RECLAMO SALARIAL
Tensión en Jujuy: Tras los incidentes, los policías anticipan continuidad de la protesta si no hay acuerdo
Los efectivos reclaman un 50% de aumento. Les habrían ofrecido un 30%. Reclaman un compromiso escrito de la gobernación.
Efectivo y familiares que se manifestaron en la Plaza Belgrano, frente a la gobernación, vulneraron una de las vallas ante el despliegue de la infantería. Esto motivó una denuncia penal por parte de la administración del gobernador, Carlos Sadir, quien se encuentra en Nueva York como parte de la comitiva que acompaña a Javier Milei.
La situación se tensó luego de que el gobierno provincial otorgara un incremento en los sueldos del personal jerárquico y de la custodia del gobernador.
El conflicto involucra a policías en actividad, retirados y agentes del servicio penitenciario.
Al mediodía del lunes se conoció un comunicado del gobierno de Sadir que anunciaba un acuerdo salarial, con el beneplácito del sector de los retirados y los penitenciarios, aunque estos referentes fueron desconocidos por quienes protestan.
Así, el conflicto con los efectivos escaló hasta los incidentes de la noche del lunes. Este sector reclama un 50% de recomposición: un 30% al salario básico y un 20% en distintos ítems. El petitorio fue llevado a una reunión con las autoridades por la mañana de eeste martes.
“Ayer se dijo sobre un acuerdo: hoy un agente está cobrando $900 mil y lo que se incrementaría sería a un $1.400. 000”, señaló este martes a la prensa el vocero retirado de la Policía, Daniel Romero, en relación a una oferta del 30%.
Sin embargo, remarcó que “solo quedó en palabras y no en hechos”, ya que la propuesta fue únicamente verbal y el personal espera que se concrete de manera oficial.
Para este martes está prevista una nueva movilización a las 19:00 para reclamar que la oferta quede asentada en un documento.
“Se está pidiendo que el aumento se concrete ya desde el próximo mes”, dijo Romero y anticipó que “si el petitorio se entrega de forma escrita y la respuesta es positiva nos vamos. En caso que sea negativa, la policía se va a mantener en el lugar, ya lo habíamos hablado y se instalarán carpas en Casa de Gobierno”.
El conflicto en Jujuy tiene como antecedente la protesta policial en Santa Fe, que mantuvo en vilo a la provincia durante 2 días por el acuartelamiento de efectivos en Rosario hasta que el gobernador Maximiliano Pullaro anunció una recomposición salarial.
Más contenido de Urgente24
Más presión sobre Adorni: Ahora hablan de un viaje en "avión privado" a Punta del Este
Polémica en puerta: El Gobierno busca prorrogar el mandato del padre de Mahiques en Casación
El saludo de Macri y Kicillof: "Lo quiero mucho"
La advertencia/reto de Milei al titular del BCRA: "Ojo Santiago"