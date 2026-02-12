La textil santafesina arde: "Si se va a la quiebra, que se vaya", habría dicho el ministro de Pullaro

Falta de aportes y cobertura médica

Según denunció también el delegado, la empresa no realizó declaraciones juradas ni aportes, dejando a los trabajadores sin obra social ni cobertura de salud. "Se llevaron toda la plata y no pagaron nada", remarcó.

Por otro lado, en cuanto al futuro de la planta, dijo que en enero se había anunciado la posible llegada de una empresa interesada en continuar la actividad y tomar unos 130 empleados, cuando actualmente son 328 los trabajadores.

"Quieren trabajar con la mitad del personal y Algodonera Avellaneda no se quiere hacer cargo del resto, ni tampoco les pagaron lo que corresponde a los que ya largaron", denunció.

Además, cuestionó la falta de competitividad de la industria local frente a la importación: "Acá se hace hilo y tela, pero se están comprando contenedores afuera. No sé qué empresario va a venir a invertir así".

El gobierno provincial se abre

Por otro lado, aseguró que desde el gobierno de la provincia que comanda Maximiliano Pullaro les manifestaron que ya no respaldarán más a la empresa:

El ministro Bascolo me dijo textualmente: 'la provincia no pone más la cara por Algodonera Avellaneda, si se va a la quiebra, que se vaya' El ministro Bascolo me dijo textualmente: 'la provincia no pone más la cara por Algodonera Avellaneda, si se va a la quiebra, que se vaya'

image

Ante esta situación, en la última asamblea realizada, los trabajadores resolvieron que durante esta semana buscarán consensuar nuevas medidas para visibilizar aún más el conflicto:

Queremos trabajar y cobrar. Vamos a reclamar nuestros derechos como corresponde Queremos trabajar y cobrar. Vamos a reclamar nuestros derechos como corresponde

image

