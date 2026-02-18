Champions League: Brujas 3-3 Atlético Madrid, partidazo en Bélgica

El Atlético Madrid empató 3 a 3 con Brujas en Bélgica por la ida de los 16vos de final de la Champions League en un partidazo que tuvo absolutamente de todo. Lo ganaban los españoles 2-0, luego los belgas se pusieron 2-2 y finalmente el Atlético lo ganó 3-2 con un gol en propia puerta, y empató sobre el final el conjunto local 3 a 3.

El primer tiempo ya nos demostró cómo iba a ser el partido. Una intensidad pocas veces vista y dos equipos yendo al ataque a lo loco. En los primeros 45 minutos el que tuvo efectividad fue el visitante, ya que el Atlético Madrid se fue al descanso 2-0 arriba con goles de Álvarez y Lookman. Resultado injusto ya que merecían ir 2-2.

El Cholo Simeone quiere trasladar la buena racha de la Copa del Rey a la Champions League. Arranca los 16vos de final con el Brujas.

En el segundo tiempo se dio vuelta todo. El Brujas empató el partido en 9 minutos con goles de Onyedika y Tresoldi . Ahí parecía que lo ganaba el Brujas, ya que estuvo cerca del 3º. Nuevamente en un momento ajustado llegó el 3 a 2 del conjunto español, fue por medio de Ordóñez en contra.

Sobre el final llegó el empate final del Brujas que terminó arrinconando al Atlético Madrid en su arco y estuvo cerca de ganarlo 4 a 3. Ahora jugarán en Madrid el martes 24 de febrero para definir quien pasa a octavos de final.

image Partido jugado en Bélgica por la Recopa 91/92 donde el Atlético Madrid cayó 2 a 1 con el Brujas.

La maldición del Jan Breydel sobre el Atlético Madrid

El Estadio Jan Breydel no le trae buenos recuerdos al Atlético Madrid, ya que en toda su historia lo visitó (hasta hoy) en 4 ocasiones, no ganó y apenas pudo convertir un gol, y lo hizo hace 34 años. Un recinto bastante difícil que se le volvió a negar el triunfo, si bien anotó goles y empató 3 a 3 sigue sin poder ganarle al Brujas en Bélgica. El resto de los cruces los contamos a continuación.

El primer encuentro fue en la temporada 77/78 por la Copa de Europa. En Brujas fue victoria local 2 a 0 y ahí comenzaba la maldición, cuando el estadio todavía se llamaba Olimpyastadion. En Madrid se impuso el Atlético 3-2 pero quedó eliminado.

El segundo cruce fue en la temporada 91/92 por la Recopa. En la ida el Atlético ganó en Madrid 3 a 2, pero la vuelta fue derrota 2-1, en el partido donde consiguió el único gol en ese estadio. Otra vez el “Aleti” afuera, esta vez por goles hechos fuera de casa.

Los otros dos ya fueron en la época del Cholo, que fue el único que pudo rescatar un punto en sus dos visitas. La primera fue en la temporada 18/19 por la fase de grupos de Champions League. Allí empataron 0-0 y Simeone se trajo el único punto para el “Aleti” de ese estadio. El problema es que llegaba primero de la zona y el empate en la última fecha con los belgas lo dejó 2º y lo mandó a jugar con la Juve en aquella histórica levantada del equipo italiano con 3 goles de Ronaldo.

La segunda fue en la Champions 22/23 por la fase de grupos donde el Atlético Madrid se quedó eliminado en esa instancia, y el Brujas ayudó, ya que le ganó 2 a 0. De esta forma se completa la maldición del Atlético Madrid en el estadio del Brujas, 4 partidos, 3 derrotas, 1 empate y un solo gol que fue convertido hace 34 años.

Live Blog Post Todos los resultados del miércoles Qarabag 1-6 Newclastle

Bodo Glimt 3-1 Inter

Brujas 3-3 Atlético Madrid

Olympiacos 0-2 Leverkusen

Live Blog Post Final, partidazo en Bélgica, Brujas y Atlético Madrid empataron 3 a 3

Live Blog Post BATACAZO en Noruega el Bodo Glimt le ganó al Inter 3 a 1 y lo dejó casi eliminado

Live Blog Post Gooooool del Brujas, 3-3, PARTIDAZO Mediante el VAR fue convalidado el gol del Brujas que ahora empata 3 a 3.

