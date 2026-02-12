Santa Fe: El gremio docente presiona al Gobierno y el inicio de clases es una incógnita

image Primera ronda de negociación del año con sabor a poco para el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso.

Cuarto intermedio

Por su parte, entre otro de los puntos planteados figuran reclamos vinculados a los jubilados del sector, quienes perciben los incrementos con 60 días de demora. En tanto, Amsafé pidió que los ajustes se den en simultáneo con los activos y solicitó la suspensión del aporte solidario.

"Es meterle la mano en el bolsillo a los jubilados que después de haber aportado durante toda su vida laboral se ven obligados a seguir aportando", cuestionan desde el sector.

Asimismo, el gremio sumó otros reclamos estructurales, como la falta de llamados a concursos de titularización y traslados, así como lo que consideran un esquema de presión a través de premios por asistencia que, según denunciaron, obliga a trabajadores a concurrir a las aulas aun estando enfermos.

"El ámbito paritario con este gobierno es un ámbito de imposición", afirmaron, y detallaron que tras los planteos oficiales la única respuesta fue pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles.

Temor por el inicio de clases

En base a ello, Amsafé advirtió que el Ejecutivo "se equivoca si sigue tirando de la cuerda" y planteó que aún está a tiempo de destrabar el conflicto antes del inicio del ciclo lectivo, previsto para el 2 de marzo.

"Las clases pueden empezar en las aulas en tanto y en cuanto el Gobierno provincial cambie la política, escuche a los docentes y mejore salarios, jubilaciones y condiciones de trabajo. Si no lo hace, el 2 de marzo las clases van a comenzar en la calle", concluyó el secretario general.

Buena impresión con la administración central

Previamente, el Gobierno de Santa Fe concretó la primera reunión de la paritaria de la administración central con los gremios estatales ATE y UPCN. La semana próxima habrá un nuevo encuentro.

"Fue una buena reunión, en la que abordamos distintos aspectos teniendo en cuenta la realidad que debemos atender y las dificultades que se acentuaron a lo largo de 2025", señaló el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia.

El funcionario aclaró que el Gobierno aguarda el dato de inflación del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec), para avanzar con la actualización. "A partir de allí vamos a seguir dialogando, atendiendo a todos los sectores, pero poniendo especial énfasis en quienes perciben menores ingresos", sostuvo.

image La Provincia realizó la primera reunión paritaria con ATE y UPCN. Foto: Gobierno de Santa Fe

