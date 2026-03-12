Todo esto salió al aire, en el programa más visto de la TV de Argentina: la “joyita” guaraní (que seleccionó Telefe en un extenso casting que se extendió durante varios meses) es Carmiña Masi, una polémica periodista de radio y TV de Paraguay.
ECHARON A JUGADORA PARAGUAYA
Carmiña, la villana de la Edición Dorada de GH, tuvo conceptos racistas hacia otra participante
"Parece que a la negra recién la compraron y viene a hacer un show, acaba de bajarse del barco. Allá hay una esclava por si quieren ver, la sacaron de la jaula"
La participante Carmiña Masi quedó en el centro de la polémica luego de que se viralizara un video en el que realiza comentarios discriminatorios contra su compañera Jenny Mavinga dentro de la casa.
Sorpresa en GH, expulsión en vivo
La gala del miércoles 11 de marzo inició con el comunicado de Gran Hermano anunciando la abrupta salida de la primera participante paraguaya en la versión local del formato de Endemol.
La voz de la casa lamentó "expresiones que promuevan estereotipos y menoscaben la integridad de las personas. Todos debemos ser tratados con mucho respeto más allá del color de piel origen o religión. La intolerancia o discriminación no forman parte del espíritu de este juego".
Antes de abandonar el set televisivo, Carmiña hizo un breve descargo en el que le pidió disculpas a su compañera y le aseguró que fue una "broma" aunque reconoció que había estado fuera de lugar. "No me sacó la gente, sino el dueño del programa", celebró con ironía antes de alejarse.
La producciòn de 2026 del programa sigue sacando "conejos de la galera" luego de un arranque errático con ratings que suelen tener apenas un dígito.