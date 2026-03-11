La NASA movió la órbita de un asteroide alrededor del Sol y es un hito histórico

image El cambio, aunque mínimo, no es insignificante.

Según Rahil Makadia, autor principal del estudio e investigador de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, con el tiempo suficiente un ajuste tan pequeño en la velocidad de un asteroide puede marcar la diferencia entre un impacto catastrófico contra la Tierra o un paso de largo. Defensa planetaria: ya no es solo teoría

¿Pero qué significa todo esto?

Para medir estos cambios con precisión milimétrica, astrónomos voluntarios de distintos países registraron 22 ocultaciones estelares entre octubre de 2022 y marzo de 2025, datos que resultaron clave para calcular los cambios en la órbita de Didymos.

image

El experimento demostró algo que hasta hace poco parecía inviable: la humanidad ya tiene la capacidad real de mover rocas espaciales. Thomas Statler, científico principal de la NASA, advirtió que este es un cambio minúsculo, pero que con tiempo suficiente puede crecer hasta convertirse en una desviación significativa.

La misión DART abrió una puerta que nadie pensó cruzar tan pronto. Y lo que viene después —con la sonda europea Hera llegando al sistema en 2026— promete revelar aún más secretos de este experimento sin precedentes.

