La situación en la textil Algodonera Avellaneda es dramática: no pagan salarios ni hacen aportes, pero tampoco dan información. "Mandan a su asesor legal y dice que no sabe nada, nos toman de pelotudos", se quejó Juan Bandeo referente de los trabajadores textiles de la empresa.
"SE NOS RÍEN EN LA CARA"
La textil santafesina arde: "Si se va a la quiebra, que se vaya", habría dicho el ministro de Pullaro
Los empleados de la empresa textil más importante del norte santafesino no cobran salarios ni les hacen los aportes. Hablan de despidos pero no dan ninguna precisión. Y la provincia le soltó la mano: "Si se va a la quiebra, que se vaya".
Según explicó, Algodonera Avellaneda no está cumpliendo con los acuerdos alcanzados ni con el pago de salarios y aguinaldos adeudados. El delegado remarcó que la empresa incumplió el acuerdo enmarcado en el artículo 223 y que aún restan pagar sueldos y aguinaldos correspondientes a los meses de diciembre y enero.
"Piden extender el acuerdo, pero no vamos a firmar nada si antes no nos pagan lo que nos deben. No cumplieron con nada", afirmó.
En declaraciones a 'Radio Amanecer', señaló que tampoco hubo definiciones claras en la audiencia realizada y que desde la empresa "no hay nada en claro".
"Eso le comunicamos: no vamos a firmar. Ponen excusas como que no pueden vender un inmueble, pero tampoco explican qué harían con esa plata. Dijeron que lo que cobraron fue para devolver dinero y no para pagar sueldos. Nos están jodiendo, se nos ríen en la cara", expresó.
Falta de aportes y cobertura médica
Según denunció también el delegado, la empresa no realizó declaraciones juradas ni aportes, dejando a los trabajadores sin obra social ni cobertura de salud. "Se llevaron toda la plata y no pagaron nada", remarcó.
Por otro lado, en cuanto al futuro de la planta, dijo que en enero se había anunciado la posible llegada de una empresa interesada en continuar la actividad y tomar unos 130 empleados, cuando actualmente son 328 los trabajadores.
"Quieren trabajar con la mitad del personal y Algodonera Avellaneda no se quiere hacer cargo del resto, ni tampoco les pagaron lo que corresponde a los que ya largaron", denunció.
Además, cuestionó la falta de competitividad de la industria local frente a la importación: "Acá se hace hilo y tela, pero se están comprando contenedores afuera. No sé qué empresario va a venir a invertir así".
El gobierno provincial se abre
Por otro lado, aseguró que desde el gobierno de la provincia que comanda Maximiliano Pullaro les manifestaron que ya no respaldarán más a la empresa:
Ante esta situación, en la última asamblea realizada, los trabajadores resolvieron que durante esta semana buscarán consensuar nuevas medidas para visibilizar aún más el conflicto:
