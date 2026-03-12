Carmiña, la villana de la Edición Dorada de GH, tuvo conceptos racistas hacia otra participante

Analicé detalladamente todo lo que dijiste y no hay dudas de la gravedad de los dichos. El reglamento no admite comportamientos de estas características", dijo en off "el dueño de la casa. Analicé detalladamente todo lo que dijiste y no hay dudas de la gravedad de los dichos. El reglamento no admite comportamientos de estas características", dijo en off "el dueño de la casa.

Antes de abandonar el set televisivo, Carmiña hizo un breve descargo en el que le pidió disculpas a su compañera y le aseguró que fue una "broma" aunque reconoció que había estado fuera de lugar. "No me sacó la gente, sino el dueño del programa", celebró con ironía antes de alejarse.

La producciòn de 2026 del programa sigue sacando "conejos de la galera" luego de un arranque errático con ratings que suelen tener apenas un dígito.

El martes "inventaron" el derecho a réplica para que ingresara de manera virtual a la casa un novio "traicionado" sentimentalmente por una jugadora. Luego, el miércoles, expulsaron a Carmiña por sus dichos racistas hacia Mavinga.