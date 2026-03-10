Vinculan a Mauricio Macri con nueva mujer y se sincera: "Estoy bien..."

“En el living central del casamiento de Emily y Rodrigo al lado de la pista, toda la noche ahí estuvieron”, agregó el panelista Nicolás Peralta.

“Ella le habla y lo mira y acto seguido, esa misma noche, sube una historia a su Instagram con esta selfie... Él, ella, con un corazoncito”, detalló Yanina. "Si esto pasó, es que estos dos estaban juntos".

Esto hizo que se empezara a sospechar sobre el supuesto inicio de una relación entre Mauricio Macri y la misteriosa mujer. Su nombre: Sofía Smaldone, según SQP.

¿Quién es Sofía Smaldone?

Los rumores fueron alimentados con imágenes del expresidente junto a Sofía Smaldone en la fiesta del casamiento del sobrino del empresario. Pero, ¿Qué se sabe de ella?

En sus redes sociales, Sofía se identifica como una coach holística. "Te ayudo a reconocer patrones y volver a tu esencia, ahí está la felicidad", detalla en su perfil de Instagram.

Embed - Mauricio Macri y su nueva pareja #SQP | Programa completo (09/03/26)

¿Mauricio Macri tiene novia?

Luego de que el rumor sobre un acercamiento entre Mauricio Macri y Sofía Smaldone se esparciera, fue el mismo expresidente quien salió a hablar al respecto.

En entrevista con "Todo pasa", a través de Radio Boing 97.3, Macri desmintió la información de Yanina Latorre y aseguró que está bien, bien, "soltero".

En el programa hicieron referencia a los rumores que lo vinculaban con una mujer en el casamiento de su sobrino y a la foto en cuestión. "Hay alguien ahí... ¿Qué onda? Que nos cuente un poco...", a lo que el empresario contestó: "No, no, no, nada, nada".

"¿Nada de nada, Mauricio?", insistieron en el programa, donde elogiaron a la mujer catalogándola como preciosa.

Pero, Mauricio Macri enfatizó: "Más allá de belleza, no belleza, estoy bien, bien, bien soltero".

---------

