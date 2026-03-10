No sólo cáncer de mama: Impacto por lo que la IA es capaz de detectar en la mamografía

En las participantes con calcificación moderada, la probabilidad era más de un 70% mayor, y el riesgo era de dos a tres veces mayor con la calcificación grave.

Según la European Society of Cardiology, estos resultados sugieren que la IA puede ayudar a cuantificar la acumulación de calcificación en las arterias mamarias mediante mamografías, y con ello, predecir el riesgo de enfermedades cardíacas graves.

El Dr. Hari Trivedi, de la Universidad Emory de Atlanta, afirmó: "Descubrimos que cuanto mayor sea la cantidad de calcio visible en las arterias mamarias en una mamografía, mayor será el riesgo de una mujer de sufrir un evento cardíaco grave, como un infarto, un derrame cerebral o una insuficiencia cardíaca".

"Esto se observó incluso en mujeres menores de 50 años —un grupo que a menudo se considera de bajo riesgo— y se mantuvo tras considerar otros factores de riesgo como la diabetes y el tabaquismo. Este es el estudio más amplio de su tipo y abarca múltiples razas y dos importantes sistemas de salud de EE. UU.", agregó.

De esta forma, los expertos creen que la IA podría ofrecer una nueva forma de identificar a mujeres con riesgo cardiovascular oculto.

El estudio fue publicado en el European Heart Journal.

corazon colesterol freepik

IA para predecir cáncer de mama

Vale recordar que, estudios anteriores han mostrado que la IA puede ayudar a detectar cáncer de mama, o las personas con más probabilidades de padecer cáncer de mama, a partir de una mamografía.

Breastcancer.org presenta dos evidencias al respecto:

En un estudio publicado en The Lancet Oncology, la IA leyó las mamografías de la mitad de las participantes antes que un radiólogo, mientras que a la otra mitad se las leyeron dos radiólogos. En el grupo de la IA, se detectó un 20% más de casos de cáncer.

Otro estudio realizado en Alemania y EE. UU. usó la IA para analizar casi 1,2 millones de mamografías y reveló que el trabajo conjunto de un radiólogo y la IA fue un 2,6% más eficaz para detectar el cáncer de mama, en comparación con un cardiólogo solo.

Pese a esto, expertos creen que hay que tener cautela respecto al uso de la IA para predecir el cáncer de mama. Para algunos aún suscita dudas.

