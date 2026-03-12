Confirmada la mala temporada turística de Mar del Plata, pero fue peor de lo que se pensaba

En la secuencia, en la gestión Milei el registro viene en caída desde los 4.434.105 de 2022/2023, que fue el número más alto que se alcanzó en 12 temporadas.

Mar del Plata: Consumo en caída y ocupación al 50%

A nivel general, la provincia de Buenos Aires recibió 8,7 millones de turistas, lo que implica una baja de 421.000 personas en comparación con el verano pasado y también se detectó una caída del consumo del 24,1% y un desplome de casi el 30% en los ingresos reales generados por la actividad.

En cuanto a la ocupación promedio global de este verano en Mar del Plata se registró un mediocre 50,7%.

En relación a la estadía, entre los tipos de alojamientos más utilizados este verano, sobresalieron vivienda propia (41,3%), vivienda alquilada (32,6%), hotelería (25,9%) y otros (0,2%).

Sobre el transporte, la opción más elegida fue el vehículo propio (81,4%), seguido por ómnibus (13,8%), ferrocarril (3,4%), y avión (1,5%).

