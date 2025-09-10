SANTA FE. El último informe de la sindicatura en el concurso preventivo de Algodonera Avellaneda S.A., presentado en julio, expone un escenario crítico: la histórica textil del norte santafesino, propiedad de Vicentin SAIC, viene de una semana completa sin producción al enfrentar un deterioro financiero acelerado.
CERCA DEL ABISMO
Preocupación en histórica empresa textil por quiebre a la vista
Algodonera Avellaneda S.A., textil del norte de Santa Fe (propiedad de Vicentin), atraviesa un panorama crítico. Se analiza la posibilidad de cierre definitivo.
La empresa incumplió contratos de desmote con la Unión Agrícola de Avellaneda y Buyatti, mientras que la hilandería quedó frenada por el exceso de stock en los clientes. En julio todavía se produjeron 253.938 kilos de hilos y 99.309 kilos de telas, pero actualmente no hay movimiento en la línea productiva.
En medio de un oscuro panorama, la actividad en Algodonera Avellaneda se retomó al inicio de la semana. De acuerdo a lo informado, por la mañana llegó materia prima, lo que permitió que los motores de la planta, ubicada en el Parque Industrial de Reconquista, volvieran a ponerse en marcha después de más de una semana de paralización.
Deudas, caída de la facturación y consecuencias en el empleo
La facturación del séptimo mes del año fue de $2.684 millones, pero la tendencia viene en baja desde abril. En paralelo, el pasivo posconcursal no deja de crecer: proveedores, AFIP, seguridad social y, especialmente, la Empresa Provincial de la Energía (EPE), donde los impagos superan los $989 millones. Según el informe, la firma descuenta de manera unilateral el 25% de las facturas de energía, lo que agravó la deuda.
Dicho impacto ya golpea al empleo: 41 trabajadores fueron dados de baja entre junio y julio (7 por fin de prueba, 14 despidos sin causa y 20 por falta o disminución de trabajo). A raíz de ello, la deuda en indemnizaciones asciende a $274 millones.
El 22 de agosto, la compañía pidió un Procedimiento Preventivo de Crisis con suspensiones, reducción de jornadas y retiros voluntarios.
En una reunión, que tuvo lugar el viernes pasado entre el secretario gremial Bandeo y un directivo de la empresa, se llegó a analizar la posibilidad de un cierre definitivo. Según se expuso, la falta de materia prima y la ausencia de inversores interesados en el fazón complicaban la continuidad de las operaciones.
A la par, los trabajadores afrontan demoras en los pagos. La semana pasada la compañía solo depositó el 70% del salario, lo que representó montos entre $500.000 y $600.000 para los empleados quincenales. El compromiso asumido fue completar el resto de los haberes durante esta semana, mientras el sector sigue pendiente de la evolución de la actividad.
Indicadores alarmantes
La sindicatura advierte que la situación es "muy delicada". Veamos: Por cada $1 de deuda a corto plazo, la empresa solo dispone de 0,009 centavos en efectivo. En cuanto a liquidez corriente, tiene $0,60 de activos por cada peso de deuda, y su patrimonio neto es negativo en $1.436.607,93. La solvencia, que era de 1,50 en diciembre 2024, cayó a 0,60 en julio.
"El total de activo circulante no alcanza para pagar las deudas", alertaron los síndicos al juez Fabián Lorenzini, encargado del concurso.
¿Quiebra a la vista?
Al respecto, el ministro de Trabajo, Roald "Coco" Báscolo, mantuvo reuniones con delegados gremiales y con el juez Lorenzini. Según planteó, el tema no sólo es la crisis interna de la compañía.
El funcionario admitió que la quiebra es una posibilidad, pero insistió en que debe evitarse: "El valor de una empresa en marcha es cinco veces mayor al de una empresa paralizada. Nuestro objetivo es garantizar la continuidad de la producción y preservar las fuentes laborales".
El juez ordenó a la empresa presentar un plan de crisis en cinco días, que podría contemplar nuevos socios, incorporación de fasones, venta de activos o financiamiento externo. "Todo requiere autorización judicial, de la sindicatura y del comité de acreedores", señaló Báscolo.
Futuro desolador: El rol del Gobierno de Santa Fe
El Gobierno provincial apuesta a encontrar soluciones, pero el panorama sigue siendo sombrío.
"Aunque logremos financiar fibra, terminamos con hilos y telas apilados en un depósito sin poder vender, y con sueldos que no se pueden pagar con mercadería. Julio fue un mes crítico, en el que se notó con fuerza la caída de la producción", concluyó el ministro.
