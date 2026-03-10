Tensión en Jujuy: Tras los incidentes, los policías anticipan continuidad de la protesta si no hay acuerdo

El conflicto involucra a policías en actividad, retirados y agentes del servicio penitenciario.

Al mediodía del lunes se conoció un comunicado del gobierno de Sadir que anunciaba un acuerdo salarial, con el beneplácito del sector de los retirados y los penitenciarios, aunque estos referentes fueron desconocidos por quienes protestan.

Así, el conflicto con los efectivos escaló hasta los incidentes de la noche del lunes. Este sector reclama un 50% de recomposición: un 30% al salario básico y un 20% en distintos ítems. El petitorio fue llevado a una reunión con las autoridades por la mañana de eeste martes.

“Ayer se dijo sobre un acuerdo: hoy un agente está cobrando $900 mil y lo que se incrementaría sería a un $1.400. 000”, señaló este martes a la prensa el vocero retirado de la Policía, Daniel Romero, en relación a una oferta del 30%.

Sin embargo, remarcó que “solo quedó en palabras y no en hechos”, ya que la propuesta fue únicamente verbal y el personal espera que se concrete de manera oficial.

Para este martes está prevista una nueva movilización a las 19:00 para reclamar que la oferta quede asentada en un documento.

“Se está pidiendo que el aumento se concrete ya desde el próximo mes”, dijo Romero y anticipó que “si el petitorio se entrega de forma escrita y la respuesta es positiva nos vamos. En caso que sea negativa, la policía se va a mantener en el lugar, ya lo habíamos hablado y se instalarán carpas en Casa de Gobierno”.

El conflicto en Jujuy tiene como antecedente la protesta policial en Santa Fe, que mantuvo en vilo a la provincia durante 2 días por el acuartelamiento de efectivos en Rosario hasta que el gobernador Maximiliano Pullaro anunció una recomposición salarial.

Más contenido de Urgente24

Más presión sobre Adorni: Ahora hablan de un viaje en "avión privado" a Punta del Este

Polémica en puerta: El Gobierno busca prorrogar el mandato del padre de Mahiques en Casación

El saludo de Macri y Kicillof: "Lo quiero mucho"

La advertencia/reto de Milei al titular del BCRA: "Ojo Santiago"