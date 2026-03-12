urgente24
ECHARON A JUGADORA PARAGUAYA

Carmiña, la villana de la Edición Dorada de GH, tuvo conceptos racistas hacia otra participante

"Parece que a la negra recién la compraron y viene a hacer un show, acaba de bajarse del barco. Allá hay una esclava por si quieren ver, la sacaron de la jaula"

12 de marzo de 2026 - 00:48
Mavinga y Carmiña, participantes de GH Ediciòn Dorada

Todo esto salió al aire, en el programa más visto de la TV de Argentina: la “joyita” guaraní (que seleccionó Telefe en un extenso casting que se extendió durante varios meses) es Carmiña Masi, una polémica periodista de radio y TV de Paraguay.

La participante Carmiña Masi quedó en el centro de la polémica luego de que se viralizara un video en el que realiza comentarios discriminatorios contra su compañera Jenny Mavinga dentro de la casa.

La jugadora tuvo que dejar el reality a menos de tres semanas de su inicio.

Sorpresa en GH, expulsión en vivo

La gala del miércoles 11 de marzo inició con el comunicado de Gran Hermano anunciando la abrupta salida de la primera participante paraguaya en la versión local del formato de Endemol.

La voz de la casa lamentó "expresiones que promuevan estereotipos y menoscaben la integridad de las personas. Todos debemos ser tratados con mucho respeto más allá del color de piel origen o religión. La intolerancia o discriminación no forman parte del espíritu de este juego".

Analicé detalladamente todo lo que dijiste y no hay dudas de la gravedad de los dichos. El reglamento no admite comportamientos de estas características", dijo en off "el dueño de la casa.

Antes de abandonar el set televisivo, Carmiña hizo un breve descargo en el que le pidió disculpas a su compañera y le aseguró que fue una "broma" aunque reconoció que había estado fuera de lugar. "No me sacó la gente, sino el dueño del programa", celebró con ironía antes de alejarse.

La producciòn de 2026 del programa sigue sacando "conejos de la galera" luego de un arranque errático con ratings que suelen tener apenas un dígito.

El martes "inventaron" el derecho a réplica para que ingresara de manera virtual a la casa un novio "traicionado" sentimentalmente por una jugadora. Luego, el miércoles, expulsaron a Carmiña por sus dichos racistas hacia Mavinga.

