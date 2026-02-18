Cuba en alerta sanitaria por falta de recolección de basura; 8 presidentes en Perú en 10 años

Actualmente, el territorio cubano soporta apagones que alcanzan al 56% del país durante las horas de mayor demanda eléctrica. La casi total ausencia de gasolina también paraliza servicios esenciales: los camiones de basura no pueden retirar los residuos y la acumulación comienza a sentirse en las calles. Actualmente, el territorio cubano soporta apagones que alcanzan al 56% del país durante las horas de mayor demanda eléctrica. La casi total ausencia de gasolina también paraliza servicios esenciales: los camiones de basura no pueden retirar los residuos y la acumulación comienza a sentirse en las calles.