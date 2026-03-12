El Emturyc (Ente Municipal de Turismo y Cultura) informó que entre el 1º de diciembre y el 28 de febrero hubo 3.141.427 de arribos de turistas a Mar del Plata, el nivel más bajo registrado desde el piso de los 2.800.000 de la pandemia. También cayó el consumo.
DATOS OFICIALES
Confirmada la mala temporada turística de Mar del Plata, pero fue peor de lo que se pensaba
El Ente Municipal de Turismo confirmó que Mar del Plata recibió 130.000 turistas menos que la temporada anterior, el nivel más bajo desde el fin de la pandemia.
El peor registro exceptuando a la pandemia
Con una caída del consumo del 24,1% y un desplome de casi el 30% en los ingresos reales generados por la actividad, el gobierno municipal de Mar del Plata confirmó los datos parciales que durante enero y febrero auguraban una mala temporada veraniega.
De acuerdo con los datos difundidos en las últimas horas por el municipio de General Pueyrredón, el turismo cayó un 3,7 % interanual durante la última temporada en Mar del Plata, el nivel más bajo del que se tiene registro exceptuando el año de la pandemia de COVID-19.
En cuanto a los arribos de turistas, hubo 3.141.427, por debajo de los 3.263.727 de la temporada 2024/2025 y solo por encima de los 2.834.677 de la época de la pandemia entre 2020/2021.
Además, la cifra de este año fue la peor desde que se tiene registro a partir de la temporada 2013/2014.
En la secuencia, en la gestión Milei el registro viene en caída desde los 4.434.105 de 2022/2023, que fue el número más alto que se alcanzó en 12 temporadas.
Mar del Plata: Consumo en caída y ocupación al 50%
A nivel general, la provincia de Buenos Aires recibió 8,7 millones de turistas, lo que implica una baja de 421.000 personas en comparación con el verano pasado y también se detectó una caída del consumo del 24,1% y un desplome de casi el 30% en los ingresos reales generados por la actividad.
En cuanto a la ocupación promedio global de este verano en Mar del Plata se registró un mediocre 50,7%.
En relación a la estadía, entre los tipos de alojamientos más utilizados este verano, sobresalieron vivienda propia (41,3%), vivienda alquilada (32,6%), hotelería (25,9%) y otros (0,2%).
Sobre el transporte, la opción más elegida fue el vehículo propio (81,4%), seguido por ómnibus (13,8%), ferrocarril (3,4%), y avión (1,5%).
--------------
Más noticias en Urgente24:
Afirman que Irán exporta más petróleo, y el barril alcanza los US$100 amenazando hasta a la fábrica de Lego
La Antártida: José Antonio Kast marcó un límite que Javier Milei no respondió
Escándalos libertarios en el aire: Leonardo Scatturice, José Luis Espert y Manuel Adorni
Revelan detalles, documentos y un video del viaje de Adorni en jet privado a Punta del Este