, y esa molestia hace acordar mucho a sus últimos momentos bajo las órdenes de Pepe Guardiola en el Manchester City. Veremos como sigue la novela.
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