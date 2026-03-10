Finalissima 2026: Filtran en dónde se jugaría Argentina vs España

DSports Radio aseguró a través de X: “Luego de varias semanas de incertidumbre, el partido entre Argentina y España no se disputaría en Qatar y el país europeo toma ventaja. En principio, hay un acuerdo para que los seis partidos que estaban dentro del ‘Qatar Football Festival’ se trasladen a Europa”.

El periodista Fernando Czyz fue quien dio a conocer esta información y es probable que en las próximas horas se confirme qué ocurrirá finalmente con este encuentro.

image

Argentina vs España

Aunque ya parece haber quedado atrás, Argentina y España llegan a este partido por haber sido campeones de la Copa América y la Eurocopa, respectivamente.

La Scaloneta venía de conquistar el Mundial 2022 y, en 2024, volvió a quedarse con el torneo continental disputado en Estados Unidos.

España, por su parte, se consagró campeona de la Eurocopa 2024 tras vencer 2-1 a Inglaterra en la final disputada en Berlín el 14 de julio de ese año.

Hoy por hoy, los españoles ocupan el primer lugar del ranking FIFA, mientras que los argentinos se encuentran en el segundo puesto.

Un detalle no menor es que ambos equipos disputarán el Mundial que se jugará entre junio y julio. Si uno de los dos termina primero en su grupo y el otro segundo, podrían enfrentarse en los octavos de final.

image

En caso de que ambos seleccionados finalicen en el primer lugar de sus respectivos grupos, solo podrían cruzarse en la final del torneo que se disputará en Norteamérica.

La Finalissima, si finalmente se juega, podría ser un anticipo de lo que podría verse meses más tarde en Estados Unidos, México y Canadá.

