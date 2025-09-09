"Sigue sin escuchar": Maximiliano Pullaro se volvió a plantar contra Javier Milei

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/1965172195023573184?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1965172195023573184%7Ctwgr%5E75c96bc438308382748089bf2fe85d000d0fcb49%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fojodeprensa.com.ar%2Fpolitica%2Fel-gobierno-sigue-sin-escuchar-paralizado-el-mensaje-de-pullaro-tras-la-convocatoria-de-milei-a-gobernadores%2F&partner=&hide_thread=false La gente viene hablando fuerte y claro.

El gobierno sigue sin escuchar, paralizado.



Hay que dejar atrás el pasado, lleno de fracasos y frustraciones. Enfrentar ya los graves problemas del presente, porque en las casas de nuestra gente todo apremia.



Y plantarse de cara al… — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) September 8, 2025

Vale recordar que, tal lo informó Urgente24, el mismo domingo Pullaro había salido a marcar posición luego del resultado electoral, donde el peronismo, bajo el sello de Fuerza Patria, logró un triunfo categórico sobre LLA. El radical advirtió que el revés bonaerense refleja un cambio de clima político y le envió un mensaje directo al Presidente: "La gente no quiere más gritos, quiere hechos".

El nuevo mensaje del santafesino llegó después de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmara que Milei resolvió conformar una nueva mesa política nacional. La misma estará encabezada por el Presidente e integrada por Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y el propio Adorni.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1965160836705780005&partner=&hide_thread=false El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo.



El Presidente de la Nación también instruyó al… — Manuel Adorni (@madorni) September 8, 2025

Además, el jefe de Gabinete fue instruido para convocar a una mesa de diálogo con los gobernadores, en un intento por recomponer vínculos luego del revés electoral que sufrió el oficialismo en la provincia más poblada del país. El encuentro interno del oficialismo se llevó a cabo este lunes, con reuniones del gabinete nacional encabezadas por el presidente en la Casa Rosada, tras la contundente victoria del peronismo en territorio bonaerense.

Celebra el peronismo (con dardos al gobernador)

De manera contraria, Caren Tepp, al frente de la lista de candidatos de Fuerza Patria para diputados nacionales en Santa Fe, celebró el triunfo de Axel Kicillof en Buenos Aires como un mensaje claro al gobierno nacional y aseguró que podría repetirse en tierras santafesinas. En esa línea, señaló que Milei no hizo autocrítica tras la derrota y criticó al gobernador Pullaro por intentar mostrarse ahora como opositor: "Fue un discípulo ejemplar de la motosierra".

A su turno, Agustín Rossi, destacó que la elección fortaleció a Kicillof y desmintió que la sociedad se haya corrido a la derecha. También cuestionó a Pullaro por su respaldo a Milei en el pasado, al firmar el Pacto de Mayo y apoyar la Ley Bases, y calificó su actual postura como una "especulación pura".

image Caren Tepp y Agustín Rossi.

"La gente no premia a dirigentes políticos que, como las hojas secas de los árboles, se acomodan según cómo sopla el viento. Y a Pullaro le cabe esta calificación", lanzó el candidato a diputado nacional por Fuerza Patria.

En diálogo con Radio Sí 89.9, Rossi despreció el golpe de timón de Pullaro, que ahora se percibe opositor a Milei.

"Cuando el viento soplaba a favor de Milei, fue a Tucumán, firmó el Pacto de Mayo, apoyó la ley la Ley Bases, impidió que investiguemos al presidente Milei cuando hubo que formar la comisión investigadora por el caso Libra, le indicó a su senador (Eduardo) Galaretto que vote en contra de constituir comisión investigadora". "Cuando el viento soplaba a favor de Milei, fue a Tucumán, firmó el Pacto de Mayo, apoyó la ley la Ley Bases, impidió que investiguemos al presidente Milei cuando hubo que formar la comisión investigadora por el caso Libra, le indicó a su senador (Eduardo) Galaretto que vote en contra de constituir comisión investigadora".

En resumen, Rossi recordó cuando Pullaro se definió a favor de Milei en la previa del balotaje con Sergio Massa en 2023. "¿Y eso trajo algún beneficio a la provincia, o es solo porque compartían electorado. Porque Milei no le dio nada a cambio a Santa Fe, ningún beneficio", examinó.

Más contenidos en Urgente24

Coto sacude el mercado inaugurando un Data Center con triple certificación internacional

El mítico auto que regresó a la vida en Japón y volverá locos a los fanáticos

Lunes sin carry trade: ¿Llamará Javier Milei a Axel Kicillof? ¿El dólar? Vuela el riesgo país

Nelson Castro opinó tajante sobre la salud mental de Milei: "Lo digo con toda responsabilidad"

La hora de Axel: Kicillof 'la vió' (US$ 1.429 en Binance)