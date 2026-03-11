urgente24
OMNI NASA > asteroide > sol

SIN PRECEDENTES

La NASA movió la órbita de un asteroide alrededor del Sol y es un hito histórico

Lo que empezó como un experimento de defensa planetaria terminó reescribiendo la historia de la ciencia gracias a la NASA y este asteroide.

11 de marzo de 2026 - 20:59
Movimiento de película.

Movimiento de película.

Cuando la sonda DART (Double Asteroid Redirection Test) de la NASA chocó de forma deliberada contra el asteroide Dimorphos en septiembre de 2022, los científicos esperaban cambiar su trayectoria rumbo al Sol. Lo lograron. Pero nadie anticipaba lo que vendría después.

image
Es la primera vez que un objeto fabricado por el ser humano logra alterar de manera cuantificable la &oacute;rbita helioc&eacute;ntrica de un cuerpo celeste. Un hito que, aunque suene a ciencia ficci&oacute;n, ya es parte del registro cient&iacute;fico oficial.

Es la primera vez que un objeto fabricado por el ser humano logra alterar de manera cuantificable la órbita heliocéntrica de un cuerpo celeste. Un hito que, aunque suene a ciencia ficción, ya es parte del registro científico oficial.

Un nuevo estudio publicado en la revista Science Advances lo confirma: el impacto no solo alteró el movimiento de Dimorphos alrededor de su compañero más grande, Didymos, sino que también desplazó la órbita de ambos asteroides alrededor del Sol.

Seguir leyendo

El efecto dominó que nadie vio venir desde la NASA

Cuando DART chocó contra Dimorphos, la colisión expulsó una enorme nube de escombros rocosos que generó un empuje adicional, duplicando la fuerza inicial del impacto. Los científicos llaman a este fenómeno "factor de mejora del impulso".

Investigaciones anteriores ya habían confirmado que el impacto acortó en 33 minutos la órbita de Dimorphos alrededor de Didymos. Ahora, el nuevo estudio demuestra que la expulsión de material fue tan masiva que también modificó la trayectoria del sistema completo alrededor del Sol, reduciendo su período orbital en aproximadamente 0,15 segundos.

image
El cambio, aunque m&iacute;nimo, no es insignificante.

El cambio, aunque mínimo, no es insignificante.

Según Rahil Makadia, autor principal del estudio e investigador de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, con el tiempo suficiente un ajuste tan pequeño en la velocidad de un asteroide puede marcar la diferencia entre un impacto catastrófico contra la Tierra o un paso de largo. Defensa planetaria: ya no es solo teoría

¿Pero qué significa todo esto?

Para medir estos cambios con precisión milimétrica, astrónomos voluntarios de distintos países registraron 22 ocultaciones estelares entre octubre de 2022 y marzo de 2025, datos que resultaron clave para calcular los cambios en la órbita de Didymos.

image

El experimento demostró algo que hasta hace poco parecía inviable: la humanidad ya tiene la capacidad real de mover rocas espaciales. Thomas Statler, científico principal de la NASA, advirtió que este es un cambio minúsculo, pero que con tiempo suficiente puede crecer hasta convertirse en una desviación significativa.

La misión DART abrió una puerta que nadie pensó cruzar tan pronto. Y lo que viene después —con la sonda europea Hera llegando al sistema en 2026— promete revelar aún más secretos de este experimento sin precedentes.

--------------------------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Aseguradoras complicadas y nuevo caso tras Boston, Escudo, Orbis, Caledonia, La Nueva, Profru....

Escándalo con precios en Mercado Libre: Revelan el secreto que paralizó a todos

Lo que contó Marcos Galperin sobre Mercado Libre que alarma a millones: "Desaparece"

Alpine lanzó la peor noticia para Franco Colapinto: "Difícil"

Finalissima 2026: Filtran en dónde se jugaría Argentina vs España

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES