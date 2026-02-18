Julián Álvarez marcó un gol -el primero del partido y el primero del partido-, en el empate del Atlético de Madrid ante el Brujas, por los 16avos de final de la UEFA Champions League. La Araña cambió un penal por gol y sigue de racha.
VORACIDAD
Julián Álvarez ya está entre los 8 argentinos con más goles en Champions League
Con un nuevo gol para el Atlético de Madrid en el empate ante Brujas por Champions League, Julián Álvarez se adelanta en la tabla de sus compatriotas.
Fue un partido de locos. En el Estadio Jan Breydel, en Bélgica, el resultado final fue 3-3. El Atlético de Madrid se fue ganando al descanso con un tranquilo 2-0. Pero el segundo tiempo tendría otros planes. Así lo contó Urgente24:
Sobre el final llegó el empate final del Brujas que terminó arrinconando al Atlético Madrid en su arco y estuvo cerca de ganarlo 4 a 3. Ahora jugarán en Madrid el martes 24 de febrero para definir quien pasa a octavos de final".
Según indicó Opta, hay algunas estadísticas negativas del Aleti tanto en Champions League como en tierras belgas. "Ha desperdiciado una ventaja de dos goles a favor en un partido de la Liga de Campeones por primera vez en toda la historia de la competición".
Además, explicó que "la de hoy es la séptima visita del Aleti a un rival belga en competiciones europeas. Nunca ganó en las seis anteriores (1E 5D)".
Julián Álvarez, goleador argentino en Champions League
Más allá de esos números, quien sí sumó para la estadística personal y positiva fue Julián Álvarez. Con su gol, el ex River Plate llegó a los 20 gritos en la máxima competición del continente europeo. Así, se metió entre los 8 argentinos más goleadores de la Champions League. Así está la tabla:
Lionel Messi: 129 goles; Alfredo Di Stéfano: 49 goles; Kun Agüero: 41 goles; Lautaro Martínez: 25 goles; Hernán Crespo: 25 goles: Pipa Higuaín: 24 goles; Ángel Di María: 24 goles; Julián Álvarez: 20 goles.