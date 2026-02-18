urgente24
en vivo 16vos DE FINAL

Champions League: Brujas 3-3 Atlético Madrid, partidazo en Bélgica

Julián Álvarez puso en ventaja al Atlético Madrid ante el Brujas en Belgica por 1 a 0.

Las camisetas del Brujas y Atlético Madrid colgadas en uno de los puentes de los canales de Brujas. Se miden por Champions League.

El Atlético Madrid de los argentinos empató 3 a 3 con Brujas en Bélgica en la ida de los 16vos de final de la Champions League.

18 de febrero de 2026 - 16:43

EN VIVO

El Atlético Madrid empató 3 a 3 con Brujas en Bélgica por la ida de los 16vos de final de la Champions League en un partidazo que tuvo absolutamente de todo. Lo ganaban los españoles 2-0, luego los belgas se pusieron 2-2 y finalmente el Atlético lo ganó 3-2 con un gol en propia puerta, y empató sobre el final el conjunto local 3 a 3.

Diego ‘Cholo’ Simeone criticó duramente este jueves (21/06), en un audio que se viralizó en las redes sociales, a Jorge Sampaoli, a los jugadores y a la AFA tras la caída de Argentina ante Croacia 0-3 en el Mundial Rusia 2018.
El Cholo Simeone quiere trasladar la buena racha de la Copa del Rey a la Champions League. Arranca los 16vos de final con el Brujas.

Champions League: Brujas 2-3 Atlético Madrid

El primer tiempo ya nos demostró cómo iba a ser el partido. Una intensidad pocas veces vista y dos equipos yendo al ataque a lo loco. En los primeros 45 minutos el que tuvo efectividad fue el visitante, ya que el Atlético Madrid se fue al descanso 2-0 arriba con goles de Álvarez y Lookman. Resultado injusto ya que merecían ir 2-2.

Sobre el final llegó el empate final del Brujas que terminó arrinconando al Atlético Madrid en su arco y estuvo cerca de ganarlo 4 a 3. Ahora jugarán en Madrid el martes 24 de febrero para definir quien pasa a octavos de final.

image
Partido jugado en Bélgica por la Recopa 91/92 donde el Atlético Madrid cayó 2 a 1 con el Brujas.

La maldición del Jan Breydel sobre el Atlético Madrid

El Estadio Jan Breydel no le trae buenos recuerdos al Atlético Madrid, ya que en toda su historia lo visitó (hasta hoy) en 4 ocasiones, no ganó y apenas pudo convertir un gol, y lo hizo hace 34 años. Un recinto bastante difícil que se le volvió a negar el triunfo, si bien anotó goles y empató 3 a 3 sigue sin poder ganarle al Brujas en Bélgica. El resto de los cruces los contamos a continuación.

El primer encuentro fue en la temporada 77/78 por la Copa de Europa. En Brujas fue victoria local 2 a 0 y ahí comenzaba la maldición, cuando el estadio todavía se llamaba Olimpyastadion. En Madrid se impuso el Atlético 3-2 pero quedó eliminado.

El segundo cruce fue en la temporada 91/92 por la Recopa. En la ida el Atlético ganó en Madrid 3 a 2, pero la vuelta fue derrota 2-1, en el partido donde consiguió el único gol en ese estadio. Otra vez el “Aleti” afuera, esta vez por goles hechos fuera de casa.

Los otros dos ya fueron en la época del Cholo, que fue el único que pudo rescatar un punto en sus dos visitas. La primera fue en la temporada 18/19 por la fase de grupos de Champions League. Allí empataron 0-0 y Simeone se trajo el único punto para el “Aleti” de ese estadio. El problema es que llegaba primero de la zona y el empate en la última fecha con los belgas lo dejó 2º y lo mandó a jugar con la Juve en aquella histórica levantada del equipo italiano con 3 goles de Ronaldo.

La segunda fue en la Champions 22/23 por la fase de grupos donde el Atlético Madrid se quedó eliminado en esa instancia, y el Brujas ayudó, ya que le ganó 2 a 0. De esta forma se completa la maldición del Atlético Madrid en el estadio del Brujas, 4 partidos, 3 derrotas, 1 empate y un solo gol que fue convertido hace 34 años.

Todos los resultados del miércoles

  • Qarabag 1-6 Newclastle
  • Bodo Glimt 3-1 Inter
  • Brujas 3-3 Atlético Madrid
  • Olympiacos 0-2 Leverkusen
Final, partidazo en Bélgica, Brujas y Atlético Madrid empataron 3 a 3

BATACAZO en Noruega el Bodo Glimt le ganó al Inter 3 a 1 y lo dejó casi eliminado

Gooooool del Brujas, 3-3, PARTIDAZO

Mediante el VAR fue convalidado el gol del Brujas que ahora empata 3 a 3.

Gooooool del Atlético Madrid, 3-2, gol en contra

Tras un centro de Sorloth el ecuatoriano Ordóñez la metió en su propio arco y ahora el equipo del "Cholo" gana 3 a 2 en un partidazo.

Otros resultados: Batacazo en Noruega

El Bodo Glimt, que ya le ganó en Madrid al Atlético del "Cholo" en la fase de grupos vuelve a dar el batacazo. Sobre 70 minutos de juego le gana 3 a 1 a Inter. BATACAZO.

En Grecia el Leverkusen acaba de anotar y gana 1 a 0 al Olympiacos.

Goooool del Brujas, golpe al Atlético Madrid que en pocos minutos pierde la ventaja de dos goles

En 9 minutos el Brujas le empata 2 a 2 al Atlético Madrid, el autor del segundo fue Tresoldi.

Goooooool del Brujas, ahora están 2-1

Luego de varios toques dentro del area en una pelota sucia, Onyedika puso el 1-2 y ahora se le achica el resultado al equipo del "Cholo" Simeone".

Comienza el segundo tiempo

Todos los resultados al término del primer tiempo

Además del 2-0 en Belgica del Atlético Madrid sobre el Brujas, también están jugando otros equipos. Bodo Glimt e Inter igualan 1 a 1, mientras que en Grecia tambien hay empate pero sin goles entre Olympiacos y Leverkusen.

Final del primer tiempo, Atlético Madrid gana 2-0 en Bélgica

En un partido que tuvo una gran intensidad en los primeros 45 minutos y donde si no fuera por los arqueros el partido podría tener 5 o 6 goles, el Atlético Madrid supo pegar en los momentos claves, al inicio del partido y al final del primer tiempo. El segundo gol llegó cuando el empate del Brujas estaba al caer, por eso fue un baldazo de agua helada para el equipo belga. Ahora el Atlético deberá mantener la diferencia que casi lo clasifica a 8vos de final.

Goooooool de Lookman, gol del Atlético Madrid que gana 2-0

Sobre el final del primer tiempo corner de Julián, la peinó Antoine, y la empujó la nueva joya del "Aléti", Lookman.

Otros resultados: Bodo sorprende a Inter, en Grecia hay empate

El humilde Bodo Glimt está dando la sorpresa de los 16vos de final, ya que sobre 29 minutos de juego le gana 1 a 0 a Inter. En Grecia Olympiacos y Leverkusen igualan sin goles.
Partido muy intenso sobre 30 minutos, acción de los dos lados

Brujas y Atlético Madrid se estan matando, no a goles todavía, pero estan jugando con la intensidad de una final de Copa del Mundo. En los primeros minutos ya el "Aleti" se puso en ventaja por un penal cobrado por VAR, pero el partido no quedó en eso. Los dos atacan con mucho peligro y el partido podría tener 3 o 4 goles si no fuera por los dos arqueros. Mucha intensidad que generará cansancio.

Todos los resultados sobre 15 minutos de juego

El Atlético Madrid le gana 1 a 0 al Brujas con gol de Julián Álvarez pero no es el único partido, además, Bodo Glimt e Inter igualan sin goles y Olympiacos-Leverkusen tampoco abrieron el marcador.
Histórico, Atlético Madrid convierte un gol en el estadio del Brujas luego de 34 años

La única vez que el "Colchonero" anotó un gol en el Estadio Jan Breydel fue en la Recopa 91/92, cuando el equipo español cayó 2 a 1. Ahora Julián Álvarez convierte un gol del Atlético Madrid en esa cancha 34 años después.

Goooooool de Julián, gol del Atlético Madrid

De pena cobrado por VAR Julián Álvarez pone el 1 a 0 para el Atlético Madrid.

Penal para Atlético Madrid sancionado por VAR

La pelota pegó en la mano del defensor sin intencion pero se cobró por el VAR.

Ya juegan Brujas y Atlético Madrid

El resto de los partidos del miércoles

Además del partido ya disputado en el primer turno, y el que disputarán Brujas y Atlético Madrid, también estarán jugando Bodo Glimt-Inter y Olympiacos-Leverkusen.

Newcastle golea a Qarabag a domicilio en el primer turno

El Newcastle de Inglaterra liquidó la serie con el Qarabag en un solo partido, ya que lo goleó 6 a 1 como visitante. De esta forma está anticipadamente en octavos de final. Los goles fueron anotados por Gordon en 4 ocasiones, Thiaw y Murphy. La vuelta será en Inglaterra.

Los resultados del martes

Este martes comenzaron los 16vos de final de la Champions League y en los partidos de ida se dieron estos resultados:

  • Galatasaray 5-2 Juventus
  • Mónaco 2-3 PSG
  • Benfica 0-1 Real Madrid
  • Dortmund 2-0 Atalanta

