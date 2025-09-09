SANTA FE. Tras la dura derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, Javier Milei convocó a gobernadores a integrar una mesa de diálogo federal. Sin embargo, el mandatario santafesino, Maximiliano Pullaro, volvió a lanzar fuertes críticas al rumbo del Gobierno.
PRIMERA REACCIÓN
"Sigue sin escuchar": Maximiliano Pullaro se volvió a plantar contra Javier Milei
Dura respuesta de Maximiliano Pullaro a Javier Milei
Horas después del anuncio del Presidente, Pullaro publicó otro mensaje en sus redes sociales. Allí remarcó que "La gente viene hablando fuerte y claro. El gobierno sigue sin escuchar, paralizado". En ese sentido, planteó lo siguiente:
Posteriormente, agregó que es momento de "plantearse de cara al futuro" y construir "una mejor opción para todos los argentinos".
"Desde Provincias Unidas sabemos cómo", sumó en referencia al bloque que integran varios gobernadores del centro del país. Para cerrar, argumentó: "Con producción, con trabajo, con sentido común, con coraje, con gobernabilidad. Con paz, seguridad, orden y desarrollo para los 47 millones de compatriotas".
Vale recordar que, tal lo informó Urgente24, el mismo domingo Pullaro había salido a marcar posición luego del resultado electoral, donde el peronismo, bajo el sello de Fuerza Patria, logró un triunfo categórico sobre LLA. El radical advirtió que el revés bonaerense refleja un cambio de clima político y le envió un mensaje directo al Presidente: "La gente no quiere más gritos, quiere hechos".
El nuevo mensaje del santafesino llegó después de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmara que Milei resolvió conformar una nueva mesa política nacional. La misma estará encabezada por el Presidente e integrada por Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y el propio Adorni.
Además, el jefe de Gabinete fue instruido para convocar a una mesa de diálogo con los gobernadores, en un intento por recomponer vínculos luego del revés electoral que sufrió el oficialismo en la provincia más poblada del país. El encuentro interno del oficialismo se llevó a cabo este lunes, con reuniones del gabinete nacional encabezadas por el presidente en la Casa Rosada, tras la contundente victoria del peronismo en territorio bonaerense.
Celebra el peronismo (con dardos al gobernador)
De manera contraria, Caren Tepp, al frente de la lista de candidatos de Fuerza Patria para diputados nacionales en Santa Fe, celebró el triunfo de Axel Kicillof en Buenos Aires como un mensaje claro al gobierno nacional y aseguró que podría repetirse en tierras santafesinas. En esa línea, señaló que Milei no hizo autocrítica tras la derrota y criticó al gobernador Pullaro por intentar mostrarse ahora como opositor: "Fue un discípulo ejemplar de la motosierra".
A su turno, Agustín Rossi, destacó que la elección fortaleció a Kicillof y desmintió que la sociedad se haya corrido a la derecha. También cuestionó a Pullaro por su respaldo a Milei en el pasado, al firmar el Pacto de Mayo y apoyar la Ley Bases, y calificó su actual postura como una "especulación pura".
"La gente no premia a dirigentes políticos que, como las hojas secas de los árboles, se acomodan según cómo sopla el viento. Y a Pullaro le cabe esta calificación", lanzó el candidato a diputado nacional por Fuerza Patria.
En diálogo con Radio Sí 89.9, Rossi despreció el golpe de timón de Pullaro, que ahora se percibe opositor a Milei.
En resumen, Rossi recordó cuando Pullaro se definió a favor de Milei en la previa del balotaje con Sergio Massa en 2023. "¿Y eso trajo algún beneficio a la provincia, o es solo porque compartían electorado. Porque Milei no le dio nada a cambio a Santa Fe, ningún beneficio", examinó.
