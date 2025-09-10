Preocupación en histórica empresa textil por quiebre a la vista

El 22 de agosto, la compañía pidió un Procedimiento Preventivo de Crisis con suspensiones, reducción de jornadas y retiros voluntarios.

image Trabajadores en pie de lucha para no pagar la crisis industrial.

En una reunión, que tuvo lugar el viernes pasado entre el secretario gremial Bandeo y un directivo de la empresa, se llegó a analizar la posibilidad de un cierre definitivo. Según se expuso, la falta de materia prima y la ausencia de inversores interesados en el fazón complicaban la continuidad de las operaciones.

A la par, los trabajadores afrontan demoras en los pagos. La semana pasada la compañía solo depositó el 70% del salario, lo que representó montos entre $500.000 y $600.000 para los empleados quincenales. El compromiso asumido fue completar el resto de los haberes durante esta semana, mientras el sector sigue pendiente de la evolución de la actividad.

Indicadores alarmantes

La sindicatura advierte que la situación es "muy delicada". Veamos: Por cada $1 de deuda a corto plazo, la empresa solo dispone de 0,009 centavos en efectivo. En cuanto a liquidez corriente, tiene $0,60 de activos por cada peso de deuda, y su patrimonio neto es negativo en $1.436.607,93. La solvencia, que era de 1,50 en diciembre 2024, cayó a 0,60 en julio.

"El total de activo circulante no alcanza para pagar las deudas", alertaron los síndicos al juez Fabián Lorenzini, encargado del concurso.

¿Quiebra a la vista?

Al respecto, el ministro de Trabajo, Roald "Coco" Báscolo, mantuvo reuniones con delegados gremiales y con el juez Lorenzini. Según planteó, el tema no sólo es la crisis interna de la compañía.

"El problema de fondo es el contexto nacional: no hay consumo y existe una competencia desleal de las importaciones". "El problema de fondo es el contexto nacional: no hay consumo y existe una competencia desleal de las importaciones".

El funcionario admitió que la quiebra es una posibilidad, pero insistió en que debe evitarse: "El valor de una empresa en marcha es cinco veces mayor al de una empresa paralizada. Nuestro objetivo es garantizar la continuidad de la producción y preservar las fuentes laborales".

El juez ordenó a la empresa presentar un plan de crisis en cinco días, que podría contemplar nuevos socios, incorporación de fasones, venta de activos o financiamiento externo. "Todo requiere autorización judicial, de la sindicatura y del comité de acreedores", señaló Báscolo.

image Desde la Provincia buscan soluciones inmediatas.

Futuro desolador: El rol del Gobierno de Santa Fe

El Gobierno provincial apuesta a encontrar soluciones, pero el panorama sigue siendo sombrío.

"Aunque logremos financiar fibra, terminamos con hilos y telas apilados en un depósito sin poder vender, y con sueldos que no se pueden pagar con mercadería. Julio fue un mes crítico, en el que se notó con fuerza la caída de la producción", concluyó el ministro.

