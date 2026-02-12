Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma

El negocio frigorífico, con una evolución completamente opuesta

Sin embargo, el contraste apareció en otro lado: mientras el consumo interno se debilitó, el negocio frigorífico creció 57,71% impulsado por exportaciones y mejores precios internacionales.

De esta manera, el mercado externo compensa lo que el mercado local ya no puede sostener... Una imagen conocida en la economía argentina.

También el negocio financiero asociado a tarjetas propias mostró crecimiento, con una suba superior al 106,20% interanual, aunque todavía con un peso marginal dentro de la facturación total. En los hechos, el financiamiento deja de ser un incentivo a las ventas para convertirse en un riesgo. Cuando la mora sube, el crédito deja de empujar el consumo y pasa a revelar sus límites.

Vale recordar que Federico Braun fue uno de los empresarios que expresó respaldo público al rumbo económico del gobierno de Javier Milei, especialmente en lo referido a la desregulación y la apertura económica. Ese posicionamiento no es menor. La paradoja es que el mismo proceso que promete ordenar precios y costos expone hoy el límite del mercado interno: cuando el ajuste avanza sobre ingresos y consumo, incluso las empresas más consolidadas empiezan a mostrar tensiones en sus balances.

"Nunca nos fue peor en la historia", sostuvo en mayo, el titular de La Anónima, Federico Braun, al referirse a la gestión de su sobrino, Miguel Braun (actual secretario de Política Económica de Hacienda) y su sobrino segundo Marcos Peña Braun. Federico Braun fue uno de los empresarios que se destacó por su respaldo público al rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

2026, sin expectativas

Mientas, empresarios del sector advierten que 2026 no será un año de recuperación: el consumo seguirá "planchado" con escasas chances de crecimiento, dependiente de una recomposición salarial magra y sin incentivos gubernamentales.

Para la consultora Abeceb, el repunte será del 4% pero basado en hipótesis optimistas como la recuperación del crédito y la desinflación, que contrastan con la política monetaria restrictiva y el endurecimiento de criterios bancarios ante la morosidad en ascenso.

Esta situación implica para La Anónima un presente preocupante y un futuro próximo de inquietud. La compañía intentó mitigar el impacto con la expansión geográfica y diversificación, pero el freno en el mercado interno limita los márgenes.

Mientras, otras cadenas como Cencosud (Vea y Easy) también aceleran sus achiques, con cierres de sucursales.

