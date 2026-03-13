Atlético Madrid: La decisión sobre Julián Álvarez que deja en shock a los hinchas

Serán meses para que se enfríe todo un poco y las dos partes puedan pensar en tranquilos lo que quieren. Hay una realidad, el club es el dueño del pase y si dice no lo vendo salvo paguen cláusula de rescisión, así será, pero también hay otra realidad, Julián está molesto, y esa molestia hace acordar mucho a sus últimos momentos bajo las órdenes de Pepe Guardiola en el Manchester City. Veremos como sigue la novela.

+ de Golazo24

Revuelo en River: Oferta millonaria por Ian Subiabre y Caniggia confirmó su futuro

Yassine Bounou confirmó su decisión ante una oferta de River: "Quiero..."

Liga Profesional: Conmoción, DT logró un ascenso histórico y lo echan en 9 partidos