Julián Álvarez ya está entre los 8 argentinos con más goles en Champions League

Además, explicó que "la de hoy es la séptima visita del Aleti a un rival belga en competiciones europeas. Nunca ganó en las seis anteriores (1E 5D)".

Julián Álvarez, goleador argentino en Champions League

Más allá de esos números, quien sí sumó para la estadística personal y positiva fue Julián Álvarez. Con su gol, el ex River Plate llegó a los 20 gritos en la máxima competición del continente europeo. Así, se metió entre los 8 argentinos más goleadores de la Champions League. Así está la tabla:

Lionel Messi: 129 goles; Alfredo Di Stéfano: 49 goles; Kun Agüero: 41 goles; Lautaro Martínez: 25 goles; Hernán Crespo: 25 goles: Pipa Higuaín: 24 goles; Ángel Di María: 24 goles; Julián Álvarez: 20 goles.

+ de Golazo24