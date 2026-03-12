Desde Expoagro, Santa Fe brindó detalles sobre el "Mundial de la Soja"

image Gustavo Puccini subrayó su importancia estratégica para la provincia y el país. Foto: Gobierno de Santa Fe

Bajo el lema "Creando innovaciones en el universo de la soja", la Conferencia es organizada por Acsoja y reunirá a líderes académicos, científicos, tecnológicos, productivos e industriales de todo el mundo. El propósito es promover la investigación, fortalecer el intercambio de conocimientos y difundir los últimos avances vinculados al cultivo y sus múltiples aplicaciones.

En ese sentido, la designación de Argentina como sede de la WSRC XII representa un reconocimiento al papel que ocupa el país dentro de la cadena global de la soja.

Argentina es el tercer productor mundial del cultivo y el principal exportador de subproductos como harina y aceite, además de ser un centro de generación de innovaciones tecnológicas en sistemas productivos sostenibles, apoyados en la siembra directa.

Por su parte, el presidente de Acsoja, Rodolfo Rossi, subrayó que lograr la sede fue el resultado de un trabajo iniciado en 2023, durante la edición realizada en Austria.

Orgullo santafesino

A su turno, el secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mántaras, agradeció el trabajo de Acsoja y remarcó el orgullo que representa para los productores santafesinos. "La elección de Rosario refleja una nueva etapa para la ciudad, que vuelve a ser sede de grandes eventos vinculados al agro y la innovación", aseguró.

El programa incluirá paneles científicos, workshops especializados, eventos paralelos y exposiciones de desarrollos tecnológicos y productos del sector público y privado. Entre los principales temas se destacan: germoplasma y mejoramiento genético; biotecnología y bioinsumos; sanidad vegetal; nutrición y manejo agronómico; mecanización y gestión de cultivos; competitividad y mercados; bioeconomía y biocombustibles; alimentos y nutrición humana; sostenibilidad y riesgo agroclimático; educación agrícola y certificación.

Además de las sesiones técnicas, se organizarán visitas a campo, instituciones educativas y centros de investigación, así como recorridos por complejos agroindustriales, lo que permitirá a los participantes conocer de primera mano el sistema productivo argentino y sus avances tecnológicos.

La WSRC cuenta con un Comité Continuo Internacional presidido por Itsvan Rajcan (Canadá), mientras que Rodolfo Rossi será el presidente del Comité Organizador de la edición argentina. Se espera la participación de más de 200 visitantes extranjeros, además de investigadores y especialistas nacionales.

La conferencia científica más importante del mundo dedicada a la soja

Desde el Gobierno de Santa Fe se subrayó que la Conferencia tendrá un impacto estratégico para la región, al integrar ciencia, producción y negocios en torno a la soja. La comunidad global del cultivo cumple un rol clave en la producción sustentable de alimentos, forrajes y energías renovables, contribuyendo al desarrollo económico y social de numerosos países.

El encuentro fue declarado de Interés Turístico Municipal por el Ente Turístico de Rosario y se proyecta como una oportunidad única para mostrar al mundo la capacidad innovadora y productiva de Santa Fe y de la Argentina.

image Argentina será el país anfitrión.