Live Blog Post Gooooool del Atlético Madrid, 3-2, gol en contra Tras un centro de Sorloth el ecuatoriano Ordóñez la metió en su propio arco y ahora el equipo del "Cholo" gana 3 a 2 en un partidazo. VER +

Live Blog Post Otros resultados: Batacazo en Noruega El Bodo Glimt, que ya le ganó en Madrid al Atlético del "Cholo" en la fase de grupos vuelve a dar el batacazo. Sobre 70 minutos de juego le gana 3 a 1 a Inter. BATACAZO. En Grecia el Leverkusen acaba de anotar y gana 1 a 0 al Olympiacos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2024233650544329066&partner=&hide_thread=false UN NIVEL DE PASES INCERÍBLE: Bodo/Glimt y una nueva jugada a puro toque para que Hogh marque, SIN ARQUERO, el 3-1 vs. INTER.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ckRq3zHIiw — SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2026 VER +

Live Blog Post Goooool del Brujas, golpe al Atlético Madrid que en pocos minutos pierde la ventaja de dos goles En 9 minutos el Brujas le empata 2 a 2 al Atlético Madrid, el autor del segundo fue Tresoldi. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2024233450178277532&partner=&hide_thread=false ¡¡¡LOCURA EN BÉLGICA!!! TRESOLDI LA EMPUJÓ Y ANOTÓ EL 2-2 DE BRUJAS VS. ATLÉTICO DE MADRID TRAS ESTAR 0-2.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mkACrSLZer — SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2026 VER +

Live Blog Post Comienza el segundo tiempo

Live Blog Post Todos los resultados al término del primer tiempo Además del 2-0 en Belgica del Atlético Madrid sobre el Brujas, también están jugando otros equipos. Bodo Glimt e Inter igualan 1 a 1, mientras que en Grecia tambien hay empate pero sin goles entre Olympiacos y Leverkusen.

Live Blog Post Final del primer tiempo, Atlético Madrid gana 2-0 en Bélgica En un partido que tuvo una gran intensidad en los primeros 45 minutos y donde si no fuera por los arqueros el partido podría tener 5 o 6 goles, el Atlético Madrid supo pegar en los momentos claves, al inicio del partido y al final del primer tiempo. El segundo gol llegó cuando el empate del Brujas estaba al caer, por eso fue un baldazo de agua helada para el equipo belga. Ahora el Atlético deberá mantener la diferencia que casi lo clasifica a 8vos de final. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2024225646482715063&partner=&hide_thread=false ¡¡CENTRO DE JULIÁN Y SEGUNDO DEL ATLÉTICO!! Córner ejecutado por la Araña, la peinó Griezmann en el primer palo y Lookman llegó por el fondo para poner el 2-0 vs. Brujas.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/RjFEj0eQub — SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2026 VER +

Live Blog Post Goooooool de Lookman, gol del Atlético Madrid que gana 2-0 Sobre el final del primer tiempo corner de Julián, la peinó Antoine, y la empujó la nueva joya del "Aléti", Lookman.

Live Blog Post Otros resultados: Bodo sorprende a Inter, en Grecia hay empate El humilde Bodo Glimt está dando la sorpresa de los 16vos de final, ya que sobre 29 minutos de juego le gana 1 a 0 a Inter. En Grecia Olympiacos y Leverkusen igualan sin goles.

Live Blog Post Partido muy intenso sobre 30 minutos, acción de los dos lados Brujas y Atlético Madrid se estan matando, no a goles todavía, pero estan jugando con la intensidad de una final de Copa del Mundo. En los primeros minutos ya el "Aleti" se puso en ventaja por un penal cobrado por VAR, pero el partido no quedó en eso. Los dos atacan con mucho peligro y el partido podría tener 3 o 4 goles si no fuera por los dos arqueros. Mucha intensidad que generará cansancio.

Live Blog Post Todos los resultados sobre 15 minutos de juego El Atlético Madrid le gana 1 a 0 al Brujas con gol de Julián Álvarez pero no es el único partido, además, Bodo Glimt e Inter igualan sin goles y Olympiacos-Leverkusen tampoco abrieron el marcador.

Live Blog Post Histórico, Atlético Madrid convierte un gol en el estadio del Brujas luego de 34 años La única vez que el "Colchonero" anotó un gol en el Estadio Jan Breydel fue en la Recopa 91/92, cuando el equipo español cayó 2 a 1. Ahora Julián Álvarez convierte un gol del Atlético Madrid en esa cancha 34 años después.

Live Blog Post Goooooool de Julián, gol del Atlético Madrid De pena cobrado por VAR Julián Álvarez pone el 1 a 0 para el Atlético Madrid. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2024215086663979311&partner=&hide_thread=false ¡¡LA ARAÑA PICA EN BÉLGICA!! Julián Álvarez dejó parado al arquero de Brujas para anotar el 1-0 de Atlético de Madrid.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/q1JikGvGWJ — SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2026 VER +

Live Blog Post Penal para Atlético Madrid sancionado por VAR La pelota pegó en la mano del defensor sin intencion pero se cobró por el VAR.

Live Blog Post Ya juegan Brujas y Atlético Madrid

Live Blog Post El resto de los partidos del miércoles Además del partido ya disputado en el primer turno, y el que disputarán Brujas y Atlético Madrid, también estarán jugando Bodo Glimt-Inter y Olympiacos-Leverkusen.

Live Blog Post Newcastle golea a Qarabag a domicilio en el primer turno El Newcastle de Inglaterra liquidó la serie con el Qarabag en un solo partido, ya que lo goleó 6 a 1 como visitante. De esta forma está anticipadamente en octavos de final. Los goles fueron anotados por Gordon en 4 ocasiones, Thiaw y Murphy. La vuelta será en Inglaterra.