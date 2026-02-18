Champions League: Brujas 3-3 Atlético Madrid, partidazo en Bélgica

El Atlético Madrid empató 3 a 3 con Brujas en Bélgica por la ida de los 16vos de final de la Champions League en un partidazo que tuvo absolutamente de todo. Lo ganaban los españoles 2-0, luego los belgas se pusieron 2-2 y finalmente el Atlético lo ganó 3-2 con un gol en propia puerta, y empató sobre el final el conjunto local 3 a 3.
Champions League: Brujas 2-3 Atlético Madrid
El primer tiempo ya nos demostró cómo iba a ser el partido. Una intensidad pocas veces vista y dos equipos yendo al ataque a lo loco. En los primeros 45 minutos el que tuvo efectividad fue el visitante, ya que el Atlético Madrid se fue al descanso 2-0 arriba con goles de Álvarez y Lookman. Resultado injusto ya que merecían ir 2-2.
Sobre el final llegó el empate final del Brujas que terminó arrinconando al Atlético Madrid en su arco y estuvo cerca de ganarlo 4 a 3. Ahora jugarán en Madrid el martes 24 de febrero para definir quien pasa a octavos de final.
La maldición del Jan Breydel sobre el Atlético Madrid
El Estadio Jan Breydel no le trae buenos recuerdos al Atlético Madrid, ya que en toda su historia lo visitó (hasta hoy) en 4 ocasiones, no ganó y apenas pudo convertir un gol, y lo hizo hace 34 años. Un recinto bastante difícil que se le volvió a negar el triunfo, si bien anotó goles y empató 3 a 3 sigue sin poder ganarle al Brujas en Bélgica. El resto de los cruces los contamos a continuación.
El primer encuentro fue en la temporada 77/78 por la Copa de Europa. En Brujas fue victoria local 2 a 0 y ahí comenzaba la maldición, cuando el estadio todavía se llamaba Olimpyastadion. En Madrid se impuso el Atlético 3-2 pero quedó eliminado.
El segundo cruce fue en la temporada 91/92 por la Recopa. En la ida el Atlético ganó en Madrid 3 a 2, pero la vuelta fue derrota 2-1, en el partido donde consiguió el único gol en ese estadio. Otra vez el “Aleti” afuera, esta vez por goles hechos fuera de casa.
Los otros dos ya fueron en la época del Cholo, que fue el único que pudo rescatar un punto en sus dos visitas. La primera fue en la temporada 18/19 por la fase de grupos de Champions League. Allí empataron 0-0 y Simeone se trajo el único punto para el “Aleti” de ese estadio. El problema es que llegaba primero de la zona y el empate en la última fecha con los belgas lo dejó 2º y lo mandó a jugar con la Juve en aquella histórica levantada del equipo italiano con 3 goles de Ronaldo.
Además del 2-0 en Belgica del Atlético Madrid sobre el Brujas, también están jugando otros equipos. Bodo Glimt e Inter igualan 1 a 1, mientras que en Grecia tambien hay empate pero sin goles entre Olympiacos y Leverkusen.
Live Blog Post
18-02-2026 17:51
Final del primer tiempo, Atlético Madrid gana 2-0 en Bélgica
En un partido que tuvo una gran intensidad en los primeros 45 minutos y donde si no fuera por los arqueros el partido podría tener 5 o 6 goles, el Atlético Madrid supo pegar en los momentos claves, al inicio del partido y al final del primer tiempo. El segundo gol llegó cuando el empate del Brujas estaba al caer, por eso fue un baldazo de agua helada para el equipo belga. Ahora el Atlético deberá mantener la diferencia que casi lo clasifica a 8vos de final.
¡¡CENTRO DE JULIÁN Y SEGUNDO DEL ATLÉTICO!! Córner ejecutado por la Araña, la peinó Griezmann en el primer palo y Lookman llegó por el fondo para poner el 2-0 vs. Brujas.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/RjFEj0eQub
El Atlético Madrid le gana 1 a 0 al Brujas con gol de Julián Álvarez pero no es el único partido, además, Bodo Glimt e Inter igualan sin goles y Olympiacos-Leverkusen tampoco abrieron el marcador.
Live Blog Post
18-02-2026 17:09
Histórico, Atlético Madrid convierte un gol en el estadio del Brujas luego de 34 años
La única vez que el "Colchonero" anotó un gol en el Estadio Jan Breydel fue en la Recopa 91/92, cuando el equipo español cayó 2 a 1. Ahora Julián Álvarez convierte un gol del Atlético Madrid en esa cancha 34 años después.
Live Blog Post
18-02-2026 17:08
Goooooool de Julián, gol del Atlético Madrid
De pena cobrado por VAR Julián Álvarez pone el 1 a 0 para el Atlético Madrid.
La pelota pegó en la mano del defensor sin intencion pero se cobró por el VAR.
Live Blog Post
18-02-2026 17:01
Ya juegan Brujas y Atlético Madrid
Live Blog Post
18-02-2026 16:41
El resto de los partidos del miércoles
Además del partido ya disputado en el primer turno, y el que disputarán Brujas y Atlético Madrid, también estarán jugando Bodo Glimt-Inter y Olympiacos-Leverkusen.
Live Blog Post
18-02-2026 16:38
Newcastle golea a Qarabag a domicilio en el primer turno
El Newcastle de Inglaterra liquidó la serie con el Qarabag en un solo partido, ya que lo goleó 6 a 1 como visitante. De esta forma está anticipadamente en octavos de final. Los goles fueron anotados por Gordon en 4 ocasiones, Thiaw y Murphy. La vuelta será en Inglaterra.
Live Blog Post
18-02-2026 16:35
Los resultados del martes
Este martes comenzaron los 16vos de final de la Champions League y en los partidos de ida se dieron estos resultados:
Galatasaray 5-2 Juventus
Mónaco 2-3 PSG
Benfica 0-1 Real Madrid
Dortmund 2-0 Atalanta
