Cuba en alerta sanitaria por falta de recolección de basura; 8 presidentes en Perú en 10 años

1-Cuba: Trump dice que comenzaron el diálogo
El presidente norteamericano aseguró que ya existen conversaciones con las máximas autoridades de la isla en medio de la crisis que atraviesa la isla.
La falta de combustible en Cuba motiva que no se recoja la basura: alerta sanitaria; 8 presidentes en Perú en 10 años: eligen el 12/4 un nuevo Jefe de Estado.
Cuba se prepara para quedar en las sombras de manera permanente ante la inminente desaparición de su stock de combustibles. La situación energética es límite.
El dato sintetiza la profunda inestabilidad política local. Sin embargo, la turbulencia institucional todavía no impacta de lleno en la economía: el Sol se mantiene estable y la inflación ronda apenas el 1,5% anual, una de las tres más bajas de América Latina.
El último mandatario, José Jerí, duró apenas unos meses en el cargo hasta febrero de 2026. Su salida se produjo en medio de denuncias por presuntos negociados.