Cuba en alerta sanitaria por falta de recolección de basura; 8 presidentes en Perú en 10 años

18 de febrero de 2026 - 18:21
1-Cuba: Trump dice que comenzaron el diálogo

El presidente norteamericano aseguró que ya existen conversaciones con las máximas autoridades de la isla en medio de la crisis que atraviesa la isla.

Cuba se prepara para quedar en las sombras de manera permanente ante la inminente desaparición de su stock de combustibles. La situación energética es límite.

Actualmente, el territorio cubano soporta apagones que alcanzan al 56% del país durante las horas de mayor demanda eléctrica. La casi total ausencia de gasolina también paraliza servicios esenciales: los camiones de basura no pueden retirar los residuos y la acumulación comienza a sentirse en las calles. Actualmente, el territorio cubano soporta apagones que alcanzan al 56% del país durante las horas de mayor demanda eléctrica. La casi total ausencia de gasolina también paraliza servicios esenciales: los camiones de basura no pueden retirar los residuos y la acumulación comienza a sentirse en las calles.

2-Perú: 8 presidentes en 10 años

El dato sintetiza la profunda inestabilidad política local. Sin embargo, la turbulencia institucional todavía no impacta de lleno en la economía: el Sol se mantiene estable y la inflación ronda apenas el 1,5% anual, una de las tres más bajas de América Latina.

El último mandatario, José Jerí, duró apenas unos meses en el cargo hasta febrero de 2026. Su salida se produjo en medio de denuncias por presuntos negociados.

Ahora, el Congreso buscará designar un presidente interino hasta el 28 de julio, cuando asuma el nuevo jefe del Ejecutivo que será elegido en los comicios del próximo 12 de abril. Ahora, el Congreso buscará designar un presidente interino hasta el 28 de julio, cuando asuma el nuevo jefe del Ejecutivo que será elegido en los comicios del próximo 12 de abril.

