Del silencio político a la reacción de Pullaro: La policía de Santa Fe vuelve a las calles

Sobre esa línea, agregó: "Si este policía maneja el vehículo policial, con el riesgo que eso implica, va a ganar $ 2.188.835 por mes a partir de febrero". Para el personal del Comando Radioeléctrico, el Cuerpo de Guardia de Infantería y otras secciones con adicionales específicos, precisó que percibirán $ 2.084.000 si no conducen y $ 2.334.535 si manejan patrullero.

Estos suplementos estarán "estratificados en tres niveles según la peligrosidad de la tarea y la conflictividad de cada ciudad", porque -dijo- "no es lo mismo patrullar una zona de alta violencia que otra de menor tensión".

image El gobernador dio detalles sobre las medidas adoptadas por la Provincia. Foto: Gobierno de Santa Fe

Esquema escalonado

Tras exponer los montos, el gobernador brindó una conferencia de prensa en Rosario. Allí remarcó: "Quiero aclarar muchas situaciones porque vimos algunas cuestiones que no son reales. Queremos darle certeza absoluta al personal policial y del Servicio Penitenciario". Subrayó que la prioridad de su gestión fue siempre "garantizar la seguridad pública, particularmente en Rosario. Eso lo hicimos y lo llevamos adelante aun en los momentos más difíciles".

También realizó una valoración política del mandato: "Estamos profundamente agradecidos del trabajo realizado en los últimos dos años y casi dos meses para reducir los indicadores de violencia y de inseguridad que padecían los rosarinos". Según Pullaro, esos resultados "no fueron casualidad, sino producto de una estrategia sostenida y del compromiso de miles de hombres y mujeres de la fuerza".

En relación a la disputa reciente, reconoció que "fue un reclamo justo y genuino por parte de las fuerzas de seguridad", y destacó que el diálogo se mantuvo abierto en todo momento. Añadió que el gobierno también consideró a los retirados: "El personal pasivo dejó mucho por esta provincia y merecía ser escuchado".

En materia de bienestar policial, detalló que se ampliaron las frecuencias de transporte para agentes del norte provincial que trabajan en Rosario -hoy son doce recorridos- y que se avanza en soluciones para los "fines de ruta" hacia Casilda, Constitución y Cañada de Gómez. Indicó que "no hay inconveniente en sumar más servicios si son necesarios".

image Tras el anuncio salarial, los efectivos retomaron el servicio desde las 18 y, con adicionales por tareas de calle y conducción.

Asimismo, señaló que se reforzó el gabinete psicológico de la Dirección de Bienestar Policial, que ya atiende a 570 efectivos, y que la tarjeta alimentaria pasó de $ 84.000 a $ 168.000. Además, explicó que se habilitarán lugares de pernocte para quienes viajan largas distancias: "Si el personal estaba estresado por la carga de trabajo y el traslado, podrá quedarse a dormir aquí, como lo hacen las fuerzas federales".

Respecto al contexto económico, Pullaro advirtió: "No queremos sacar de contexto la situación que vive la República Argentina; muchos trabajadores públicos y privados la están pasando mal", pero insistió en que la Provincia hizo "el máximo esfuerzo posible para estar por encima de la inflación y reconocer a quienes cuidan a los santafesinos".

"Habiendo atendido todas las demandas, creemos y entendemos que no hay ninguna razón para que siga habiendo una movilización pacífica fuera de la Unidad Regional II".

De la conferencia, realizada en la sede de Gobierno en Rosario, participaron también el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y Maldonado.

