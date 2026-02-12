El histórico supermercado La Anónima, una de las principales cadenas de la Argentina, registró un cargo por incobrabilidad de $19.255 millones, frente a los $2.830 millones del mismo período del ejercicio anterior, un salto que multiplicó casi por siete, impactó de lleno en sus resultados y expuso el deterioro de la cadena de pagos en un contexto de menor poder adquisitivo y mayor fragilidad financiera de los clientes.
ALARMANTE
Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma
Una de las principales cadenas de supermercados del país enfrenta un deterioro simultáneo en dos frentes clave: caída del consumo y récord de morosidad.
Además, el aumento de los créditos incobrables coincidió con una retracción en el principal negocio de la empresa de Federico Braun: las ventas del segmento supermercados, que representa el núcleo de su actividad, cayeron 4,22%, reflejando el impacto directo del ajuste del consumo sobre el sector minorista. Aunque la facturación total logró sostenerse gracias a otras unidades, el deterioro del negocio principal dejó en evidencia el cambio en la dinámica comercial de la compañía.
Claro que el fenómeno no es aislado... En el sector admiten que hay menos tickets y compras más chicas.
La rentabilidad acompañó esa tendencia. El resultado operativo cayó 46% y la ganancia neta se redujo a $9.709 millones, apenas el 0,65% de los ingresos, muy por debajo del margen del año anterior. Los costos laborales y operativos crecieron en línea con las paritarias y la adaptación de las estructuras a un menor nivel de actividad. El negocio sigue funcionando, pero con márgenes cada vez más estrechos.
El retroceso se produjo incluso a pesar de la apertura de nuevas sucursales, entre ellas locales en Reconquista, Resistencia, Fernández Oro (foto) y San Patricio del Chañar.
El negocio frigorífico, con una evolución completamente opuesta
Sin embargo, el contraste apareció en otro lado: mientras el consumo interno se debilitó, el negocio frigorífico creció 57,71% impulsado por exportaciones y mejores precios internacionales.
De esta manera, el mercado externo compensa lo que el mercado local ya no puede sostener... Una imagen conocida en la economía argentina.
También el negocio financiero asociado a tarjetas propias mostró crecimiento, con una suba superior al 106,20% interanual, aunque todavía con un peso marginal dentro de la facturación total. En los hechos, el financiamiento deja de ser un incentivo a las ventas para convertirse en un riesgo. Cuando la mora sube, el crédito deja de empujar el consumo y pasa a revelar sus límites.
Vale recordar que Federico Braun fue uno de los empresarios que expresó respaldo público al rumbo económico del gobierno de Javier Milei, especialmente en lo referido a la desregulación y la apertura económica. Ese posicionamiento no es menor. La paradoja es que el mismo proceso que promete ordenar precios y costos expone hoy el límite del mercado interno: cuando el ajuste avanza sobre ingresos y consumo, incluso las empresas más consolidadas empiezan a mostrar tensiones en sus balances.
2026, sin expectativas
Mientas, empresarios del sector advierten que 2026 no será un año de recuperación: el consumo seguirá "planchado" con escasas chances de crecimiento, dependiente de una recomposición salarial magra y sin incentivos gubernamentales.
Para la consultora Abeceb, el repunte será del 4% pero basado en hipótesis optimistas como la recuperación del crédito y la desinflación, que contrastan con la política monetaria restrictiva y el endurecimiento de criterios bancarios ante la morosidad en ascenso.
Esta situación implica para La Anónima un presente preocupante y un futuro próximo de inquietud. La compañía intentó mitigar el impacto con la expansión geográfica y diversificación, pero el freno en el mercado interno limita los márgenes.
Mientras, otras cadenas como Cencosud (Vea y Easy) también aceleran sus achiques, con cierres de sucursales.
