Mauricio Macri no escapa a los rumores de nuevos amores desde que oficializó su separación de Juliana Awada. Guillermina Váldes, Chloé Bello, y Natalia Graciano, son algunas de las mujeres con las que ha sido vinculado. Ahora, se suma una más. ¿De quién se trata y qué dijo Mauricio Macri sobre el rumor de romance?
¿QUIÉN ES?
Vinculan a Mauricio Macri con nueva mujer y se sincera: "Estoy bien..."
Mauricio Macri fue vinculado con una nueva mujer en el casamiento de su sobrino y salió a responder lo que todos querían saber sobre el supuesto romance.
Vinculan a Mauricio Macri con una mujer en el casamiento de su sobrino
El nuevo rumor amoroso que tiene como protagonista a Mauricio Macri comenzó en el casamiento de su sobrino, Rodrigo Valladares con Emily Lucius.
Macri fue vinculado con una de las invitadas al casamiento. La bomba fue lanzada en el programa Sálvese quien pueda (SQP), por América TV, donde la catalogaron como su "nueva pareja".
De acuerdo con Yanina Latorre, conductora del ciclo, hubo un acercamiento entre los dos que no pasó desapercibido.
“Este es el video donde están en la fiesta, están sentados los dos hablando, en un momento se tocan las manos, le apoya la mano en la pierna, esto es de dos personas que están juntas”, aseguró Yanina al presentar el material audiovisual.
“En el living central del casamiento de Emily y Rodrigo al lado de la pista, toda la noche ahí estuvieron”, agregó el panelista Nicolás Peralta.
“Ella le habla y lo mira y acto seguido, esa misma noche, sube una historia a su Instagram con esta selfie... Él, ella, con un corazoncito”, detalló Yanina. "Si esto pasó, es que estos dos estaban juntos".
Esto hizo que se empezara a sospechar sobre el supuesto inicio de una relación entre Mauricio Macri y la misteriosa mujer. Su nombre: Sofía Smaldone, según SQP.
¿Quién es Sofía Smaldone?
Los rumores fueron alimentados con imágenes del expresidente junto a Sofía Smaldone en la fiesta del casamiento del sobrino del empresario. Pero, ¿Qué se sabe de ella?
En sus redes sociales, Sofía se identifica como una coach holística. "Te ayudo a reconocer patrones y volver a tu esencia, ahí está la felicidad", detalla en su perfil de Instagram.
¿Mauricio Macri tiene novia?
Luego de que el rumor sobre un acercamiento entre Mauricio Macri y Sofía Smaldone se esparciera, fue el mismo expresidente quien salió a hablar al respecto.
En entrevista con "Todo pasa", a través de Radio Boing 97.3, Macri desmintió la información de Yanina Latorre y aseguró que está bien, bien, "soltero".
En el programa hicieron referencia a los rumores que lo vinculaban con una mujer en el casamiento de su sobrino y a la foto en cuestión. "Hay alguien ahí... ¿Qué onda? Que nos cuente un poco...", a lo que el empresario contestó: "No, no, no, nada, nada".
"¿Nada de nada, Mauricio?", insistieron en el programa, donde elogiaron a la mujer catalogándola como preciosa.
Pero, Mauricio Macri enfatizó: "Más allá de belleza, no belleza, estoy bien, bien, bien soltero".
