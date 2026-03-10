Luis Ventura además de estar fuertemente vinculado al mundo del espectáculo también tiene una vida ligada al fútbol. Hoy en día es el entrenador de Victoriano Arenas en el ascenso y hace muchos años también tuvo un pasado como jugador donde increíblemente estuvo a punto de ser refuerzo de Boca.
INESPERADO
Luis Ventura reveló un secreto que nadie imaginó en Boca: "Está loco"
Luis Ventura sacó a relucir su costado más futbolero y soltó una revelación inesperada que involucra directamente a Boca.
En una charla más que extensa con el Diario Olé, Luis Ventura se sumergió en su lado netamente futbolero donde mostró su pasión por la redonda en lo que parece ser algo totalmente opuesto a su costado como presidente de APTRA y uno de los periodistas de espectáculos más importantes de todos los tiempos. Victoriano Arenas es su lugar en el mundo a tal punto que hizo una confesión inesperada.
“Yo hace 11 años que estoy en el club. Debo ser el técnico más longevo en una institución. Despedidas como las de Marcelo Gallardo me emocionan…Si no me rajan quiero que me entierren acá en la mitad de la cancha. Yo en eso siempre adherí a ese criterio de Gallardo del sentido de pertenencia que también lo tiene Riquelme en Boca”, comentó.
Luis Ventura le dijo que no a Boca
Por otra parte, Luis Ventura repasó parte de su época como futbolista y para sorpresa de todos relató lo que pudo haber sido su pase a Boca. “Sí, Boca estaba pobre, con una comisión desbordada y entonces no tenía guita para contratar grandes figuras. Me acuerdo que llevó al negro D'Angelo que jugó en Banfield, que jugó en Racing, que jugó en Lanús y fue compañero mío”, comenzó contando.
“A mí me había visto en un partido de periodistas antes del Mundial en el 78 en La Candela (el ex centro de entrenamiento y concentración de Boca). Vino el Toto y me dice: “¿No querés venir a jugar?” Y yo lo miré y dije: “Este tipo está loco”. Yo había largado el fútbol hacía un año, estaba a punto de casarme y le dije que no. No me arrepiento. Me parece que hice la vida que tenía que hacer”, sentenció.
Por último, Ventura habló de Juan Román Riquelme con quien tiene incluso una foto. “Me genera rebeldía. El Topo Gigio a Macri, el Topo Gigio al poder. “Escuchá a la tribuna me tenés que pagar más”, ese fue el mensaje”, expresó el periodista, que tiene un pasado desconocido como jugador y que estuvo muy cerca de llegar a Boca.
